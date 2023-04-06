Chê nhà chồng giàu sang nhưng keo kiệt bủn xỉn, sau tuần trăng mặt trở về trong tức tưởi, giận dỗi, vừa bước vào nhà lại mặt, con dâu phải sững sờ với két tiền vàng trong nhà

Tâm sự 06/04/2023 22:57

Cả đám cưới, tôi hằn học lắm, lòng cứ như lửa đốt, giận dỗi vì đàng trai đối xử tệ bạc, nhưng nào ngờ đâu.

Em mới cưới tuần trước các chị ạ. Hôm cưới, em uất ức lắm. Nhà chồng và nhà em ở khác tỉnh nhau thế nên lễ ăn hỏi và lễ cưới gộp luôn trong một ngày để tiện việc đi lại. Trước đó, hai nhà cũng bàn bạc lễ lạt chu đáo rồi. Nhà em không đưa ra yêu cầu gì mà cứ tùy theo phong tục nhà trai. Nhà anh thì giàu, em nghĩ chắc cũng sẽ không đến nỗi nào.

Vậy mà ngày cưới, nhà trai mang được 5 mâm quả bé xíu lại không có phong bì. Mẹ anh cười giải thích rằng đi xa, không tiện mang mâm to. Bố mẹ em dễ tính nên cũng cười trừ cho qua. Nhưng họ hàng làng xóm thì không nghĩ vậy. Họ bàn tán rầm rì rằng chắc con gái chửa rồi nên nhà trai mới thiếu tôn trọng như thế. Vì ở quê em, nhà nào cũng có tầm 20 – 30 triệu tiền thách cưới cùng 6-8 mâm quả to, cao vút. Thế nên đám cưới em, họ coi thường lắm. Chê bai bảo em nhìn xinh xắn ngoan hiền mà không ngờ làm mất mặt bố mẹ.

Nghe được những lời đó nên em giận bố mẹ chồng, giận cả chồng vì sao anh không nhắc nhở bố mẹ chu đáo lễ lạt hơn. Cả hôm cưới em sầm sì mặt vì không vui nổi. Đến lúc lên trao quà mừng cưới, bố mẹ chồng mang lên một đôi hoa tai 5 chỉ, tự tay mẹ chồng đeo cho em, vẻn vẹn chỉ có vậy, không kiềng vàng, không vòng tay… Anh chị nhà chồng ai cũng có ô tô riêng nhưng chẳng ai tặng vàng cho em dâu.

Chê nhà chồng giàu sang nhưng keo kiệt bủn xỉn, sau tuần trăng mặt trở về trong tức tưởi, giận dỗi, vừa bước vào nhà lại mặt, con dâu phải sững sờ với két tiền vàng trong nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Em tủi thân lắm. Không phải em ham hố gì, thậm chí cưới xong em trả lại cũng được, nhưng trong ngày trọng đại nhất đời mình, em chỉ muốn bố mẹ được mát mặt vì con gái, muốn mở mày mở mặt với bạn bè, họ hàng. Thế mà nhà trai lại "giáng" cho em một vố đau điếng vì sự bủn xỉn keo kiệt của mình.

 

Cưới về hôm trước thì hôm sau vợ chồng em đi tuần trăng mật luôn. Đi du lịch mà em không vui chút nào. Dù chồng cố tìm cách khiến em hài lòng nhưng em vẫn bực chuyện đám cưới, cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Thế nên hai vợ chồng có mâu thuẫn, to tiếng với nhau.

Trong lúc bực bội, em đã gào lên với chồng rằng nhà anh làm nhà em xấu hổ hôm đám cưới. Anh đơ người ra rồi lắc đầu bảo không ngờ em lại để bụng chuyện ấy như vậy. Anh còn nói thất vọng về em, vì mẹ anh đã giải thích đường xá xa xôi nên không muốn mang nhiều thứ trên người rồi mà em vẫn cứ cáu kỉnh. Tuần trăng mật kết thúc sớm 2 ngày trong giận dỗi. Lúc trở về, cả hai đều tự động giấu giếm với bố mẹ chồng, vẫn tỏ ra hạnh phúc.

Chê nhà chồng giàu sang nhưng keo kiệt bủn xỉn, sau tuần trăng mặt trở về trong tức tưởi, giận dỗi, vừa bước vào nhà lại mặt, con dâu phải sững sờ với két tiền vàng trong nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hôm qua, chồng vừa đưa em về nhà lại mặt. Và mọi người ạ, điều khiến em sốc nhất là khi về đến nhà, mẹ khoe với em rằng mấy ngày trước, nhà thông gia mang 800 triệu đến biếu. Bố mẹ chồng em tới, tay bắt mặt mừng và nói hôm cưới không tiện rêu rao kẻo thôn xóm bàn tán nên lựa hôm nay tụi nhỏ đi tuần trăng mật, ông bà tới thăm thông gia riêng một ngày.

Món quà khủng 800 triệu kia khiến bố mẹ em choáng váng. Còn em cũng sững sờ nhìn đi nhìn lại tiền trong két sắt. Vậy mà em đã trách chồng keo kiệt để đến nỗi tuần trăng mật tan hoang. Hóa ra bố mẹ chồng là người giản dị, không thích phô trương nên mới làm vậy. Giờ em hối hận quá mà không biết phải xin lỗi chồng như thế nào? Mong các anh chị tư vấn cho em.

 

Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 26/9/2026, 3 con giáp Thần Tài độ trì, "hốt bạc" ào ào, chuyện thăng chức tăng lương trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Đúng hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài lẫn quý nhân trao tài lộc, 3 con giáp tiền tài 'thuận nước xuôi dòng', làm gì cũng lợi, chả mấy mà giàu to

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường