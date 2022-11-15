Nửa năm trước, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Chồng tôi bị tai nạn lao động ở công trường. Dù phần đầu không bị thương nhưng nửa người dưới của anh bị liệt hoàn toàn.

Ngay lúc này, tôi không biết phải làm gì mới phải. Ly hôn chồng thì cắn rứt lương tâm. Nhưng nếu không ly hôn thì cả đời này, tôi sẽ sống mà chẳng có một ngày hạnh phúc. Vợ chồng tôi lấy nhau được 7 năm thì 7 năm vật lộn với cơm áo gạo tiền. Gia cảnh hai bên không giàu có, chúng tôi đã tay trắng lập nghiệp, đi lên từ con số không. Mấy năm nay sống cảnh ở trọ, lúc nào tôi cũng dặn lòng phải cố gắng làm việc để có được vốn liếng mua nhà.

Đến đầu năm ngoái, vợ chồng tôi đã mua được căn chung cư nhỏ. Ngoài số tiền tiết kiệm, chúng tôi còn phải vay ngân hàng thêm 400 triệu. Vì có một khoản nợ lớn nên chồng tôi rất siêng năng. Anh bảo nợ nần làm anh thấy áp lực, thành ra lúc nào anh cũng nghĩ cách để kiếm tiền. Anh hoàn toàn mất khả năng lao động, gánh nặng tiền bạc lại đè lên đôi vai tôi - Ảnh minh họa: Internet Đầu năm ngoái, chồng tôi chuyển sang làm công trình bên ngoài. Đúng là công việc này mưa nắng vất vả, nhưng anh lại có thêm tiền nhờ khi kết thúc dự án. Tôi thấy chồng kiếm ra tiền nên cũng không ngăn cản, chỉ nói anh giữ gìn sức khỏe.

Nửa năm trước, gia đình tôi xảy ra biến cố lớn. Chồng tôi bị tai nạn lao động ở công trường. Dù phần đầu không bị thương nhưng nửa người dưới của anh bị liệt hoàn toàn. Sau tai nạn, anh hoàn toàn mất khả năng lao động, gánh nặng tiền bạc lại đè lên đôi vai tôi. Nhiều người nghĩ trong hoàn cảnh ấy, tôi sẽ đối xử tệ bạc với chồng. Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Từ ngày mất khả năng đi lại, chồng tôi thay đổi tính nết. Anh liên tục cáu gắt, gào hét, thậm chí đụng tay vào món đồ gì là ném ra ngoài. Dạo gần đây, anh còn đòi ly hôn với tôi nữa.

Anh tâm sự với mẹ, bấy lâu nay anh dằn vặt tôi cũng chỉ vì muốn ly hôn để giải thoát cho tôi - Ảnh minh họa: Internet Tôi rất mệt mỏi khi phải chịu đựng những điều như vậy. Nhưng đúng vào hôm tôi đưa đơn cho chồng ký thì có chuyện xảy ra. Buổi chiều hôm đó, mẹ chồng đến nhà tôi. Thấy bà đóng cửa phòng, tôi tò mò nên ghé tai để nghe lỏm. Thì ra chồng tôi muốn ly hôn từ lâu. Anh tâm sự với mẹ, bấy lâu nay anh dằn vặt tôi cũng chỉ vì muốn ly hôn để giải thoát cho tôi. Nghe chồng nói, tôi đờ đẫn không tin vào tai mình. Đúng là lâu nay, tôi chưa từng nghĩ đến việc mình sẽ phải hy sinh hạnh phúc phía trước nếu tiếp tục với anh. Nhưng giờ chồng sa cơ, tôi không muốn làm người bạc tình. Tôi nên làm gì đây, giả vờ đóng kịch cùng chồng rồi ly hôn hay chấp nhận cả đời hy sinh vì anh? (hanhphu121...@gmail.com)

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