Có 3 dấu hiệu này chứng tỏ phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu, hôn nhân

Tâm sự 05/10/2021 08:02

Có 3 dấu hiệu này chứng tỏ cuộc đời người phụ nữ đã chịu sự tổn thương, bất hạnh quá nhiều trong chuyện tình cảm, tình yêu, hôn nhân...

Khi trải qua quá nhiều tổn thương, những nỗi đắng cay, tủi nhục và uất ức thì phần lớn phụ nữ sẽ có 3 biểu hiện dưới đây...

Không còn thiết tha với tình yêu hôn nhân

Có 3 dấu hiệu này chứng tỏ phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu, hôn nhân - Ảnh 1
Khi đã tổn thương quá nhiều thì phụ nữ sẽ chẳng còn màng đến chuyện yêu đương và kết hôn nữa... Ảnh minh họa

Có những người phụ nữ vì trải qua quá nhiều những thăng trầm trong cuộc sống và bất hạnh trong tình yêu, hôn nhân mà trái tim họ đã bị chai sạn đến nỗi chẳng còn rung cảm gì với tình yêu, hôn nhân nữa.

Thế nên tình yêu hay hôn nhân đối với họ chung quy lại thì cũng chỉ là một thứ gì đó không còn quan trọng và cần thiết nữa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao.

Sống vì con là chủ yếu

Có 3 dấu hiệu này chứng tỏ phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu, hôn nhân - Ảnh 2
Họ có thể chọn sống vì con... Ảnh minh họa

Đối với những trường hợp đã quá chán nản với một cuộc hôn nhân khiến họ phải chịu đựng nhiều tổn thương và sự mỏi mệt, thì phần lớn trong số họ sẽ chọn cách yêu lấy bản thân mình và sống vì con.

Chính vì vậy mà nhìn bên ngoài thì ai cũng tưởng là gia đình họ trong ấm ngoài êm, nhưng sự thật thì có ở trong chăn thì mới biết chăn có rận.

Mặc dù hai vợ chồng tuy vẫn chung một mái nhà, nhưng lúc này người vợ không còn để ý đến chồng đi đâu, làm gì, với ai…nữa, mà cái họ quan tâm chính là làm sao để mình có sức khỏe thật tốt, kiếm được nhiều tiền để nuôi con khôn lớn.

Tập trung vào kiếm tiền và tận hưởng cuộc sống

Có 3 dấu hiệu này chứng tỏ phụ nữ đã chịu quá nhiều tổn thương trong tình yêu, hôn nhân - Ảnh 3
Hoặc vì bản thân mình. Thế nên, thay vì tập trung vào đàn ông, yêu đương thì họ sẽ tự yêu lấy chính mình, tự nỗ lực kiếm tiền và tự làm cuộc đời mình trở nên hạnh phúc... Ảnh minh họa

Có nhiều người phụ nữ rất thành đạt trong sự nghiệp, nhưng mãi vẫn chỉ đơn bóng lẻ chiếc khiến nhiều người cảm thấy quá đỗi ngạc nhiên.

Bởi họ cho rằng người như họ thì thiếu gì sự lựa chọn và nam nhân để mắt tới, nhưng tại sao họ vẫn chọn sống một cuộc đời độc thân?

Nhìn sâu vào một khía cạnh nào đó thì có thể nhận thấy rằng, yêu thương vốn dĩ là chuyện của cảm xúc, còn độc thân vốn dĩ là một sự lựa chọn.

Điều này không có đúng mà cũng chẳng có sai, có chăng là người trong cuộc họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc hơn khi lựa chọn cho mình cuộc sống không còn màng đến chuyện yêu đương và kết hôn nữa.

Bởi, nếu như được chọn giữa việc sống một cuộc đời độc thân chất lượng cao và cuộc tình, cuộc hôn nhân chất lượng thấp, thì những người trong cuộc họ sẽ sẵn sàng chọn độc thân để tha hồ làm điều mình thích, dư thời gian để tận hưởng cuộc sống và tuy có cô đơn nhưng vẫn hạnh phúc theo cách riêng của mình, hơn là tuy hai người nhưng sao trong lòng vẫn thấy quá đỗi trống trải, cô đơn?

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