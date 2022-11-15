Chăm chồng liệt giường vẫn bị hạch sách đủ điều, tôi quyết dứt áo ly hôn vì quá mệt mỏi nhưng cuộc nói chuyện của anh với mẹ khiến tình thế lật ngược

Tâm sự 15/11/2022 07:38

Nửa năm trước, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Chồng tôi bị tai nạn lao động ở công trường. Dù phần đầu không bị thương nhưng nửa người dưới của anh bị liệt hoàn toàn.

Ngay lúc này, tôi không biết phải làm gì mới phải. Ly hôn chồng thì cắn rứt lương tâm. Nhưng nếu không ly hôn thì cả đời này, tôi sẽ sống mà chẳng có một ngày hạnh phúc.

Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm thì 7 năm vật lộn với cơm áo gạo tiền. Gia cảnh hai bên không giàu có, chúng tôi đã tay trắng lập nghiệp, đi lên từ con số không. Mấy năm nay sống cảnh ở trọ, lúc nào tôi cũng dặn lòng phải cố gắng làm việc để có được vốn liếng mua nhà.

Đến đầu năm ngoái, vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ. Ngoài số tiền tiết kiệm, chúng tôi còn phải vay ngân hàng thêm 400 triệu. Vì có một khoản nợ lớn nên chồng tôi rất siêng năng. Anh bảo nợ nần làm anh thấy áp lực, thành ra lúc nào anh cũng nghĩ cách để kiếm tiền.

Chăm chồng liệt giường vẫn bị hạch sách đủ điều, tôi quyết dứt áo ly hôn vì quá mệt mỏi nhưng cuộc nói chuyện của anh với mẹ khiến tình thế lật ngược - Ảnh 1
Anh hoàn toàn mất khả năng lao động, gánh nặng tiền bạc lại đè lên đôi vai tôi - Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm ngoái, chồng tôi chuyển sang làm công trình bên ngoài. Đúng là công việc này mưa nắng vất vả, nhưng anh lại có thêm tiền nhờ khi kết thúc dự án. Tôi thấy chồng kiếm ra tiền nên cũng không ngăn cản, chỉ nói anh giữ gìn sức khỏe.

Nửa năm trước, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Chồng tôi bị tai nạn lao động ở công trường. Dù phần đầu không bị thương nhưng nửa người dưới của anh bị liệt hoàn toàn. Sau tai nạn, anh hoàn toàn mất khả năng lao động, gánh nặng tiền bạc lại đè lên đôi vai tôi.

Nhiều người nghĩ trong hoàn cảnh ấy, tôi sẽ đối xử tệ bạc với chồng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Từ ngày mất khả năng đi lại, chồng tôi thay đổi tính nết. Anh liên tục cáu gắt, gào hét, thậm chí đụng tay vào món đồ gì là ném ra ngoài. Dạo gần đây, anh còn đòi ly hôn với tôi nữa.

Chăm chồng liệt giường vẫn bị hạch sách đủ điều, tôi quyết dứt áo ly hôn vì quá mệt mỏi nhưng cuộc nói chuyện của anh với mẹ khiến tình thế lật ngược - Ảnh 2
Anh tâm sự với mẹ, bấy lâu nay anh dằn vặt tôi cũng chỉ vì muốn ly hôn để giải thoát cho tôi - Ảnh minh họa: Internet

Tôi rất mệt mỏi khi phải chịu đựng những điều như vậy. Nhưng đúng vào hôm tôi đưa đơn cho chồng ký thì có chuyện xảy ra. Buổi chiều hôm đó, mẹ chồng đến nhà tôi. Thấy bà đóng cửa phòng, tôi tò mò nên ghé tai để nghe lỏm. Thì ra chồng tôi muốn ly hôn từ lâu. Anh tâm sự với mẹ, bấy lâu nay anh dằn vặt tôi cũng chỉ vì muốn ly hôn để giải thoát cho tôi.

Nghe chồng nói, tôi đờ đẫn không tin vào tai mình. Đúng là lâu nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải hy sinh hạnh phúc phía trước nếu tiếp tục với anh. Nhưng giờ chồng sa cơ, tôi không muốn làm người bạc tình. Tôi nên làm gì đây, giả vờ đóng kịch cùng chồng rồi ly hôn hay chấp nhận cả đời hy sinh vì anh?

(hanhphu121...@gmail.com)

Đi nhậu về "suýt" đánh vợ, người chồng bị mẹ đẻ đuổi ra đường, cả đêm nằm góc sân

Đi nhậu về "suýt" đánh vợ, người chồng bị mẹ đẻ đuổi ra đường, cả đêm nằm góc sân

Đây chắc chắn là bài học nhớ đời đối với anh chồng vì hành xử xấu xí của mình đối với vợ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva

TIN MỚI NHẤT

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 27 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 2 giờ 27 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 3 giờ 27 phút trước
Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau