Chịu đựng quá lâu, nàng dâu cuối cùng cũng làm điều khiến mẹ chồng phải thay đổi cách nghĩ

Tâm sự 25/06/2026 22:07

Sống thế này chịu sao nổi? Tôi bèn tìm cách cự lại bà, cốt để cho bà hiểu và thông cảm. Bố chồng tôi mất sớm, nên xưa nay trong gia đình mọi việc đều do bà quyết định, ai can hay nói gì cũng không được, lúc nào bà cũng cho mình là nhất rồi. Lại được con cái cưng chiều, không ai nói gì nên bà càng ngày càng khó tính.  

“Rau gì mà cứng thế?”, “Thịt dai thế này ai ăn được?”, “Nấu cho ai ăn mà cơm không nhai nổi thế này”… mấy câu nói buông lơi ấy, kèm theo thái độ cau có khó chịu ra mặt của mẹ chồng không ngày nào không hiện diện bên mâm cơm nhà tôi.

Bữa ăn đang ngon mà thấy đắng. Chồng tôi chả nói gì ngồi im thin thít ăn.

Nghĩ mà bực mình, mẹ chồng tôi ở nhà cả ngày chẳng động tay động chân vào việc gì. Trong khi tôi đi làm cả ngày, chiều tối mới về, vội vàng đi chợ nấu ăn, làm sao không tránh khỏi bữa cơm thế này thế kia. Đã thế, mẹ chồng tôi lại vô cùng khó tính, ăn cái gì cũng phải thật ngon, hơi trái ý là phật lòng. 

Sống thế này chịu sao nổi? Tôi bèn tìm cách cự lại bà, cốt để cho bà hiểu và thông cảm. Bố chồng tôi mất sớm, nên xưa nay trong gia đình mọi việc đều do bà quyết định, ai can hay nói gì cũng không được, lúc nào bà cũng cho mình là nhất rồi. Lại được con cái cưng chiều, không ai nói gì nên bà càng ngày càng khó tính.  

Chịu đựng quá lâu, nàng dâu cuối cùng cũng làm điều khiến mẹ chồng phải thay đổi cách nghĩ - Ảnh 1
Không hài lòng điều gì, mẹ chồng đều mang tôi ra để nói - Ảnh minh họa: Internet

Ngày Tết, tôi vừa bưng mâm cúng lên đã nghe tiếng bà chê ỏng, chê eo, nào là bày biện xấu thế, cà rốt chưa tỉa hoa, giò sao không xếp hình bông hoa cho đẹp. Tôi "phản" luôn: "Mẹ ơi, cốt ở tấm lòng. Con không có nhiều thời gian, cháu lại nhỏ mà chẳng ai đỡ đần con cái gì. Thành tâm là quan trọng nhất mẹ ạ. Con thấy mẹ từng làm cỗ có cầu kỳ vậy đâu mà mẹ cứ yêu cầu con vậy?".

Lại tiếp chuyện này nữa, bữa ấy nhà có khách. Mọi người trong lúc ăn cơm nói về chuyện vợ anh Nam, bạn chồng tôi, nghe nói thu nhập cao lắm, dư dả mua nhà mua xe cho nhà chồng. Mẹ chồng tôi buông đũa nói một câu: "Vợ người ta như vậy chứ, ai như vợ con nhà này bao giờ?".

Nói thật, tôi thấy nóng mặt quá các mẹ ạ. Chồng tôi vẫn ngồi im chẳng nói gì.

Thế là, tôi - cô con dâu đáp trả mẹ chồng ngay lập tức: “Mỗi nhà mỗi cảnh mẹ ạ. Mẹ so sánh như vậy là không hợp rồi. Như bác Hưng hàng xóm còn vừa mua cho hai vợ chồng anh con trai cả cái nhà ngay mặt đường để kinh doanh đó mẹ, nghe nói mấy tỷ đồng, bọn con cũng có so sánh gì đâu?”. Bà im lặng không nói gì, chắc tại ngại nhà có khách.

Hôm khác, đang ngồi ăn cơm, không may đĩa rau còn sót con sâu nhỏ, bà liền gắt gỏng: "Có mớ rau mà nhặt không kỹ thì còn làm được việc gì?". Tôi trả lời luôn: "Con về muộn, trời tối, mắt lại kém, mai mẹ ở nhà giúp con nhặt rau, con về nấu cho nhanh và tiện, kẻo lại vướng sâu mẹ ăn thì khổ".

Tôi nói bóng gió vậy thôi chứ biết bà cũng chẳng giúp gì mình đâu. Tính người khó cải. Biết thay đổi được mẹ chồng tôi không phải là dễ, nhưng nếu tôi càng im lặng thì càng không được các mẹ ạ.

Mẹ chồng liên tục gây khó dễ, nàng dâu có màn đáp trả khéo léo khiến ai cũng bất ngờ

Mẹ chồng liên tục gây khó dễ, nàng dâu có màn đáp trả khéo léo khiến ai cũng bất ngờ

“Rau gì mà cứng thế?”, “Thịt dai thế này ai ăn được?”, “Nấu cho ai ăn mà cơm không nhai nổi thế này”… mấy câu nói buông lơi ấy, kèm theo thái độ cau có khó chịu ra mặt của mẹ chồng không ngày nào không hiện diện bên mâm cơm nhà tôi.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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