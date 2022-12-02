Hí hửng khoe chiếc áo mới mua, cô gái đứng như trời trồng vì lời nhận xét đau lòng của bạn trai

Tâm sự 02/12/2022 23:35

Không ít lần Hương tủi thân vì bạn trai vẫn nhớ đến người yêu cũ.

Không ít chàng trai vẫn thường xuyên nhắc đến người cũ ngay trước mặt bạn gái hiện tại và có những so sánh giữa hai người. Nhiều mối tình tan vỡ từ đây khi cô gái không chịu đựng được điều đó.

Với con trai, tình cũ, đặc biệt là mối tình đầu là một thứ gì đó rất thiêng liêng, nặng lòng, có người còn mang hình ảnh đó theo đến cuộc đời. Đó là kỷ niệm mà dường như chàng trai nào cũng muốn được ôn lại với những lời lẽ đẹp đẽ. Khi yêu, con gái cần cần tôn trọng điều này.

Hí hửng khoe chiếc áo mới mua, cô gái đứng như trời trồng vì lời nhận xét đau lòng của bạn trai - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi Hương gặp Bảo, anh còn đau khổ vật vã vì chia tay Duyên nên trong câu chuyện giữ hai người… nhắc rất nhiều về người con gái này. Lúc đó, Hương cũng chỉ xem Bảo là bạn, tình yêu giữa hai chớp nở một phần vì Hương là người đã chia sẻ nỗi đau thất tình của Bảo lúc đó.

"Anh ấy kể về chị ấy, về tình yêu của họ rất nhiều và nhận lỗi mình đã đánh mất tình yêu. Mình ngưỡng mộ điều đó và nảy sinh tình cảm”, Hương chia sẻ. Thế nhưng, kể cả khi tình yêu với Hương đã rất mặn nồng và bền vững, Bảo vẫn thường xuyên nhắc đến bạn gái cũ. Vô tình, trong cuộc sống hàng ngày, không ít lần Bảo đưa Hương ra so sánh với Duyên và bao giờ người thì cũ… cũng hơn.

Từ cách ăn mặc, đi đứng, ăn nói cho đến… cả bố mẹ của Hương cũng bị Bảo liên tưởng đến Duyên. Nào là cô ấy ăn mặc đẹp, ăn nói có duyên, bố mẹ cô ấy quý anh và vô số chuyện, kiểu nào thì người cũ đều “ăn đứt”. Dù chưa một lần gặp Duyên nhưng qua lời của Bảo, Hương tự thấy mình kém cô ta rất nhiều.

Hí hửng khoe chiếc áo mới mua, cô gái đứng như trời trồng vì lời nhận xét đau lòng của bạn trai - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Một lần, đang hí hửng khoe chiếc áo mới mua, Hương đứng như trời trồng khi bạn trai buông lời tỉnh bơ: "Chiếc áo này chỉ có dáng chị Duyên mặc mới đẹp, chứ em thì…". Dường như bao nhiêu dồn nén bùng ra hết, Hương xé luôn chiếc áo, chửi mắng người yêu và cả người con gái tên Duyên rất nặng lời. Bảo quay sang trách Hương nhỏ nhen, ích kỷ. Sau lần đó, Bảo đã ít nhắc đến Duyên hơn, chỉ lúc lỡ miệng nhưng anh cũng e dè hơn với Hương.

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