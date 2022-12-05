Chồng phũ phàng yêu đương với thư ký trong lúc vợ mang thai, 2 năm sau nhìn đứa con trai chung với vợ mới, anh biết mình đã nhận quả báo

Sau 2 năm gặp lại, anh xin tôi cho anh được đi lại thường xuyên để chăm sóc, dạy dỗ con.

Chồng tôi là giám đốc một doanh nghiệp tư nhân và tôi vừa là vợ vừa là trợ lý của chồng. Cách đây hơn 2 năm, khi tôi có mang và sinh con đầu lòng không đi làm được, anh ấy tuyển một cô thư ký thay tôi. Ít lâu sau có người trong công ty đến nhà thăm tôi cho biết có chuyện yêu đương giữa chồng tôi với cô thư ký. Tôi đã làm đủ cách mềm có rắn có để bảo vệ hạnh phúc gia đình nhưng vô tác dụng. Tôi đành đưa đơn ly hôn ra tòa. Toà án xử cho tôi được nuôi đứa con trai duy nhất hơn hai tuổi. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ đó, nhờ bạn bè giới thiệu, tôi vào TP.HCM làm phiên dịch cho một công ty nước ngoài.

Ảnh minh họa: Internet Hai năm sau mãn hạn hợp đồng, tôi lại trở ra Hà Nội. Điều khó nghĩ là, gần đây người chồng cũ, tức là bố của con trai tôi, tuần nào cũng vài lần đến thăm con mà toàn đến vào buổi tối. Tôi thật không ngờ lúc bố mẹ chia tay cháu mới 2 tuổi mà giờ 4 tuổi càng lớn càng giống bố như lột. Mỗi lần nghe tiếng còi xe của bố đỗ trước cửa nhà, cháu đã nhận ra. Cửa xe vừa mở, con đã nhào vào lòng bố. Có hôm anh ấy mời mẹ con tôi đi ăn nhà hàng nhưng tôi từ chối. Anh lại gọi nhà hàng mang thức ăn đến nhà. Thấy con chèo kéo mãi, tôi cũng ngồi ăn cùng. Thấy con quá sung sướng làm tôi xúc động.

Ảnh minh họa: Internet Anh ấy hôn con ra về và định hôn cả tôi. Con cứ đòi bố ngủ lại với mình. Anh bảo nếu mẹ cho phép thì bố ngủ lại. Nhưng tôi vẫn kiên quyết không cho mặc dù con khóc mếu van xin. Theo tôi biết, anh ấy đang sống với cô vợ mới chính là cô trợ lý đó. Họ cũng đã có con trai gần một tuổi nhưng anh ấy nói là không phải con mình. Anh chỉ yêu con tôi và ngày nào không gặp được con, anh rất nhớ và rất buồn. Anh xin tôi cho anh được đi lại thường xuyên để chăm sóc, dạy dỗ con.

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