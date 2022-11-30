Chồng phụ bạc người vợ bên mình lúc cơ hàn để chạy theo 'vinh hoa phú quý', 3 năm sau gặp lại anh ân hận cả đời khi cô ấy làm điều này

Cha mẹ đau yếu hay bệnh tật mình anh trai lớn nuôi đàn em thơ dại quá vất thế là thay vì học Đại học chị chỉ học Cao đẳng để nhanh ra trường và sớm có việc kiếm tiền nuôi em.

Nghe câu chuyện mà chị họ kể lại về người bạn thân của chị mà tôi xót xa. Số là chị Lan bạn của chị họ tôi, sinh ra trong 1 gia đình chẳng mấy khấm khá nhà đông anh chị em chị học giỏi nhưng bữa đi bữa không vì còn phải kiếm thêm tiền tự túc học hành.

Rồi trời cũng chiều lòng chị vào làm nhân sự cho 1 công ty nước ngoài mới mở ngay tại địa phương với thu nhập ổn định cho lo cho các em học hành rồi dựng vợ gả chồng xong xuôi hết mới tới lượt mình.

Con được hơn 1 năm thì thật trớ trêu anh ngoại tình với chính 1 người đàn bà hơn anh 3 tuổi xóm bên cạnh nơi mà anh hay lấy hàng - Ảnh minh họa: Internet

Chị yêu Minh người đàn ông cùng xóm gia đình Minh cũng chẳng giàu có gì nhà có hai anh em trai anh lớn đã lấy vợ nhưng nghe nói chị dâu rất khó tính vì thế anh đã để lại căn nhà mà lúc sinh thời cha mẹ còn sinh sống cho anh trai và tự thuê căn nhà nhỏ ngay đầu xóm sống.

Anh chị yêu nhau đám cưới hai người tự bỏ tiền tổ chức cha mẹ anh mất sớm anh trai lại bị vợ quản quá chặt thế nên chẳng đỡ đần được gì cho em, chị hiểu nên càng thương anh hơn.

Có những khi anh đi làm về nhà chẳng còn đồng nào vì hai vợ chồng vay mượn mua được căn nhà nhỏ lấy nơi sống cho ổn định, nhìn vợ anh thương lắm chị cũng hiểu anh nên nhiều lần nhường cơm dành thức ăn cho anh vì chị nghĩ chị làm nhàn hơn anh vất vả với lại đàn ông cần nhiều hơn phụ nữ - cái chính là chị xót chồng.

Rồi trời chẳng phụ công anh chị ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp anh kinh doanh dư dả chị tăng lương và sau đó hai người có với nhau 1 cô con gái kháu khỉnh. Con được hơn 1 năm thì thật trớ trêu anh ngoại tình với chính 1 người đàn bà hơn anh 3 tuổi xóm bên cạnh nơi mà anh hay lấy hàng.

Chị biết được đau khổ lắm dù còn yêu anh nhưng chị chẳng thể nào tha thứ vì lúc đó anh đã lóa mắt bởi đồng tiền bởi lời ngon tiếng ngọt nên luôn bênh vực người đàn bà kia.

Giờ đây chị đang phân vân không biết nên làm thế nào mới phải mới đúng - Ảnh minh họa: Internet

Chị ra đi, mang theo cô công chúa nhỏ vào Nam sinh sống cùng với anh trai mình, lúc vào tới nơi tháng chị mới biết mình có thai quyết tâm nuôi con nên chị giữ lại đứa bé. Là 1 bé trai kháu khỉnh giống anh như đúc, nhiều lúc nhìn con mà chị đớn đau nhưng rồi chị vượt qua hết.

Tới khi mẹ chị ốm nặng mang hai con thơ về, lúc này là lần đầu tiên chị gặp lại chồng mình sau hơn 3 năm xa cách anh gầy còm ốm yếu nghe nói sau khi chị đi vài tháng anh chia tay người đàn bà kia và có hỏi thăm về chị nhưng chẳng ai nói gì.

Anh 1 mình làm việc từng đó năm chẳng đến với ai chẳng rượu chè cờ bạc như đang sống để chị thấy mà thương xót và tha thứ để cho anh cơ hội lần nữa - điều này chị mẹ đẻ chị đã nói cho chị hiểu và mong chị suy nghĩ.

Giờ đây chị đang phân vân không biết nên làm thế nào mới phải mới đúng muốn con có cha muốn gia đình hạnh phúc nhưng vết thương anh tặng chị lớn quá dù 3 năm nhưng chưa hề nguôi ngoai chị hỏi chị họ tôi giờ nên thế nào, chính chị không biết chị họ tôi cũng chẳng hay và khi viết ra đây tôi cũng không biết nên khuyên chị thế nào??