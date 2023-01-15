Chồng bỗng biến mất tăm ngay trong chuyến du lịch của gia đình, lúc cùng gia đình chồng đến một nơi tôi mới bàng hoàng trước sự thật

Mọi người xúm vào hỏi lý do, đặt ra vô vàn nghi ngờ, hỏi tôi có phải chồng đã ngoại tình không, nhưng tôi im lặng vì cảm thấy không cần thiết phải bóc mẽ người đàn ông đã lừa dối mình một cách ngoạn mục. Gã đàn ông mà con tôi gọi là bố, lại cũng sắp sửa thành bố của một đứa trẻ khác, không ăn năn xấu hổ chút nào.

Tôi làm mẹ đơn thân cũng được 5 tháng rồi. Nói thật thì cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn, chả phải lo 4-5h chiều tất tả chạy về đón con, cơm nước rồi cau có gọi chồng về nhà đúng giờ nữa. Tôi làm mảng giáo dục, còn chồng cũ chuyên kinh doanh. Chúng tôi có một con trai năm nay mới 4 tuổi, tên là Bon. Gia đình tôi luôn được bạn bè ngưỡng mộ, gọi là hình mẫu lý tưởng bởi bố mẹ thành đạt còn con thì đáng yêu. Thế nhưng, vào một ngày đẹp trời, ai cũng bất ngờ khi tôi đăng status thông báo đã hoàn tất ly hôn.

Ấy thế mà tôi đã nhầm, cái khó ló cái khôn, chồng tôi đã chuyển hẳn 1/2 tiền lương của anh ta cho quỹ riêng của công ty, rồi thông đồng với kế toán bảo rằng "anh tự cắt giảm lương để hỗ trợ nhân viên qua dịch Covid" nên tôi không thắc mắc gì suốt một thời gian dài. Ai ngờ đâu tiền ấy anh đem đi nuôi bồ, 1 tuần anh lấy cớ ra xưởng ở ngoại ô liên tục để gặp bồ nhí, tôi lại nghĩ anh làm việc chăm chỉ!

Chồng cũ bắt đầu cắm sừng tôi từ 1 năm trước, khi đi dự hội thảo gì đó khá lớn. Anh ta gặp cô bồ khi họ được xếp chỗ ngồi cùng bàn với nhau, nói chuyện qua lại hợp nhau thế là bập vào thôi. Tôi thì quá bận rộn công việc, lại quen thói tin tưởng chồng, nghĩ chả bao giờ chồng phản bội mình như bao người đàn ông khác vì anh cũng bận, tiền thì tôi quản hết, lấy đâu ra mà cặp bồ.

Đợt đó cả gia đình tôi bao gồm cả bố mẹ chồng và nhà chị chồng rủ nhau đi du lịch Nha Trang. Lúc ấy dịch cũng yên ổn nên tôi và cả nhà hí hửng chuẩn bị đồ đi chơi, nghĩ bụng sẽ có chuyến xả hơi vui vẻ sau cả năm trời phải ở yên 1 chỗ. Sáng sớm hôm ra sân bay, chồng tôi có vẻ nhấp nhổm nhưng tôi nghĩ anh hồi hộp thôi. Còn cách giờ lên máy bay khoảng 1 tiếng, chồng tôi bỗng nghe cuộc điện thoại rồi đòi đi vệ sinh, xách theo cả vali nhưng tôi mải chụp hình ở sân bay nên không để ý.

Nửa tiếng sau không thấy chồng quay lại, tôi mới cuống cuồng dắt con trai đi tìm. Nó vào WC ngó quanh nhưng chẳng thấy bố đâu, tôi sốt ruột gọi điện thì thấy chồng tắt máy. Linh tính mách bảo thế nào mà tôi mở định vị xe ô tô ra, chồng tôi đang lái xe quay ngược lại thành phố! Tôi vội gọi cho em trợ lý của anh, hỏi xem công ty có cuộc họp nào hay sự cố gì khẩn cấp không, nó ngạc nhiên bảo chẳng có biến gì cả.

Tôi nhờ trợ lý của chồng dò theo địa chỉ anh đỗ xe, có vẻ là một tòa chung cư ở quận Cầu Giấy. Bao nhiêu câu hỏi vọt ra trong đầu, bố mẹ chồng lẫn chị chồng đều lo lắng không hiểu có chuyện gì xảy ra. Đang thẫn thờ ngồi ôm con thì tôi bỗng nhận được tin nhắn. Thật không thể tin nổi, là chồng tôi đang ôm một người phụ nữ lạ đang mang bầu ra xe ô tô! Nhìn có vẻ cô ta đang phụng phịu hờn dỗi, còn chồng tôi ra sức dỗ dành.

