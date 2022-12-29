Chồng thua lỗ đến mức phá sản, trong cơn rầu rĩ, vợ hoảng loạn khi biết công việc thực sự đã ‘đầu tư’ hàng ngày của anh

Tâm sự 29/12/2022 13:43

Năm vừa qua tôi cũng rất mừng khi anh tu chí làm ăn, đã dùng tiền tích cóp cho anh đầu tư nào ngờ nhận ra sự phản bội nơi chồng.

Tôi năm nay 37 tuổi, kết hôn được 11 năm. Hiện tại vợ chồng tôi đã có hai con, đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 5 tuổi. Đời sống gia đình trong những năm qua cũng khá yên bình, không có những rạn nứt gì lớn, chỉ có vài lần bất hòa nhưng sau đó đã được giải quyết ổn thỏa, cả tôi và chồng luôn giữ phương châm vì các con mà nhường nhịn nhau, cố gắng để vun đắp cho đời sống gia đình.

Trước đây chồng tôi làm việc tại công ty liên doanh, nên mức lương cũng rất cao. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, chồng tôi lấn sân sang kinh doanh, khi thì bất động sản, khi thì nhập khẩu và phân phối máy móc, thiết bị… Thấy chồng tư duy nhạy bén, có chí lớn trong làm ăn tôi cũng vui mừng lắm nên tiền bạc trong nhà lâu nay tích góp được tôi đều đưa cho chồng làm ăn, thậm chí còn đứng ra vay mượn, huy động vốn để cho chồng kinh doanh.

Thời gian đầu, thấy chồng tiền tiêu thoải mái, còn mua xe ô tô nữa tôi cũng tự hào bởi chồng đã có hiệu quả trong kinh doanh. Thế nhưng, càng ngày tôi thấy chồng chỉ than phiền gặp khó dự án này, bất trắc đơn hàng kia… Tôi cũng chỉ biết vay mượn thêm tiền bạc của anh em ruột, bố mẹ đẻ của tôi. Tiền đưa cho chồng bao nhiêu cũng hết, chưa thấy hiệu quả kinh tế ra sao, nhưng chồng thì đi sớm về khuya, ăn nhậu thường xuyên. Có khi đi xa vài ngày mới về.

Chồng thua lỗ đến mức phá sản, trong cơn rầu rĩ, vợ hoảng loạn khi biết công việc thực sự đã ‘đầu tư’ hàng ngày của anh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, chồng tôi nhậu say về buồn bã thông báo số tiền đầu tư trong thời gian qua không còn, bị mất trắng vì nhiều lý do khác nhau. Số nợ tôi đi vay cho chồng, có khi bán nhà đi để trả nhưng cũng may là những người thân nói rằng sau này trả cũng được. Chồng tôi liên tục hối thúc tôi bán nhà để đưa cho anh ấy tiếp tục đầu tư, gỡ gạc nhưng tôi chưa chịu. Từ đó chồng tôi giận dỗi, ít khi về nhà.

Thấy chồng không trở về, tôi đi tìm, hỏi han khắp nơi là bạn làm ăn, bạn thân của chồng thì sốc nặng khi được biết, trong thời gian qua chồng tôi có chung vốn với một người phụ nữ để làm ăn. Hai người làm ăn chung và còn cặp kè với nhau nữa. Chồng tôi nghe theo ả ta, mang hết tiền bạc đi đầu tư vào những nơi không triển vọng, dự án "ảo"… Đến khi làm ăn trục trặc, người phụ nữ đó rút hết vốn và bỏ đi, để mặc chồng tôi thua lỗ một mình.

Chồng thua lỗ đến mức phá sản, trong cơn rầu rĩ, vợ hoảng loạn khi biết công việc thực sự đã ‘đầu tư’ hàng ngày của anh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi biết sự thật về chồng, gọi anh ấy về nhà để giải quyết nhưng chồng tôi chỉ nói ngắn gọn: "Nếu cô biết sự thật rồi thì chúng ta chia tay nhau, chia đôi tài sản. Các con muốn theo ai thì đó người đó phải chịu trách nhiệm nuôi dưỡng, hoặc cô thích nuôi cả hai đứa thì tùy". Từ hôm đó đến nay, chồng tôi chỉ quan tâm đến chuyện tôi phải bán nhà chia tiền cho anh ta, chứ không đoái hoài gì vợ con ra sao.

Có người chia sẻ với tôi rằng đừng có dại mà bán nhà đưa tiền cho chồng, kẻo anh ta lấy tiền đó đi tìm ả bồ kia níu kéo quay lại. Tôi không còn muốn chung sống với người chồng giả dối đó nữa, nhưng ly hôn rồi lại mắc mưu của anh ta, các con tôi sẽ thêm khổ. Giờ tôi rất khủng hoảng, tôi phải làm gì khi gặp vào hoàn cảnh này? Hãy cho tôi lời khuyên với!

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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