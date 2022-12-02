Vô tình đọc tin nhắn zalo của chồng sắp cưới, tôi muốn hủy hôn vì thương xót cho người yêu cũ của anh ấy

Tâm sự 02/12/2022 22:04

Gia đình tôi cũng rất ưng ý về chàng rể tương lai. Chỉ có trái tim tôi giờ đây đang lạc lõng, không biết nên làm như thế nào mới trọn vẹn.

Tôi 29 tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn mặc định phải "yên bề gia thất". Thế nhưng bây giờ đây tôi hoang mang về sự lựa chọn của mình, hoài nghi về "sự đàng hoàng" của người đàn ông bên cạnh. Tôi cứ ngỡ đã đến thời điểm tình yêu của chúng tôi đơm hoa kết trái bằng đám cưới hạnh phúc và ngập tràn nụ cười. 

Gia đình hai bên đã gặp mặt, bàn chuyện trăm năm của lứa đôi. Tôi luôn hãnh diện kể với mọi người về người yêu lịch lãm, chân thành và tôn trọng tôi. 

Cho đến một lần tôi vô tình vào Zalo của anh, đọc được cuộc trò chuyện với người yêu cũ. Anh vẫn để cuộc nói chuyện ấy nguyên vẹn, vì tôi chưa từng kiểm tra điện thoại của anh. Bởi vậy, có lẽ anh không bao giờ ngờ đến rằng một ngày tôi lại phát hiện ra sự thật động trời này.

Vô tình đọc tin nhắn zalo của chồng sắp cưới, tôi muốn hủy hôn vì thương xót cho người yêu cũ của anh ấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

3 năm trước, người yêu cũ của anh có bầu. Cái thai 6 tuần tuổi đã không được anh công nhận, anh ngon ngọt dỗ dành cô ấy "bỏ đứa con" với lý do "anh chưa ổn định, không thể lập gia đình bây giờ". Tôi không thể tin những dòng tin tàn nhẫn máu lạnh ấy lại do người đàn ông "hiền lành, tử tế và chân thành" bên cạnh mình viết ra. Tôi đã rất sốc, mọi niềm tin về giấc mơ cùng anh xây ngôi nhà nhỏ hạnh phúc cũng bỗng chốc vỡ tan tành.

Cô gái ấy yêu anh thật lòng, trao anh hết thảy năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Vậy mà đến cuối cùng điều cô nhận về chỉ là sự phũ phàng, rũ bỏ kết quả của một cuộc tình. 

Sau đó tôi không biết vì lý do gì mà anh và cô ấy đi đến kết cục tan vỡ. Có chăng khi đã chinh phục được cô ấy, anh mất dần sự hứng thú và cũng không có ý định cùng cô tính tiếp chuyện tương lai? Mọi lý do chạy xoẹt qua đầu lúc này cũng đều hóa lời biện minh trơ trẽn. 

Vô tình đọc tin nhắn zalo của chồng sắp cưới, tôi muốn hủy hôn vì thương xót cho người yêu cũ của anh ấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Suốt một tuần này câu chuyện ấy đều ám ảnh tôi. Tôi chưa gom đủ dũng khí để chất vấn anh về chuyện quá khứ, nhưng tôi cũng chẳng đủ bao dung để giả vờ như không hay biết gì. Anh vẫn vui cười chuẩn bị cho chuyện trọng đại sắp tới.

Gia đình tôi cũng rất ưng ý về chàng rể tương lai. Chỉ có trái tim tôi giờ đây đang lạc lõng, không biết nên làm như thế nào mới trọn vẹn. Tôi không muốn gia đình thất vọng, vì tuổi 28 cũng không còn có quá nhiều sự lựa chọn. Nhưng nếu tôi im lặng và chấp nhận làm đám cưới thì những dằn vặt, hoài nghi sẽ đeo bám tôi mãi.

Một người đàn ông không có trách nhiệm với tình yêu của mình như thế, liệu sau này có đủ bản lĩnh để cùng tôi vượt qua những thử thách mà xây dựng gia đình hạnh phúc? Tôi nên làm thế nào bây giờ?

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