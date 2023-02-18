Chuẩn bị tỉ mỉ để có đêm tân hôn nồng cháy, nào ngờ vừa lâm trận chồng đã gạ gẫm một điều khó nói, khiến tôi tái mặt, mất ngủ cả tuần

Tâm sự 18/02/2023 23:23

Chồng tôi là một người hoàn hảo, chỉ có điều anh hơi truyền thống quá mức. Cũng vì vậy mà trước khi đám cưới tôi đã phải 'vá lại' để che đi quá khứ của mình.

Đêm ấy tôi phải viện cớ trong người khó chịu để khất anh đêm tân hôn đến ngày khác. Thấy chồng cuống quýt hỏi thăm, quan tâm mình mà tôi lại càng khiếp hãi. Tôi phải làm thế nào đây, cũng không thể cứ khất lần mãi được. 

Tôi và chồng nên duyên qua mai mối. Trước anh, tôi đã từng yêu 2 người nhưng trong quá trình tìm hiểu tôi lại nói với anh rằng mình chưa yêu ai. Cũng chỉ là những rung động thoáng qua chứ chưa có mối tình nào sâu đậm.

Sở dĩ tôi nói dối chồng như vậy bởi qua lời người mai mối và những lần tiếp xúc thì tôi cảm nhận chồng là người có tư tưởng truyền thống. Anh ấy đòi hỏi ở vợ sự trinh trắng, ngoan ngoãn, luôn làm tốt bổn phận.

Chuẩn bị tỉ mỉ để có đêm tân hôn nồng cháy, nào ngờ vừa lâm trận chồng đã gạ gẫm một điều khó nói, khiến tôi tái mặt, mất ngủ cả tuần - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng tôi là bác sĩ khoa Nhi, thu nhập rất tốt. Gia đình anh cũng tử tế, nói chung điều kiện của anh chẳng có chỗ nào để chê. Cũng vì công việc quá bận rộn và tính cách hơi trầm, không giỏi lấy lòng phụ nữ nên đến giờ này chồng tôi mới chưa kết hôn.

 

Cưới được người chồng như vậy tôi sẽ không cần lo lắng về nửa đời sau này. Những yêu cầu của anh như mẹ đảm, vợ hiền thì tôi hoàn toàn có thể làm được. Vì thu nhập của tôi không cao, gia đình cũng chẳng khá giả, sau kết hôn tôi cũng xác định sẽ tập trung lo cho gia đình mà thôi.

 

Chính vì thế để ghi điểm trong mắt chồng thì tôi đã nói dối về lịch sử tình trường của mình. Và để chứng minh rằng mình thật sự nói đúng, tôi quyết tâm đi “vá” lại. 

Đêm tân hôn, biết tôi vẫn còn trong trắng, chắc chắn chồng sẽ vui mừng và trân trọng tôi hơn.

Sau đám cưới vui vẻ trong sự chúc mừng của đôi bên gia đình, cuối cùng đêm tân hôn đầy hồi hộp của chúng tôi cũng đến. Tôi không dám mua váy ngủ gợi cảm hay dùng nước hoa đắt tiền vì sợ chồng nghĩ rằng mình có kinh nghiệm.

Tôi cố tỏ ra nhút nhát, e thẹn và xấu hổ. Chắc hẳn phản ứng của tôi khiến chồng rất hài lòng nên anh ấy cứ ôm chặt vợ, vuốt má rồi lại vuốt tóc tôi thủ thỉ âu yếm.

- Giờ đây chúng ta đã chính thức trở thành vợ chồng rồi, anh mong chúng mình có thể cùng nhau cố gắng xây dựng một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Em cứ là một người vợ, người mẹ và người con dâu tốt thì anh sẽ không bao giờ tiếc em thứ gì cả.

Trước khi chính thức trở thành vợ chồng thì anh cũng muốn chúng ta không có điều gì giấu nhau nữa. Em có điều gì còn chưa nói thật với anh không, cứ nói cho anh biết, anh sẽ không trách cứ em đâu.

Nghe chồng hỏi đến đó mà trống ngực tôi đập thình thịch nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ thản nhiên rồi lắc đầu. Khẳng định không có điều gì giấu giếm anh cả, đời sống riêng tư của tôi rất đơn giản, đã phơi bày hoàn toàn trước mắt anh cả rồi.

 

Anh gật gù ra chiều rất hài lòng. Sau đó anh thủ thỉ một câu mà khiến tôi run lẩy bẩy sợ hãi:

- Thực ra anh vẫn còn một điều giấu em. Anh không phải là bác sĩ khoa Nhi mà anh là bác sĩ khoa sản. Bởi nghề nghiệp hơi nhạy cảm, đàn ông lại làm nghề đó nên anh sợ em có những suy nghĩ không hay.

 

Em sẽ không trách anh chứ? Anh xin lỗi vì đã nói dối em chuyện đó nhé. Nhưng anh có thể khẳng định nghề nghiệp của anh chắc chắn không bao giờ ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình mình…

Chuẩn bị tỉ mỉ để có đêm tân hôn nồng cháy, nào ngờ vừa lâm trận chồng đã gạ gẫm một điều khó nói, khiến tôi tái mặt, mất ngủ cả tuần - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mặt tôi tái mét, chồng còn tưởng là tôi kỳ thị nghề nghiệp của anh nên vội giải thích dỗ dành. Thực ra tôi đâu có chê bai gì công việc của chồng, nghề nào chẳng cao quý như nhau. Điều tôi lo lắng là với chuyên môn của anh trong khoa sản thì anh dễ dàng biết rằng tôi đã đi “vá” lại!!! Càng nghĩ tôi càng thấy sợ hãi đến toát mồ hôi.

Đêm ấy tôi phải viện cớ trong người khó chịu để khất anh đêm tân hôn đến ngày khác. Thấy chồng cuống quýt hỏi thăm, quan tâm mình mà tôi lại càng khiếp hãi. Tôi phải làm thế nào đây, cũng không thể cứ khất lần mãi được.

Bây giờ tôi tiến không được mà lùi cũng chẳng xong.  Cứ để thế thì đến đêm tân hôn chắc chắn chồng sẽ phát hiện ra tôi nói dối. Còn bây giờ đột nhiên khai thật thì lại mâu thuẫn với lời tâm sự khi trước rằng tôi chưa yêu ai? Hôn nhân của tôi có nguy cơ tan vỡ mất!

Lấy chồng giàu tưởng nửa đời sau sung sướng, ai ngờ sau đêm tân hôn tê dại vì hạnh phúc, anh bỏ đi với đống tiền vàng ngày cưới

Lấy chồng giàu tưởng nửa đời sau sung sướng, ai ngờ sau đêm tân hôn tê dại vì hạnh phúc, anh bỏ đi với đống tiền vàng ngày cưới

Tôi và anh lấy nhau có thể nói là "xứng lứa vừa đôi" vì cả hai đều thành đạt và thu nhập ổn định. Ai ngờ rằng, sau đêm tân hôn đê mê đó anh lại bỏ trốn như một gã hèn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 33 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 36 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 42 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 4 giờ 4 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường