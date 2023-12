Tuy nhiên, Na thật sự là một cô gái hoạt bát, cởi mở. Khi chồng tôi không có nhà, cô ta giúp đỡ tôi hầu hết các công việc, lại còn biết cách khiến tôi vui vẻ. Tôi thấy cô ta tính cách chất phác, hành động cử chỉ thô thiển, lại không học hành nhiều, luôn nghĩ sao nói vậy, lắm lúc còn thành vô duyên nên tâm lý đề phòng với cô ta cũng chậm rãi buông lỏng. Bởi tôi thấy, cô ta trừ vẻ ngoài, một chút duyên dáng của con gái cũng không có, sao có thể thu hút được đàn ông. Không ngờ một người con gái dù vô duyên đến thế nhưng trong mắt đàn ông vẫn là “của lạ”.

Từ ngày tôi mang thai, chồng tôi có vẻ ít nhiều hụt hẫng, nhất là buổi tối. Nhiều lần, chồng còn đã cầu xin tôi nhưng lo cho em bé trong bụng nên tôi kiên quyết không đồng ý. Khi chúng tôi kết hôn đã chuẩn bị sẵn tâm lý sớm có con để ông bà có cháu bồng, cháu bế. Nhưng không hiểu vì nguyên nhân gì mà hai vợ chồng mãi vẫn không có con, chúng tôi vì chuyện này mà còn từng suýt ly hôn. Hiện tại vất vả lắm mới có thai, nên tôi nhất định phải giữ gìn cẩn thận, đành để chồng chịu nhịn một thời gian.

Hôm đó, chồng tôi gọi điện về nhà báo tin mừng: Anh vừa thành công một dự án lớn, được thăng chức, lại được thưởng một khoản tiền lớn. Anh bảo tôi sai Na đi đặt nhà hàng một bàn tiệc lớn để buổi tối làm một bữa liên hoan thật hoành tráng.

Tối hôm đó, vì trong nhà có chuyện vui, tôi lại không thể uống rượu nên phá lệ cho giúp việc ngồi chung bàn ăn với hai vợ chồng, cô ta bồi chồng tôi uống rượu. Cuối cùng, chồng tôi còn hưng phấn hỏi ý kiến tôi, anh có thể cùng cô Na nhảy một điệu được không? Tưởng tượng đến bộ dạng thô kệch của cô ta khi khiêu vũ, tôi đã thấy buồn cười. Hơn nữa, tôi nghĩ hai người cũng không dám dở trò xằng bậy gì trước mặt tôi nên cũng đồng ý.

Na nghe chồng tôi nói khiêu vũ thì mắt sáng lên, xin phép tôi về phòng thay trang phục cho hợp không khí. Khi cô ta bước ra, tôi bỗng sợ ngây người. Bình thường, cô ta toàn mặc những bộ quần áo ở nhà rộng lùng thùng, lôi thôi, lếch thếch, hôm nay lại diện vào một bộ váy ôm sát, cổ khoét sâu khéo léo khoe làn da nõn nà và những đường cong lả lướt trên cơ thể. Ở trước mặt chồng tôi ăn mặc khêu gợi như thế, rõ ràng là muốn khiêu khích tôi. Quả nhiên, tôi đánh mắt nhìn sang thấy chồng cũng đang thất thần, ánh mắt dán chặt vào cơ thể của cô ta.

Nhìn bọn họ dìu nhau khiêu vũ, lòng tôi nhức nhối như bị kim châm. May mắn là cuối cùng bản nhạc cũng kết thúc, tôi viện cớ mệt mỏi, bỏ về phòng nghỉ ngơi trước. Mà chồng tôi cũng sốt sắng dìu vợ lên phòng. Tuy nhiên, đến nửa đêm, tôi đột nhiên bừng tỉnh. Bật điện lên thấy xung quanh trống không, chỗ nằm bên cạnh cũng không còn hơi ấm. Tôi rón rén bước đến trước cửa phòng của Na thì quả nhiên nghe thấy tiếng động trong đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi cảm thấy mắt mình như hoa lên, trời đất như sụp đổ dưới chân. Điều tôi luôn cảnh giác bấy lâu cuối cùng cũng xảy ra. Sáng hôm sau điều tra mới rõ, Na là một cô gái nông thôn chồng tôi quen được trên mạng. Cô ta lên thành phố làm công, vừa mới thất tình lại đồng thời mất cả công việc. Hôm đó gặp gỡ, nói chuyện với chồng tôi qua mạng, chồng tôi an ủi cô ta rồi ngỏ ý muốn sắp xếp cho cô ta công việc giúp việc cho gia đình tôi. Hóa ra, chồng tôi đã mưu tính từ trước, chỉ chờ cơ hội để ra tay.

Hôm sau, cô ta đã bị mẹ chồng tôi đánh cho một trận, chật vật trốn đi. Chồng tôi cũng quỳ xuống xin tôi tha thứ, nói nhận cô ta hoàn toàn do lòng thương hại, đêm đó cũng chỉ do say rượu làm loạn, còn thề thốt không có lần sau. Bố mẹ hai bên cũng khuyên bảo tôi nên nghĩ cho đứa bé trong bụng, tha thứ cho anh một lần, nhưng trong lòng tôi vẫn luôn cảm thấy một cái gai. Tôi không biết làm sao để bản thân có thể vượt qua được trở ngại tâm lý này?