Chồng đưa bạn về nhà nhậu, trong cơn say, một anh đồng nghiệp vô tình để lộ nhiều chuyện bí mật của chồng khiến tôi choáng váng

Tâm sự 08/01/2023 22:38

Tôi luôn tin tưởng và thương yêu chồng. Mỗi khi ai hỏi đến chồng mình, tôi đều khen ngợi anh hết lời. Nhưng đến hôm nay, tôi hoàn toàn thất vọng về chồng mình vì những việc anh làm sau lưng tôi.

Tôi luôn tin tưởng và thương yêu chồng. Mỗi khi ai hỏi đến chồng mình, tôi đều khen ngợi anh hết lời. Mà sự thật thì chồng tôi là một người đàn ông tốt. Anh không la cà nhậu nhẹt, không chơi bời trai gái, càng không bao giờ to tiếng nạt nộ vợ con. Chỉ có điều, anh chưa bao giờ công khai tiền lương cho tôi biết. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi cố định 10 triệu mà thôi.

Hiện tại, vợ chồng tôi vẫn đang ở nhà trọ vì chưa đủ tiền mua chung cư. Tôi cũng bàn với chồng chuyện về quê mua đất xây nhà cho thoải mái, rộng rãi nhưng anh không đồng ý. Vì mong ước mua được căn nhà riêng của mình nên tôi chi tiêu tiết kiệm, dành dụm từng đồng.

Tháng vừa rồi, bố tôi bị suy tim cấp tính phải nhập viện điều trị hơn cả tháng. Tôi đưa cho mẹ 15 triệu để lo tiền viện phí cho bố và chồng tôi biết được. Anh giận dữ trách mắng tôi "dài tay" vì lo cho bố mẹ là chuyện của anh chị tôi. Tôi không cãi lại chồng vì chẳng muốn ồn ào nhà cửa, làm phiền xóm làng. Nhưng trong lòng, tôi uất ức, đau buồn và thất vọng về chồng mình lắm.

Chồng đưa bạn về nhà nhậu, trong cơn say, một anh đồng nghiệp vô tình để lộ nhiều chuyện bí mật của chồng khiến tôi choáng váng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối qua, chồng tôi dẫn mấy anh bạn đồng nghiệp về nhà nhậu. Tôi vẫn chuẩn bị thức ăn đàng hoàng. Lúc họ uống say xỉn bỗng đề cập đến tiền lương của chồng tôi. Một người đồng nghiệp bảo chồng tôi phải đãi tiệc lớn vì đã được thăng chức lên trưởng phòng, mức lương hơn 30 triệu.

Tôi còn chưa hết choáng váng thì một người khác lại hỏi có phải chồng tôi đang định mua đất với mức giá gần 3 tỷ đúng không? Anh ta sẽ giới thiệu cho chồng tôi vài mảnh đất có giá đầu tư tốt.

Tôi choáng lần hai. Biết được tiền lương hàng tháng và số tiền chồng đang có, tôi xây xẩm mặt mày. Vậy mà chồng tôi chưa bao giờ tiết lộ chuyện tiền bạc với vợ. Tôi biếu bố có 15 triệu để chữa bệnh cũng bị anh mắng nhiếc. Quá bức xúc, tôi lao vào phòng tắm mà khóc một trận.

Chồng đưa bạn về nhà nhậu, trong cơn say, một anh đồng nghiệp vô tình để lộ nhiều chuyện bí mật của chồng khiến tôi choáng váng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phải làm sao để chồng tôi đưa thêm tiền cho vợ và công khai minh bạc tiền bạc đây? Sống mà phòng ngừa nhau thế này, tôi mệt mỏi, chán chường quá.

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Khi tôi nhìn thấy một gương mặt vừa lạ, vừa quen, tôi gần như đã ngẩn ngơ. Đó là một người đàn ông có gương mặt rất giống với người chồng quá cố của tôi. Nụ cười của anh ấy luôn in đậm trong trái tim tôi.

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