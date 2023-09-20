10 năm sau ly hôn chồng cũ quần áo lếch thếch, mang tới chiếc hộp rất đẹp với lời đề nghị khiến tôi run rẩy tay chân, không nói nên lời

Hoàng Anh kể, cô chia tay vì chồng ngoại tình, dù anh ta không có ý định ly hôn nhưng cô không chấp nhận sự phản bội nên quả quyết chia tay. Sau này chồng cô cũng cưới luôn kẻ đã cặp kè.

Câu chuyện của Hoàng Anh (36 tuổi) cho thấy dù bạn đã buông bỏ, dù bạn đã tha thứ cho mình, cho người thì chuyện cũ, người cũ nhiều khi không hỏi bỗng dưng lại đáp và ném 1 viên đá vào mặt hồ đang yên ả trong lòng bạn.

Hoàng Anh kể: "Chồng cũ mình lấy vợ mới sinh thêm 2 đứa con. Trước đây nhà mình có 2 đứa, mỗi người nuôi 1. Thỉnh thoảng mình biết tình hình là nhờ con gái kể chuyện nhà bên đó. Mình đầu tiên cũng sốc vì xa con nhưng chỉ biết dặn con ngoan để mẹ kế cũng yêu lại cô bé. Những tưởng mọi thứ yên ổn, mình cũng mong anh ta sống tốt cho con gái mình đỡ khổ. Ấy vậy mà...".

10 năm sau Hoàng Anh vẫn ở vậy, cô cũng đã không còn thù hận gì chồng cũ nữa và bản thân cũng tìm thấy sự an yên trong tâm hồn của mình. Hoàng Anh cũng có bạn trai nhưng cô hầu như không hề có quyết định kết hôn nữa.

Nói đến đây Hoàng Anh dường như nghèn nghẹn, một lúc sau mới kể tiếp: "Quá khứ tưởng đã ngủ yên, ấy vậy mà một ngày mưa gió, mình thấy chuông cửa bấm lúc đó đã là 1 giờ sáng. Mình nhìn qua khe cửa thì giật mình thấy đó là chồng cũ mình. Quần áo anh ta lôi thôi lếch thếch, tay trái cầm 1 hộp quà thắt nơ, tay phải dắt con mình. Mình vội mở cửa...".

"Khi mình còn chưa hết ngạc nhiên, định mở mồm ra hỏi thì đã thấy anh ta quỳ ngay xuống cửa: "Hãy thương xót lấy 2 cha con anh". Mình líu hết cả lưỡi lại, ôm lấy con. Nếu chỉ có mình anh ta, không bao giờ mình mở cửa. Nhưng cả 2 cha con đang ở đó, mình đành cho vào. Anh ta nói luôn: "Em đừng hỏi gì cả. Em hãy cầm chiếc hộp này đi". Nó cũng ướt như người anh ta vậy. Mình mở ra thì là cuốn album ảnh cưới của chúng mình gần 20 năm trước...", Hoàng Anh tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng sự thật được phơi bày là như thế này. Sau khi sinh 2 đứa con, vợ anh ta kiếm được nhiều tiền hơn nên thường xuyên chê chồng bất tài, vô dụng. Anh ta đang ở trong nhà vợ nên cũng ngậm ngùi mà im lặng. Con của cô vì thế cũng bị cô ả cảm thấy ngứa mắt lây. Hôm nay đỉnh điểm đến giờ đi ngủ con bé định bật đèn ngủ như mọi lần thì mẹ kế phàn nàn: "Đã không có tiền, lại còn dùng sang. Đi ngủ sao phải bật điện".

Con bé bảo: "Con sợ ma nên không có đèn con không ngủ được. Với những hôm trước con vẫn bật mà mẹ". Thế là ả ta rít lên rằng: "Hôm qua khác, hôm nay khác, bố mày ảnh hưởng mùa dịch, lương tháng có, tháng không. Tao phải cày cục nuôi 5 miệng ăn báo cô". Con Hoàng Anh mới bất bình nói rằng: "Con chưa lớn, chưa kiếm được tiền nên phải nhờ bố mẹ nuôi".

Thế là ả ta lao vào tát con bé mấy cái. Chồng cũ cô ở ngoài chứng kiến hết cả, cộng với nhiều lần xỉa xói động chạm đến tự ái rồi nên lần này cũng lao vào đánh cô ả. Và cuối cùng thì cô ả đã mạnh tay mời 2 bố con ra khỏi nhà. Và đó là lý do vì sao 2 cha con xuất hiện lúc này ở đây, lúc nửa đêm.

Chồng cũ bức xúc: "Xưa kia anh cũng kiếm được tiền ít hơn em, nhưng em chưa bao giờ nói nặng lời với anh. Cô ta làm gì cũng được, nhưng mà động đến con anh thì anh không để yên đâu. Anh mang theo con cùng với 1 tấm chân tình bao nhiêu năm để em mở lòng ra với bố con anh lần nữa. Hãy tha thứ cho anh. Cuốn album cưới đó anh đã giữ bên mình. Anh không nỡ vứt nó đi. Ngày đó anh ngoại tình là vì phút giây lầm lỗi, chứ anh chưa bao giờ hết yêu em cả".

Dù cũng thương, nhưng Hoàng Anh thấy nực cười, đến lúc sa cơ lỡ vận lại mang chuyện tình cảm, mang vật chứng tình yêu xưa kia để khiến cô mủi lòng sao? Nghĩ thế nên cô nói rành rọt: "Anh từng nói rằng anh sẽ không để con anh khổ mà rồi cuối cùng cũng đến cơ sự này. Con em, em sẽ nuôi. Còn anh tự lo thân mình đi". Anh ta liền ôm lấy chân cô mà nói rằng mình không còn chỗ để đi và không còn chút tình cảm nào với cô vợ mới nữa, nhất định sẽ không bao giờ quay về cái nhà đó nữa. Rằng chỉ có cô là vợ duy nhất thôi.

Hoàng Anh liền hỏi rằng anh ta sẽ làm gì với 2 đứa con còn lại. Mau về xin lỗi vợ mà tiếp tục chăm nuôi con cái cho nó lớn lên đã. Và dù trời có mưa gió, nhưng cô vẫn phải quả quyết đuổi anh ta ra khỏi nhà. "Quá khứ đáng yêu, quá khứ đáng tôn thờ, nhưng không phải là quá khứ của những kẻ sẵn sàng đổi thú vui xác thịt lấy hạnh phúc gia đình và nghiễm nhiên nghĩ rằng lúc sa cơ vẫn có cửa đón mình về...", Hoàng Anh nói.

Hiện tại, Hoàng Anh đã nuôi cả 2 đứa con, dù kinh tế có vất vả hơn trước nhưng cô hạnh phúc vì thấy con lớn lên mỗi ngày, chị em nó có nhau. Cô nói: "Nếu biết trước thế, mình đã nhận nuôi cà 2 đứa ngay từ đầu. Quá khứ nhiều lúc cứ tưởng ở phía sau nhưng rồi có thể 1 ngày lại gõ cửa như vậy đó. Và thực sự chúng ta phải bản lĩnh để nhớ lại lý do đã chia tay và biết mạnh mẽ dứt khoát nói không".