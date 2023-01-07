Quả thật là điều này khiến tôi vô cùng chạnh lòng, có lẽ tôi đã vô cùng sai trái khi đã làm như vậy với cô ấy rồi.

Vợ tôi là người phụ nữ nhạy cảm, hay suy diễn. Chỉ cần một câu nói của ai đó mà không vừa ý, cô ấy sẽ suy nghĩ rồi suy diễn thành một loạt những chuyện khác. Biết tính vợ, tôi ít khi to tiếng hay nói những câu ngụ ý với vợ. Tôi cũng hay khuyên vợ nên tiết chế cảm xúc, suy nghĩ giản đơn cho cuộc đời bớt phức tạp hơn. Sau khi sinh mổ bé Mơ, vợ tôi càng tự ti về ngoại hình của mình. Dù tôi khuyên nhiều, khẳng định chưa bao giờ mình chê bai cơ thể vợ nhưng cô ấy vẫn mặc cảm và không muốn ra ngoài nữa. Điều này cũng ảnh hưởng đến "chuyện gần gũi" của vợ chồng tôi vì vợ tôi không muốn cho chồng thấy bụng xồ xề đầy mỡ của mình.

Mấy ngày trước, tôi bàn với vợ chuyện đi dự tiệc Tất niên ở công ty. Năm nay công ty tôi nghỉ sớm nên tổ chức tiệc Tất niên sớm hơn mọi năm. Tôi muốn dẫn vợ đi cùng. Nhưng vợ tôi lại không chịu đi. Cô ấy nói sẽ làm tôi xấu hổ, mất mặt với bạn bè, đồng nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến công việc và sự thăng tiến của tôi trong tương lai. Nhưng tôi đâu có nghĩ nhiều như thế. Ảnh minh họa: Internet Tôi nài nỉ, vợ cáu gắt mắng chồng không hiểu tâm trạng, không biết thương vợ, muốn vợ xấu hổ. Tôi bực tức không chịu nổi nữa nên to tiếng mắng vợ. Vợ chồng cãi nhau, vợ tôi bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói những điều cô ấy đang suy diễn trong đầu. Nào là chồng vô tâm, chồng ích kỷ, không thương vợ, tôn trọng vợ... Tôi cũng chán nên định bỏ đi đâu đó chờ vợ hết giận dỗi thì về.

Nhưng vừa mặc áo khoác vào, thấy vợ vén áo lau nước mắt, để lộ những vết rạn trên bụng, tim tôi lại chùng xuống. Tôi thở dài, cởi áo khoác ra và đi vào phòng bế con. Những vết rạn đó là sự hi sinh mà cả đời tôi luôn nhớ ơn cô ấy. Tôi hiểu nỗi khổ tâm của vợ và chưa bao giờ trách móc vợ. Nhưng nỗi tủi thân của cô ấy lớn quá, cộng với sự suy diễn nên làm khổ mình khổ chồng. Tôi muốn vợ dành thời gian chăm sóc bản thân hoặc tự tin hơn về cơ thể của mình. Nhưng phải nói bằng cách nào để vợ không suy diễn và không làm khổ chồng nữa đây?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cai-nhau-nay-lua-voi-vo-toi-chan-qua-toan-bo-i-ang-mac-ao-khoac-thay-vo-ven-ao-lau-nuoc-mat-ma-toi-sung-sot-ieu-minh-nhin-thay-543849.html