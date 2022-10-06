Có chồng rồi gặp được người tốt hơn, em phải làm sao?

Tâm sự 06/10/2022 06:07

Giờ này em rất phân vân, mong được mọi người giúp đỡ.

Em là một người có chút nhan sắc, có chút duyên ăn nói, và cũng được những bạn nam để ý nhưng tình duyên không quá nhiều nhặn. Từ trước đến giờ em chỉ quen chính thức hai người, người sau này là người em rất yêu thương và mối tình chớm nở ngay khi còn đang ngồi trên giảng đường. Em biết anh ấy tính đến này đã 7 năm và chính thức quen 5 tháng. Trước khi quen, người ấy cũng yêu một người say đắm, rồi sau đó rất yêu em. Mối quan hệ được anh ấy xác nhận chân thành và muốn giành tình yêu cho em cả đời. Anh ấy rất cưng chiều em và cả hai cũng coi nhau như vợ chồng, chúng em sống thử 1-2 tháng cùng nhau.

Mới đây, một bạn học của em từ nước ngoài trở về. Trước đó, bạn thường xuyên theo dõi em, tương tác và nói chuyện với em rất nhiều. Nên mặc dù đã có người thương, em vẫn cảm thấy thoải mái trò chuyện không ngớt, tuy nhiên, bạn ấy chưa biết em đã có người yêu, mà em coi như chồng.

Khi bạn ấy trở về, chúng em nhiều lần gặp nhau, ăn nhậu cũng những người bạn, và sau khi bạn ấy về nước ngoài, chúng em thường nhắn tin và bạn ấy nhiều lần muốn tỏ tình với em.

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Lựa chọn như thế nào? Ảnh minh họa: Internet

Thú thực, bạn ấy đảm đang và chịu khó, tính cách trưởng thành khiến em rất quý mến. Tất nhiên, người yêu em hiện tại không ngừng quan tâm và chiều chuộng em, chăm sóc và lo lắng cho em qua tin nhắn, điện thoại mỗi ngày. Giờ này em cảm thấy rất phân vân, những mối quan hệ này đôi khi khiến em khó lòng giải đáp cho mình. Trong các mối quan hệ, ai cũng có ưu, nhược điểm, hoàn cảnh kinh tế cũng như cuộc sống khác nhau. Làm phụ nữ phải lý trí cho bản thân mình để có tương lai tốt đẹp, điều đó thật khó khăn khi lựa chọn. Em mong sẽ có những giải đáp giúp em vượt qua, giúp em có quyết định cho riêng mình.

Nếu mọi người đã từng như em, em mong mọi người đừng kì thị. Em không có ý bắt cá hai tay và là người chung thủy. Em tin rằng trước khi quyết định một điều gì đó, khi bản thân suy nghĩ kĩ sẽ tốt hơn cho chính mình. Nếu ai đã từng giống em, em tin rằng các chị sẽ hiểu hơn. Em cũng rất mừng vui khi biết nhiều chị đã lựa chọn cho mình được những anh chồng ưng ý. Có phải cứ lấy chồng giàu là tốt hay không?

Có những chị sau khi lấy chồng được chồng lo cho tất tần tật, rồi ăn sung mặc sướng, không phải lao lực, đó đã là hạnh phúc nhất đời mình chưa? Trong những gia đình truyền thống, có những bố mẹ nói rằng cứ lấy chồng đi rồi tính sau, miễn làm sao đó có danh tiếng và được xã hội công nhận rằng đã có chồng. Điều đó là đúng hay sai? Tại sao người ta có thể khuyên như thế? Thành thực mà nói, em rất phân vân và mong được các chị đồng cảm.

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Phụ nữ Việt thường có đức tính hy sinh và cam chịu. Nhiều người chồng cứ nghĩ rằng vợ mình rất hiền, dù có đi chơi về khuya đi chăng nữa, vợ cũng sẽ không cằn nhằn gì.

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