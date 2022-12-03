Chị Duyên - vợ anh Tuấn hiện là nhân viên làm việc bán thời gian cho một cửa hiệu quần áo trẻ em. Chính vì vậy, ngoài thời gian ở cửa hàng chị Duyên chỉ gắn với việc chăm lo, dọn dẹp nhà cửa, chờ chồng tan làm về để dùng bữa.

Kết hôn đã lâu và có với nhau hai mặt con, anh Tuấn lúc nào cũng một lòng tin tưởng vợ. Bởi bình thường chị hết sức hiền lành, thương yêu chồng con.

Chị Duyên cũng không hiểu vì sao chuyện mình ngoại đã được tính toán che giấu vô cùng kỹ lưỡng mà chồng vẫn phát hiện ra.

Thương vợ, nên anh Tuấn luôn chăm chỉ làm việc, kiếm tiền để cả gia đình có được cuộc sống sung túc hơn. Chính vì rất tin tưởng vợ nên khi phát hiện chị Duyên ngoại tình, anh Tuấn như con thú bị thương, gào thét giận dữ trước sự bàng hoàng của vợ.

Chị Duyên gặp được anh Kiệt trong một lần Kiệt đưa con gái đến cửa hiệu nơi chị làm việc, mua váy áo tặng cho cô bé nhân ngày sinh nhật. Dù mới gặp lần gặp đầu tiên nhưng anh Kiệt đã gây ấn tượng về hình ảnh một ông bố lịch lãm, biết quan tâm đến con.

Nhờ sự khéo léo, chị Duyên đã mang lại cho hai bố con anh Kiệt cảm giác ấm áp nên anh Kiệt thường xuyên lui tới cửa hiệu. Sau nhiều lần gặp gỡ, con gái Kiệt cũng dành cho Duyên sự cảm mến nhất định.

Ảnh minh họa: Internet

Cũng vì thế mà Duyên biết Kiệt đã ly dị đã 5 năm nhưng chưa có ý định đi bước nữa vì anh sợ con gái tủi thân, sợ cảnh mẹ ghẻ con chồng. Từ vị khách hàng thân thiết, gần như tuần nào Kiệt cũng gọi điện cho Duyên chỉ để con gái anh có thể bô lô ba la dăm ba câu với "cô Duyên xinh đẹp".

Ban đầu những cuộc gọi chỉ là để thỏa mãn sở thích của con trẻ, dần dần cả hai bắt đầu trò chuyện tâm sự chuyện cuộc sống, công việc.

Trong thời gian đó, anh Tuấn lại thường xuyên phải đi công tác nên đã tạo điều kiện cho chị Duyên và anh Kiệt gặp nhau thường xuyên. Thế rồi “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”, chị Vỵ đã bước vào cuộc tình sai trái với Kiệt.

Cả chị Duyên và anh Kiệt đều biết rằng đây chỉ là quan hệ ngoài luồng. Chị Duyên không có ý định từ bỏ gia đình vì Kiệt, anh Kiệt cũng không có ý định tái hôn nên cả hai giao ước với nhau nếu Duyên không liên lạc, và anh Kiệt cũng tuyệt đối không được chủ động gọi hay nhắn tin cho chị Duyên.

Chính vì thế, chuyện vợ ngoại tình, Tuấn hoàn toàn không hay biết chứ đừng nói là nghi ngờ vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, không ngờ lại bị Tuấn phát hiện ra sự thật từ chính chiếc điện thoại của mình.

Ngày hôm đó hai vợ chồng chị Duyên qua nhà cô bạn thân của chị lấy ít đồ, vì ngõ nhỏ nên Tuấn ngồi trong ô tô đợi vợ. Trong lúc đợi, tiện trong xe có điện thoại của chị Duyên, anh Tuấn toan lấy ra chơi điện tử. Chẳng ngờ, vừa bật điện thoại của chị Duyên lên thì có tín hiệu báo sóng wifi. Tò mò, Tuấn mở ra xem tình trạng kết nối.

Anh sững người khi nhìn mạng wifi có tên nhà nghỉ đối diện bên đường nơi Tuấn đỗ xe chờ vợ. Trong đầu anh ngổn ngang với hàng ngàn câu hỏi: "Tại sao điện thoại vợ mình lại kết nối được với sóng wifi của nhà nghỉ?".

Để không nghĩ oan cho vợ, anh thử dùng điện thoại của chính mình để kiểm tra thì địa chỉ wifi đó yêu cầu nhập mật khẩu... Anh Tuấn bắt đầu rơi vào trạng thái hỗn loạn, quyết tâm tìm hiểu sự thật.

Ảnh minh họa: Internet

Chỉ sau 2 tuần nhờ thám tử điều tra, Tuấn cay đắng nhận từ thám tử những bức ảnh chụp rõ vợ anh đi cùng người tình bước vào nhà nghỉ. Tuy không tay trong tay nhưng họ chỉ đi cách nhau vài bước chân. Và nơi vợ anh đến không phải là nơi nào khác mà chính là địa chỉ nhà nghỉ gần nhà cô bạn thân của chị.