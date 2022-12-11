Chồng vô tình phát hiện que thử thai trong sọt rác, anh giận dữ hất đổ cả mâm cơm rồi yêu cầu một chuyện khiến tôi chết đứng

Tâm sự 11/12/2022 02:40

Tôi khóc nức nở vì uất ức và thất vọng. Cứ nghĩ chồng sẽ an ủi, sẽ cùng tôi tìm hướng giải quyết tốt hơn, sẽ chấp nhận giữ lại con. Không ngờ anh lại tàn nhẫn như thế.

Vợ chồng tôi cưới nhau được một năm nay. Chúng tôi chưa có ý định sinh con vì kinh tế còn túng thiếu. Sau một lần tôi bị bệnh nặng lúc giữa năm nay, chúng tôi còn gánh số nợ hơn 200 triệu trên vai.

Không ngờ, tuần trước, tôi phát hiện mình có thai. Khi que thử thai hiện hai vạch, tim tôi như muốn ngừng đập vì quá bất ngờ và kinh ngạc. Chúng tôi còn đang ở nhà trọ, tổng lương mỗi tháng hai vợ chồng cộng lại chưa tới 9 triệu.

Chồng tôi là người khô khan, cộc cằn. Anh luôn nhắc tôi phải giữ gìn, không được phép sinh con trong giai đoạn này. Anh nói không muốn con sinh ra, lớn lên trong sự khổ sở, thiếu thốn.

Tôi vứt que thử thai vào sọt rác và giữ kín chuyện này với chồng. Tôi định để thêm một thời gian nữa, đi siêu âm cho chắc chắn rồi mới bàn bạc cách giải quyết. Nhưng tối hôm qua, khi tôi dọn cơm, chồng tôi thu dọn sọt rác đi vứt thì vô tình phát hiện que thử thai.

Chồng vô tình phát hiện que thử thai trong sọt rác, anh giận dữ hất đổ cả mâm cơm rồi yêu cầu một chuyện khiến tôi chết đứng - Ảnh 1
Chồng tôi vẫn chưa hả giận, anh bảo tôi viết đơn ly hôn, anh không thể chấp nhận được chuyện có con trong thời gian này - Ảnh minh họa: Internet

Anh giận dữ hất đổ cả mâm cơm và hét lớn: "Tại sao lại để có bầu?". Tôi tái mặt, đứng chết trân tại chỗ. Chồng tôi vẫn chưa hả giận, anh bảo tôi viết đơn ly hôn, anh không thể chấp nhận được chuyện có con trong thời gian này.

- Nợ nần còn gánh còng lưng, rồi đẻ con thì làm sao lo cho con một cuộc sống tốt nhất. Cô định để đứa nhỏ lớn lên trong túng thiếu, phải ăn cơm với mắm muối như tôi với cô sao hả? Thà không sinh, còn sinh thì phải có điều kiện chăm sóc con cho tốt.

Tôi khóc nức nở vì uất ức và thất vọng. Cứ nghĩ chồng sẽ an ủi, sẽ cùng tôi tìm hướng giải quyết tốt hơn, sẽ chấp nhận giữ lại con. Không ngờ anh lại tàn nhẫn như thế.

Tôi quyết định sẽ sinh con ra, dù có khổ sở đến thế nào đi nữa. Nhưng có cách nào để chồng tôi thay đổi suy nghĩ không? Và liệu sinh con khi đang khổ cực thì có thiệt thòi cho con không?

(hanhu...@gmail.com)

Anh chồng không có nhà, nửa đêm tôi nghe tiếng ‘mờ ám’ của chồng từ phòng chị dâu, đẩy cửa bước vào tôi chết sững khi thấy chị dâu đang quỳ dưới chân chồng 'làm chuyện ấy'

Anh chồng không có nhà, nửa đêm tôi nghe tiếng ‘mờ ám’ của chồng từ phòng chị dâu, đẩy cửa bước vào tôi chết sững khi thấy chị dâu đang quỳ dưới chân chồng 'làm chuyện ấy'

Nửa đêm tôi bất ngờ tỉnh giấc, phát hiện chồng biến mất, tức tốc ngồi dậy đi sang phòng của chị dâu. Tôi thấy cửa phòng hé mở còn nghe tiếng chồng vọng ra. Quá tức giận, tôi đẩy cửa xông vào để bắt gian. Khi thấy cảnh tượng trước mặt, tôi chết sững vì sốc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 35 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Nhìn lên máy nhà, người dân không khỏi bất ngờ khi phát hiện con trăn khủng

Video 2 giờ 5 phút trước
Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Nhân viên bảo vệ nhà ga đã cứu sống nam hành khách bị đoàn tàu kéo lê 50 mét

Video 3 giờ 5 phút trước
Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn ngộ nhận về cô vợ ngoan hiền và sự thật ngỡ ngàng của người chồng sau ngày cưới

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai