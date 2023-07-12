Chồng 'cạn tàu ráo máng' đến mức ly hôn, phản ứng của vợ sau khi làm mẹ đơn thân mới bất ngờ

Nhưng bạn biết không, phụ nữ hôm nay vẫn có thể kiên cường sống tốt mà không cần người chồng tệ bạc, vô dụng. Sự thật là nhiều bà mẹ đơn thân đã dũng cảm bước ra cuộc hôn nhân đổ nát, để một mình kiên cường với cuộc sống cùng con. Chỉ vì họ không muốn con lớn lên với những ký ức cha mẹ tổn thương nhau. Vì họ không còn chịu đựng được chồng mê đắm người phụ nữ không phải là họ. Hay vì họ đã mỏi mệt khi bị chồng xem là kẻ ăn bám…

Phụ nữ khi lấy chồng đều có những lựa chọn riêng cho bản thân. Có người dù bị chồng đối xử tệ bạc vẫn cam chịu để con có cha. Có người vì phụ thuộc tài chính vào chồng mà để mặc chồng hằng đêm ngủ bên người phụ nữ khác.

Và hơn nhiều lý do khác nữa chính là phụ nữ đơn thân khao khát hạnh phúc cho riêng mình và con để thoát ra khỏi ám ảnh về vợ chồng hay hôn nhân đã từng.

Hãy tiến về trước, vì đó là cách chúng ta phải sống. Mỗi sự lựa chọn dù khó khăn thế nào đều là để bạn tiến về phía trước. Hãy sống tích cực và đừng nuối tiếc bất cứ điều gì. Vì bạn đã từng cố gắng và đánh cược rất nhiều. Chẳng ai muốn lựa chọn nuôi con một mình, nhưng đó sẽ là chọn lựa cho bạn sức mạnh và niềm tin lớn nhất trong đời.

- Giữ nguyên nếp sống thường ngày cùng con

Mẹ đơn thân đừng thể hiện thất vọng, chán nản hay mệt mỏi trước mặt con. Cách bạn sống sẽ là hình mẫu để con noi theo. Thái độ bạn sống sẽ quyết định hành vi và suy nghĩ của con khi trưởng thành. Hãy để con hiểu con có thể không còn sống cạnh cha, nhưng con vẫn có thể lớn lên đủ đầy và hạnh phúc với tình yêu của mẹ. Hãy nói với con rằng cuộc sống vẫn không có gì thay đổi, con vẫn có cha, có mẹ, chỉ là cha mẹ cần một cuộc sống khác hạnh phúc hơn khi không ở bên nhau.

- Không nói xấu cha của con trước mặt con

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Một người mẹ thông minh sẽ không mang những điều tiêu cực về cha đến với con. Vì họ hiểu con sẽ học cách cư xử của mình để thể hiện với những mối quan hệ của con khi trưởng thành. Và việc nói xấu một người khác không bao giờ giúp con có cách cư xử thấu tình đạt lý sau này.

Phụ nữ đơn thân có thể chọn thời điểm thích hợp trong quá trình trưởng thành của con để nói về mối quan hệ rạn nứt của cha mẹ. Bạn có thể giải thích vì sao mình chọn nuôi con một mình, vì sao cha và mẹ của con không sống bên nhau nữa. Những lời giải thích khách quan sẽ cho con cách nhìn đúng đắn hơn về khái niệm tình yêu và hôn nhân.

- Biết chăm sóc, nâng niu bản thân

Phụ nữ nuôi con một mình nhất định phải xem trọng đời sống vật chất và cả tinh thần của bản thân. Cố gắng vững vàng tài chính, giữ niềm say mê với công việc, tận hưởng cuộc sống với những thói quen lành mạnh… Lối sống như thế sẽ cho phụ nữ nhiều năng lượng. Vì một người mẹ luôn cần nhiều năng lượng tích cực để truyền cho con. Bởi thế, phụ nữ đơn thân phải yêu thương và nâng niu mình trước nhất.

- Tìm kiếm sự đồng cảm từ những người có cùng cảnh ngộ

Xung quanh mẹ đơn thân có thể có người cùng cảnh ngộ. Hoặc bạn có thể tìm kiếm những cộng đồng phụ nữ đơn thân trên mạng xã hội. Khi tiếp xúc với người từng trải qua những chuyện khó khăn giống mình, bạn có thể học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Không những thế, bạn còn cảm thấy mạnh mẽ hơn khi biết bạn không hề đơn độc trên con đường mình đã chọn.