Chồng tặng chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cho tôi như lời hứa, tôi thẳng tay ném vào sọt rác vì một lý do

Tâm sự 24/11/2022 03:29

Đến khi anh thực hiện lời hứa thì mọi chuyện đã khác rồi...

Con mới được hai tuổi, thật tình K không muốn ly hôn chút nào. Nhưng vì danh dự, vì lòng tự trọng của bản thân, K buộc phải đưa ra quyết định đau lòng này.

Lỡ có bầu trước khi kết hôn nên K không thể đòi hỏi được tổ chức đám cưới. Ngày ấy mẹ chồng K nói bà không có tiền để lo cho các con. Bản thân K khi ấy cũng chưa có gì trong tay. Vì thế chẳng dám đòi hỏi.

Chồng tặng chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cho tôi như lời hứa, tôi thẳng tay ném vào sọt rác vì một lý do - Ảnh 1
Ảnh minh họa

K vẫn nhớ như in ngày mà chúng K về chung một nhà, trời mưa tầm tã. Hôm ấy, K mặc chiếc váy suông giấu bụng bầu rồi ra tiếp khách. Cả bữa ăn chỉ có 5 mâm cỗ. Nhìn thấy đám cưới của mình, K tủi thân vô cùng. Chồng K thấy vợ sụt sùi, anh lau nước mắt hứa khi nào K sinh con, anh sẽ làm một đám cưới hoành tráng và còn mua tặng K chiếc nhẫn kim cương để đính ước.

K vẫn tin chồng và luôn cố gắng cùng anh kiếm tiền. Bầu bí không đi làm, K ở nhà nhận dạy học sinh vẽ tranh. Lúc rảnh rỗi lại nhận thêm việc ở chỗ khác. Còn chồng K, anh cũng chí thú làm ăn và rất quan tâm đến vợ.

Anh chỉ thay đổi tính nết kể từ khi K sinh con. Thật sự khi chào đón đứa con đầu lòng, cả hai chúng K đều có nhiều bỡ ngỡ. K và anh mâu thuẫn trong cách chăm con, lâu dần, tình cảm vợ chồng bỗng nhiên thấy xa cách.

Đang loay hoay tìm cách cứu vãn cuộc hôn nhân của mình thì K phát hiện chồng ngoại tình. Đứng trước những chứng cứ không thể chối cãi, chồng K bình tĩnh thừa nhận mọi việc. Anh giải thích rằng bản thân chỉ ra ngoài khuây khỏa. Trong mắt anh, K và con vẫn là duy nhất.

Người đàn ông nào ra ngoài ngoại tình cũng đều nói câu này, K hiểu điều đó hơn ai hết. Chính vì vậy khi biết anh vẫn còn dây dưa với người phụ nữ ấy, K đã quả quyết đòi ly hôn. Chồng K tôn trọng vợ, anh hứa sẽ chu cấp tiền cho con đều đặn và nuôi con nếu K yêu cầu.

Chồng tặng chiếc nhẫn kim cương đắt tiền cho tôi như lời hứa, tôi thẳng tay ném vào sọt rác vì một lý do - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Đêm ấy anh về nhà lấy đồ và để lại chiếc nhẫn kim cương. Sau đó điện thoại K nhận được tin nhắn, anh nói anh đã làm tròn lời hứa cách đây hai năm. Thật đau lòng, đúng là anh đã tặng cho K một chiếc nhẫn đắt giá, nhưng đó là món quà ly hôn.

K đã vứt chiếc nhẫn ấy đi và quyết định chia tay. Nhưng hôm nay, mẹ chồng và mẹ đẻ K lại đến thuyết phục hãy vì con mà nghĩ lại. Chồng K làm điều đó là do anh quá mệt mỏi với công việc và cuộc sống. Nhưng K thấy vô lý quá. Rõ ràng K mới là người tổn thương, sao bây giờ K lại phải xuống nước trước? Theo mọi người, K có nên bật đèn xanh và cho chồng cơ hội không?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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