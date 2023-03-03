Chồng ngoại tình đi đi về về với tình nhân vợ chẳng hề hay biết, cứ lén lút lâu dài lại có cả 2 người phụ nữ cho cuộc đời mình

Tâm sự 03/03/2023 10:35

Hơn một năm chưa bị vợ phát hiện, tôi nghĩ bụng như thế cũng được, lén lút với tình nhân nhưng vẫn ở bên cạnh vợ, tôi chẳng muốn ly hôn với cô ấy làm gì.

 

Người ta thường nói rằng đàn ông ngoại tình đều vì ham muốn nhất thời, vì những cảm xúc của thể xác. Nhưng trong trường hợp của tôi lại không như vậy. Tôi yêu nhân tình, muốn ở bên cô ấy thật lâu. Nhân tình cho tôi những cảm xúc bình bình yên, cho tôi làm một người đàn ông đúng nghĩa mà khi ở bên vợ tôi không có được. Trong tôi vô cùng mâu thuẫn, một mặt muốn sống với nhân tình nhưng lại không muốn ly hôn với vợ.

 

Thông thường, đàn ông một khi chán vợ, chê bai vợ xấu xí, tàn tạ mới đến với người đàn bà khác. Nhưng vợ tôi là một người phụ nữ rất xinh đẹp, năng động, lại cực kì giỏi giang. Khi cô ấy đi với tôi, tôi cảm nhận được những ánh mắt ghen tỵ của những người đàn ông khác. Cô ấy kiếm được nhiều tiền, vượt trội so với tôi về mọi mặt. Đàn ông ai cũng có sĩ diện, thâm tâm đều muốn mình là trụ cột, là chỗ dựa cho vợ. Có một người vợ quá xinh đẹp, quá giỏi giang, làm chủ kinh tế thì đàn ông cảm thấy giá trị của mình bị hạ thấp. Đi với vợ đến những bữa tiệc, nhìn thấy vợ bàn chuyện làm ăn, nói những vấn đề xa vời khiến tôi cảm thấy mất sĩ diện. Dần dần, tôi đâm ra không muốn đi với cô ấy nữa.

 

Chồng ngoại tình đi đi về về với tình nhân vợ chẳng hề hay biết, cứ lén lút lâu dài lại có cả 2 người phụ nữ cho cuộc đời mình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhân tình của tôi là một người phụ nữ bình thường, nhan sắc kém xa vợ tôi. Cô ấy chỉ làm một nhân viên phục vụ quán ăn bình thường. Thế nhưng, ở bên cô ấy tôi lại rất bình yên, rất vui vẻ. Cô ấy luôn tỏ ra ngưỡng mộ công việc của tôi, luôn chăm chú lắng nghe những gì tôi nói bằng ánh mắt long lanh. Mỗi lần đến nhà, tôi đều được ăn những bữa cơm ấm cúng do cô ấy tự tay nấu nướng. Điều này chưa từng có ở vợ tôi. Cô ấy cho tôi cảm giác làm một người đàn ông đúng nghĩa, được làm chỗ dựa cho 1 ai đó. Tôi không hề giấu giếm chuyện mình có gia đình. Cô ấy bảo rằng không cần danh phận, chỉ cần được ở bên tôi. Cô ấy còn mong muốn có con với tôi nữa.

Việc chồng ngoại tình, vợ tôi chẳng hay biết gì cả. Cô ấy đi tối ngày, lao đầu vào công việc, con cái thì giao cho tôi và chẳng mảy may nghi ngờ gì. Thật tâm, yêu nhân tình nhưng tôi lại không muốn ly hôn với vợ. Dù gì thì chúng tôi cũng có với nhau 2 mặt con rồi. Tôi cũng không muốn đảo lộn mọi thứ, khiến cuộc sống của con cái bị ảnh hưởng. Mà nhờ sự giỏi giang của cô ấy, con cái mới có những điều kiện học tập rất tốt như hiện nay.

Chồng ngoại tình đi đi về về với tình nhân vợ chẳng hề hay biết, cứ lén lút lâu dài lại có cả 2 người phụ nữ cho cuộc đời mình - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vẫn đi đi về về với nhân tình nhưng với vợ vẫn tỏ ra mình là người đàn ông chung thủy. Vì cảm giác tội lỗi với vợ nên tôi càng ra sức bù đắp, quan tâm con cái, gia đình nhiều hơn. Nhân tình là người tôi yêu nhưng vợ là người tôi cần. Thôi thì tôi cứ sống tạm như vậy, có cả 2 người phụ nữ cho cuộc đời mình.

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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