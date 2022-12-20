Cãi nhau với chồng, nửa đêm em dâu ỉ ôi xin được ngủ nhờ, vừa sáng ra cô ta liền trở mặt nói ra một điều bẽ bàng khiến tôi nghẹn họng

Tâm sự 20/12/2022 19:10

Hôm đó, vợ chồng tôi đã đóng cửa rồi, chỉ còn bật ti vi ở ngoài phòng khách để xem phim rồi định là đi ngủ. Nhưng khi đồng hồ điểm 10 giờ 15 phút, có người gõ cửa. Thì ra là em dâu.

Tôi lấy chồng mđến nay đã được 6 năm rồi. Vợ chồng tôi hiện tại đã có một trai một gái, cuộc sống nhìn chung là hạnh phúc, ổn định. Cả hai vợ chồng có công việc riêng, đôi lúc nếu bận bịu quá thì tôi sẽ gửi hai cháu về nhà ông bà ngoại. 

Đến khoảng cuối năm 2019 thì em trai chồng lấy vợ. Khi đó, người phụ nữ mà cậu ấy dẫn về nhà đã thể hiện nhiều thái độ khó ưa, khiến cho bố mẹ phiền lòng. Tuy nhiên, em chồng khi đó đã 31 tuổi rồi, nếu không đồng ý thì chẳng biết bao giờ cậu ta mới kết hôn được nữa. Bố mẹ chồng có nói chuyện với vợ chồng tôi nhiều. Ông bà bảo thôi thì cũng chịu để cho cậu ấy đi lấy vợ. Đằng nào cũng sẽ ở riêng, chắc sẽ không xảy ra quá nhiều mâu thuẫn.

Cuộc sống thực tại khác hẳn so với tưởng tượng, em dâu và em trai chồng liên tục gây nên phiền toái cho các thành viên khác. Thậm chí, ngày Tết, nếu hai cô chú ấy cãi nhau, họ cũng có thể to tiếng khi đang liên hoan, tụ tập ở nhà bố mẹ chồng. Bất chấp bố mẹ chồng khuyên ngăn thế nào, hai người họ cứ gân cổ lên đôi co. 

Cãi nhau với chồng, nửa đêm em dâu ỉ ôi xin được ngủ nhờ, vừa sáng ra cô ta liền trở mặt nói ra một điều bẽ bàng khiến tôi nghẹn họng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, những điều kể trên, vẫn chưa là gì so với độ "trở mặt" của em dâu. Người này hành xử theo cảm tính, chỉ cần có gì đó gây chướng mắt cho cô ta thì em dâu cũng có thể phê bình rất nặng lời. Đỉnh điểm là một chuyện xảy ra cuối tuần trước.

Hôm đó, vợ chồng tôi đã đóng cửa rồi, chỉ còn bật ti vi ở ngoài phòng khách để xem phim rồi định là đi ngủ. Nhưng khi đồng hồ điểm 10 giờ 15 phút, có người gõ cửa. Thì ra là em dâu. Cô ta đến vào giờ này, ắt hẳn có chuyện không lành. Hóa ra, em dâu lại cãi nhau với chồng, nói xin ngủ nhờ nhà anh chị một đêm. Vợ chồng tôi cũng không còn cách nào khác, đành phải sắp xếp cho em dâu. May mà nhà tôi có tận 2 phòng trống không ai sử dụng.

Đến sáng hôm sau, chồng tôi dậy sớm rồi đến lượt tôi thức giấc. Khi xuống tầng 1, em trai chồng đã ngồi sẵn từ bao giờ rồi. Lát sau, em dâu thức dậy, đi xuống nhà. Tôi tưởng là đôi bên sẽ lại cãi nhau. Nhưng hóa ra, hai cô chú ấy ôm chầm lấy nhau, hít hà như thể tình tứ lắm. Em trai chồng thì nói: "Chồng xin lỗi!". Còn em dâu cũng đáp lời: "Vợ xin lỗi".

Câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Em dâu quay ngoắt sang nói trước mặt tôi: "Eo cái phòng em nằm hôm qua lạnh quá, lại còn mùi hơi ẩm mốc. Anh chị xem thế nào cải tạo đi chứ khách tới nhà mà vậy thì ai chịu nổi?". Tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời, chồng tôi cũng không thèm chấp. Sau đó em trai chồng và em dâu đi về.

Cãi nhau với chồng, nửa đêm em dâu ỉ ôi xin được ngủ nhờ, vừa sáng ra cô ta liền trở mặt nói ra một điều bẽ bàng khiến tôi nghẹn họng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bực tới nỗi ngồi xuống ghế, tức nghẹn họng. Hôm qua tôi và chồng quá tử tế khi để em dâu ngủ lại nhà một đêm. Đôi vợ chồng nhà này đúng là hết thuốc chữa. Phải làm sao trong tương lai đây, tôi không muốn dính dáng đến những kiểu người dở hơi, ngớ ngẩn thế này nữa!

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