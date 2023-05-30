Chỉ vì lỡ miệng nói ra 2 chữ này trong cuộc 'yêu' mà chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm

Tâm sự 30/05/2023 04:20

Chỉ vì lỡ miệng nói ra hai chữ này đã khiến cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ trong chớp mắt. Chồng tôi tức giận đuổi tôi đi ngay trong đêm.

Vợ chồng tôi cưới nhau sau khi tôi kết thúc cuộc tình 5 năm của mình. Anh là nhân viên văn phòng, tôi là giáo viên cấp ba. Cưới hơn 2 năm, chúng tôi có với nhau một trai một gái vô cùng xinh xắn, đáng yêu. Nhưng tình cảm của tôi dành cho anh vẫn có gì đó không được trọn vẹn. Có lần vợ chồng đang ân ái, tôi đã thốt lên hai chữ “anh T” và hai chữ này đã khiến cuộc hôn nhân của tôi đổ vỡ trong chớp mắt. Chồng tôi tức giận đuổi vợ đi ngay trong đêm.

Chỉ vì lỡ miệng nói ra 2 chữ này trong cuộc 'yêu' mà chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

T là tên người yêu cũ của tôi. Dù rất yêu nhau nhưng gia đình tôi không đồng ý mối quan hệ này vì T không có công việc ổn định. Có câu “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, tôi vẫn ôm bóng hình người cũ và luôn khao khát muốn ở bên cạnh T.

Sống bên chồng nhưng tâm trí tôi lúc nào cũng hướng về người cũ. tôi còn chủ động qua lại với T sau lưng chồng. Nhiều lần muốn chấp nhận hiện thực mình là người phụ nữ đã có chồng nhưng tôi vẫn không thể nào ngăn chặn được trái tim của mình. Điều này khiến tôi trở thành người đàn bà hư hỏng và dần phá nát cuộc sống hôn nhân.

Việc ngoại tình tư tưởng là điều khiến hôn nhân đổ vỡ nhanh nhất. Sống bên một người nhưng lại nghĩ đến một người khác sẽ khiến cho bản thân không thể thỏa mãn được về thể xác lẫn tinh thần. Đáng sợ nhất là nằm bên một người, ân ái với một người nhưng trong đầu luôn hiện lên bóng hình của người khác. Đáng sợ nhất là sống bên người mình không yêu và luôn tiếc nuối về người mình yêu sâu đậm.

Có nhiều cuộc hôn nhân có vẻ ngoài vô cùng hoàn hảo nhưng vì ngoại tình tư tưởng mà dần chết từ bên trong. Bởi vì tình yêu đã cạn không thể hàn gắn được sự rạn nứt. Khi đã không có cảm giác yêu thương nhau, việc ở bên cạnh nhau chỉ là một cực hình vô cùng đáng sợ.

Chỉ vì lỡ miệng nói ra 2 chữ này trong cuộc 'yêu' mà chồng nổi trận lôi đình, đuổi tôi ra khỏi nhà ngay trong đêm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngoại tình tư tưởng tưởng chừng không có gì vì nhìn bên ngoài, cuộc hôn nhân vẫn tốt đẹp, hoàn hảo. Nhưng thực tế bên trong đã tan nát vì thân xác ở bên nhau nhưng tâm trí thì luôn đặt ở một nơi khác. Ngoài mặt cười nói, tạo dựng một gia đình trọn vẹn, hạnh phúc nhưng bên trong đã rạn nứt từ lâu. 

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

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