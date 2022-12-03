Bị chồng xem là thế thân của người yêu cũ, vợ liều mạng làm một điều để rồi cô nhận lại cái kết 'đau đớn'

Tâm sự 03/12/2022 02:25

Vợ không gọi tên nổi mối quan hệ của chồng và người yêu cũ là gì. Yêu đương để hòng đến với nhau cũng không, bồ bịch cũng chẳng phải, bạn bè lại càng không.

Gần 10 năm qua, về quê đón Tết là Bảo, chồng Hương luôn dành ngày đẹp nhất trong dịp Tết cho cô bạn gái cũ cùng quê tên Nhi. Hai người học cùng lớp, yêu nhau từ hồi phổ thông, cùng là mối tình đầu của nhau nhưng tình cảm chỉ kéo dài chưa đến hai năm rồi chia tay. 

Hương quen Bảo, là mối tình thứ 3 của anh. Ngay từ đầu, Bảo không hề giấu giếm, nói với cô người con gái anh yêu và trân trọng nhất cuộc đời là chị Nhi, mối tình đầu. 

Khi đó, dù hai người chia tay đã gần 8 năm nhưng mọi mật khẩu trên các thiết bị điện tử, các loại thẻ tín dụng của Bảo đều liên quan đến ngày sinh của Nhi. 

Ngay trong lễ cưới của hai người, Hương nhớ như in nỗi đau của "kẻ thế thân" khi Bảo nói với Nhi: "Vì Nhi từ chối mình nên mới có đám cưới này". Khi đó, chị Nhi cười nói với Hương: "Em đừng nghe mồm miệng chồng em". 

Bị chồng xem là thế thân của người yêu cũ, vợ liều mạng làm một điều để rồi cô nhận lại cái kết 'đau đớn' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhiều năm qua, cứ ngày mùng 4 Tết, dù có việc gì quan trọng đến mấy Bảo cũng đều gác lại hết sang một bên, dành ưu tiên cho chị Nhi. Từ khi chia tay đến khi lập gia đình, ngày "gặp mặt" của họ cũng là ngày họp lớp. Cả lớp đi ăn uống, vui chơi, thăm hỏi bạn bè cũ, thầy cô từ sáng đến tối. 

Mọi người thường đưa vợ chồng, con cái đi cùng nhưng Hương và con thì bị cấm cửa. Trừ năm nào chị Nhi về ăn Tết bên nhà chồng, không tham dự được thì Hương mới được đi họp lớp cùng chồng. 

Từ ngày chị Nhi ly hôn, năm nào chị cũng về nhà ngoại đón Tết thì ngày Tết trở thành nỗi ám ảnh với Hương. 

Hương cũng đôi lần gặp chị Nhi. Chị không xinh, da đen, người nhỏ xíu, tình tình vui vẻ. Hương cố gắng không khó chịu nhưng thấy thái độ tôn thờ của chồng với người phụ nữ ấy là cô lại phát điên phát hỏa dù cô không gọi tên nổi mối quan hệ của hai người là gì. Yêu đương để hòng đến với nhau cũng không, bồ bịch cũng chẳng phải, bạn bè lại càng không. 

Hương biết chắc chắn dù chồng mình và chị Nhi bây giờ sống cùng thành phố, chỉ cách nhau hơn chục cây số nhưng quanh năm họ chẳng bao giờ gặp nhau, cũng chẳng nhắn tin liên lạc.

Họ cứ như là Ngưu Lang Chức Nữ, mỗi năm chỉ gặp nhau đúng một lần dịp Tết rồi thôi. 

Bị chồng xem là thế thân của người yêu cũ, vợ liều mạng làm một điều để rồi cô nhận lại cái kết 'đau đớn' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mang nỗi uất ức, Tết năm rồi Hương nhắn tin thẳng cho bạn gái cũ của chồng. Bao nhiêu dồn nén tuôn ra, Hương nói chị ta là thứ phụ nữ hư thân mất nết, phá hoại gia đình người khác, không có tự trọng... 

Hương cũng gào thét với chồng, mình sẽ ly dị để cho hai người thỏa lòng, để tự do đến với nhau. Nào ngờ, chị ta chỉ nhắn lại: "Chị không yêu chồng em và chồng em cũng vậy. Người chồng em yêu và chọn sống cùng đến bây giờ là em. Em hãy nâng niu điều đó!". 

Còn Bảo, nghe những lời lẽ chửi bới từ vợ, nhất là những lời Hương gửi cho Nhi, anh nổi giận thật sự. Anh chỉ thẳng tay vào mặt vợ: "Cô không được quyền xúc phạm cô ấy". Trong lúc cãi vã, thách thức, Bảo giáng cho vợ một bạt tai...

Phải mất một thời gian khá dài hai vợ chồng mới trở lại trạng thái bình thường sau sự cố này. Chồng Hương cũng không gặp lại chị Nhi sau ngày họp lớp năm rồi... 

Hương nhiều lần tự nhủ, chấp nhận người phụ nữ đó là một phần quan trọng trong ký ức của chồng. Mối quan hệ của hai người bao nhiêu năm qua, thật ra vô hại với gia đình cô. Nhưng cứ Tết đến, khi vợ chồng rậm rịch về quê, thấy bạn bè lớp cũ của chồng tíu tít, mùng 4 gặp mặt... Tất nhiên, có cả bạn gái cũ của chồng, Hương lại muốn nổi đóa. 

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