Bố mẹ chồng và chị chồng cũng hoang mang khi trông thấy bức ảnh, mọi người trấn an tôi nói bình tĩnh, không suy diễn vội. Cả nhà gọi taxi quay về, hủy luôn chuyến bay. Tôi sốt ruột không chịu nổi, liên lạc mãi với chồng không được. Chắc chắn đó là bồ của anh ta, nhưng sao lại ngu ngốc đến mức bỏ gia đình trong ngày quan trọng để đi gặp tiểu tam?

Tôi gửi con lại nhờ ông bà trông giúp, chị chồng với anh rể hùng hổ đưa tôi đến chỗ chung cư nhà cô bồ để bắt quả tang. Đến nơi thì bị bảo vệ chặn lại, tôi nói ngắn gọn là "chồng cháu cặp bồ với gái ở đây" rồi đưa cho bác bảo vệ xem. Bác giật mình bảo cô này nổi tiếng trong tòa nhà lắm, vì xinh và có chồng đẹp trai, hay cùng nhau chào bác bảo vệ. Dù tức giận nhưng tôi cũng phải cười vì chồng mình quá ngây ngô, ai đời đi ăn vụng mà lại để ấn tượng sâu sắc với người xung quanh thế bao giờ không.

Bác bảo vệ chỉ số tầng của cô bồ kia, nhưng thang máy tòa nhà phải có thẻ mới lên được. Tôi không muốn làm khó bác nên ngồi dưới đợi, mới được 10 phút thì xe chồng tôi xuất hiện ở sảnh. Tôi chưa kịp làm gì thì chị chồng lao ra nhanh như tên bắn, túm lấy tóc con bé bồ nhí chửi ầm ĩ. Chồng tôi sợ hãi chạy ra can, xin chị vì nó đang có bầu! Tôi sốc quá ngã quỵ xuống, anh rể bối rối không biết phải làm gì trong cảnh lộn xộn đó.

Ảnh minh họa: Internet

Bao nhiêu người xúm lại xem, còn giơ điện thoại lên quay tưởng đánh ghen. Vừa trước đó tôi còn điên lộn ruột, nghĩ sẽ đánh chồng và con bồ một trận tơi bời, nhưng đến khi thấy bụng con bé ấy cũng đã to, tôi đành gọi anh chị đi về. Xác định sẽ ly hôn, tôi chẳng buồn nói thêm gì nữa.

Tối muộn hôm ấy chồng tôi mới quay về. Anh quỳ xuống chân giường nhìn tôi đắp chăn khóc, anh bảo anh bị lừa, con bé kia "gài bẫy" anh có chửa, mấy tháng nay anh tìm cách giải quyết nhưng nó không chịu. Hôm nay biết gia đình tôi đi du lịch, nó cố tình phá bằng cách gọi cho anh kêu sảy thai, nó đau đớn sắp chết, không có ai giúp đỡ nọ kia khiến chồng tôi mủi lòng chạy về đưa nó đi viện. Nhưng về đến nơi mới biết bị lừa, nó vẫn dong anh ra tận viện để khám thai. Nó đòi thêm tiền nhưng chồng tôi không có sẵn, cuối cùng dây dưa mãi anh mới dỗ được nó để quay về nhà.

Tôi chỉ tuyên bố với chồng đúng 1 câu: "Chẳng có chỗ nào gọi là nhà của anh cả, mời anh đi!". Chồng xin lỗi rối rít, van vỉ đủ thứ nhưng tôi quá mệt chả muốn nghe, bảo anh dọn đồ ra ngoài luôn. Hôm sau tôi gặp bố mẹ 2 bên nói rõ là vợ chồng hết tình cảm, tôi sẽ lấy căn nhà để nuôi Bon và cho chồng đi ở với bồ để thỏa mãn sở thích lăng nhăng, không cần phải lén lút giấu giếm nữa.

Mình phải mạnh mẽ lên các chị ạ, lúc đầu tôi cũng đau khổ lắm, nghĩ bụng hay cố ngậm bồ hòn để giữ gia đình đủ đầy cho con, nhưng chồng tôi là một gã đàn ông thất bại, ngu ngốc, chẳng việc gì phải tiếc!