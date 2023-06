Thời gian đầu, thấy chồng tiền tiêu thoải mái, còn mua xe ô tô nữa tôi cũng tự hào bởi chồng đã có hiệu quả trong kinh doanh. Thế nhưng, càng ngày tôi thấy chồng chỉ than phiền gặp khó dự án này, bất trắc đơn hàng kia… Tôi cũng chỉ biết vay mượn thêm tiền bạc của anh em ruột, bố mẹ đẻ của tôi. Tiền đưa cho chồng bao nhiêu cũng hết, chưa thấy hiệu quả kinh tế ra sao, nhưng chồng thì đi sớm về khuya, ăn nhậu thường xuyên. Có khi đi xa vài ngày mới về.

Ảnh minh họa: Internet

Rồi một ngày, chồng tôi nhậu say về buồn bã thông báo số tiền đầu tư trong thời gian qua không còn, bị mất trắng vì nhiều lý do khác nhau. Số nợ tôi đi vay cho chồng, có khi bán nhà đi để trả nhưng cũng may là những người thân nói rằng sau này trả cũng được. Chồng tôi liên tục hối thúc tôi bán nhà để đưa cho anh ấy tiếp tục đầu tư, gỡ gạc nhưng tôi chưa chịu. Từ đó chồng tôi giận dỗi, ít khi về nhà.