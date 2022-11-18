Chồng chi tiền khủng tặng quà cho cô giáo của con, tôi sốc đến run người khi biết được lý do động trời

Tâm sự 18/11/2022 19:15

Cũng vì anh mà đã đẩy tôi vào tình thế khó khăn...

Vợ chồng H là công nhân, lương tháng không cao, chỉ đủ chi tiêu và dành dụm một ít phòng thân. Nhưng tính chồng H lại sĩ diện, lúc nào cũng tỏ ra giàu có, chảnh chọe. Ví dụ khi đi ăn cưới, thay vì đi xe máy, anh sẽ gọi taxi để đi cho "oai". Hay mỗi tháng, cứ nhận lương xong, anh lại mua quần áo mới, bất kể tiền chi tiêu trong tháng có bị túng thiếu không. Nhiều lần bực quá, H và anh lại mâu thuẫn, cãi cọ nhau. Bố mẹ chồng cũng lên tiếng mắng anh vì bản tính đó nhưng rồi đâu cũng vào đấy, anh chẳng thay đổi được là bao.

Năm nay con trai H vào lớp Một. Đầu năm học, khi tất cả phụ huynh đồng ý đóng quỹ lớp 200 nghìn thì anh lại rút ví đóng 500 nghìn cho con nở mày nở mặt. H chẳng biết con có nở mày nở mặt không nhưng H chỉ thấy phí tiền, thấy chồng sĩ diện không đúng lúc.

Rồi con H đòi gì, anh cũng mua. Anh nói bạn bè con có thì con cũng phải có để không bị thiệt thòi. Dù H nói nhiều lần, không nên chiều chuộng con quá mức để con biết tiết kiệm, anh vẫn không nghe.

Chồng chi tiền khủng tặng quà cho cô giáo của con, tôi sốc đến run người khi biết được lý do động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Hôm qua, đi làm về, H đã thấy món quà nằm trên bàn. Hỏi chồng thì anh nói đó là quà tặng cô giáo con trai H nhân ngày 20/11. Thấy chồng biết lo, H cũng mừng. Nhưng H mừng không được lâu khi nghe chồng hào hứng nói với con trai: "Một cái điện thoại xịn, trị giá 8 triệu lận. Lần này thì bố con tặng quà oách nhất trong lớp con luôn đó".

Trời ơi, H nghe mà xây xẩm mặt mày. 8 triệu là cả tháng lương của H chứ không ít. H hỏi, chồng nói số tiền đó anh vay trước ở công ty rồi có lương sẽ trả. Thêm một lần nữa H sốc đến mức đơ người, chẳng biết phải nói gì với chồng nữa. Chỉ vì tặng quà cho "oách" mà anh sẵn sàng để cả nhà đói một tháng hay sao? Huống chi cô giáo cũng sẽ không nhận món quà đắt tiền đến vậy. Chỉ cần món quà nhỏ tỏ lòng biết ơn là được.

Chồng chi tiền khủng tặng quà cho cô giáo của con, tôi sốc đến run người khi biết được lý do động trời - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Vì món quà mà chúng H lại cãi nhau rần trời. H bắt chồng đem đi trả lại rồi lấy tiền về nhưng anh không chịu vì bị lỗ tiền rất nhiều. Thấy H làm căng quá, anh nói nếu như không tặng điện thoại thì để điện thoại dùng, mua quà khác tặng cô. Nhưng bây giờ thứ H cần là tiền chứ có phải điện thoại di động đâu? H ức chế với chồng quá. Nên giải quyết cái điện thoại này như thế nào đây?

Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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