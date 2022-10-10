Chỉ vì không biết trân trọng sự nâng niu, chiều chuộng của chồng, tôi dành cả cuộc đời để ân hận và nuối tiếc vì trót dại làm điều tồi tệ

Chúng mình 8x, gặp nhau từ ngày mình học cấp 3. Rồi xa nhau nửa vòng trái đất, liên lạc qua thư viết tay, và yahoo. 6 năm sau, anh tìm mình, và chúng mình cưới nhau, mình theo về nhà anh, bất kể sự ngăn cản từ nhà gái.

Mình lấy chồng xa hơn 1500km. Chồng mình rất yêu mình. Người ở đây cũng thích con gái miền nam, gia đình chồng, họ hàng làng xóm, đến bà bán rau ngoài chợ đều yêu quý mình. Mình đã thấy rất vui và tưởng rằng mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

Mình đi đâu anh cũng đưa đón vì anh sợ vợ lạ đường rồi lạc, anh sợ trai bắc trêu vợ, anh sợ vợ ốm yếu ngã xe.

Nhà anh thì nghèo, nhưng anh hiền và đảm đang lắm. Anh tâm lý và rất yêu thương quan tâm mình.

Khi mình sắp sinh con trai đầu lòng, anh xin nghỉ việc và không dám rời đi đâu xa. Ai rủ gì anh cũng :"em/cháu về đây...em/cháu ko đi đâu...vợ sắp đẻ rồi". Mọi người vẫn thường kể lại cho mình với giọng ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Ngày 20-11-2014, anh làm công trình tối, anh trèo rào vô vườn nhà cậu, hái vài bông hoa hồng, chị hỏi, anh cười: "nay học sinh tặng vợ em nhiều quà lắm, em chưa mua gì, tầm này còn ai bán gì đâu chị". Chị đã tâm sự với mình rằng chị mong chồng chị được 1/2 vậy thôi.

Ở nhà, anh luôn lo cơm nước việc nhà, tắm con, cho con ăn. Hồi chưa có điều hòa, thấy mình nóng, anh im lặng mang khay đá lên đặt trước quạt cho vợ. Nghe tiếng vợ đóng cửa bị kẹt là anh chạy ra giúp ngay.

Thấy vợ mang vác laptop sách vở lỉnh kỉnh thì dù có đag làm gì anh cũng dừng tay để ra cầm giúp vợ.

Vợ thèm ăn gì, dù mưa gió anh vẫn lội đi mua về nấu, dù cả nhà không ai thích ăn món đó, anh vẫn bảo "chỉ cần bé thích là cả nhà sẽ cùng ăn".

Mùa đôg, anh luôn rửa chén. Và đêm đông, chạm vào chân vợ lạnh là anh luôn dậy lục đục mang tất cho vợ, và luôn nhớ đem bô vào phòng cho vợ, vì sợ đêm lạnh vợ phải ra ngoài đi vệ sinh.

Rất nhiều câu chuyện hạnh phúc mà mình có thể kể đến tết...

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, vài ngày nữa là ngày giỗ thứ 7 của anh rồi. 7 năm trôi qua vẫn chưa thể nguôi ngoai. Ngày anh đột ngột ra đi, trai út còn chưa kịp chào đời để nhìn mặt bố. Mới buổi trưa, bố còn thơm bụng mẹ và hẹn gặp con vào buổi tối. Trai lớn thì vô tư: “mẹ ơi, chết là đi ra ngoài đồng hả mẹ, rồi bố "chết" có lâu không mẹ, khi nào thì bố về...”

Mình rất hối hận vì khoảng thời gian hơn 4 năm chung sống, mình đã luôn quan tâm công việc, nhiều đêm anh cứ ngồi đó chờ mình đi ngủ, cuối tuần anh cứ xin 1 lần đưa vợ con đi phố, mà mình thì vẫn cuồng công việc. Có lần anh dỗi "chắc bé coi công việc quan trọng hơn chồng con".

Chiều nay, ngồi bên nấm mộ rêu phong, mình chỉ mong có 1 phép màu, cho mình được gặp lại anh dù chỉ 1 lần, để nhắn với anh 1 câu thôi: "công việc không bao giờ quan trọng hơn anh, người chồng tuyệt vời của em...."