Các dấu hiệu 'báo động đỏ' trong quan hệ vợ chồng, báo hiệu hôn nhân đang đi đến bờ vực tan vỡ

Muốn trở thành vợ chồng lâu bền và gắn bó, cả hai bên cần chung tay góp sức cho cuộc hôn nhân. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào đôi khi vẫn như "muối bỏ bể".

Trong cuộc sống vợ chồng, có 4 điều xảy đến được coi là "báo động đỏ", khiến cho mối quan hệ hai bên sứt mẻ, khó lòng duy trì hạnh phúc.

Sự giao tiếp chính là một chìa khóa quan trọng trong tất cả các vấn đề của cuộc sống hôn nhân. Hai bên có quan tâm nhau, thấu hiểu nhau hay không thì cũng từ những câu trao đổi, nói chuyện trong ngày. Biểu hiện của tình yêu là hai bên có chuyện để tâm sự, sau khi tan sở về nhà mỗi người kể về điều thú vị với người kia. Cả hai thoải mái trao đổi chuyện gia đình, cuộc sống, bàn tính chuyện tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều vấn đề trong cuộc sống cũng từ nói chuyện mà tháo gỡ, khúc mắc cũng sẽ dần dần không còn tồn tại.

Một khi hai người ngồi bên nhau mà nhìn điện thoại còn hơn nhìn vào đối phương, không nói được nhiều câu và chẳng quan tâm đối phương nghĩ gì thì chứng tỏ tình cảm trục trặc lớn. Mối quan hệ dù có thân mật đến mức nào đi chăng nữa mà rơi vào tình trạng đó cũng có lúc rạn nứt. Với hôn nhân, nó thực sự là "báo động đỏ", cần phải cảnh giác.

2. Mâu thuẫn vì sở thích, quan điểm trái ngược nhau

Trong một cuộc hôn nhân không chỉ có vợ chồng mà còn có con cái. Sau này, có con rồi cả hai vẫn quan điểm khác nhau, không chịu thỏa hiệp thì sẽ kéo theo nhiều vấn đề to lớn khác nữa. Đơn giản như chuyện dạy con cũng đủ để phát sinh cãi vã, tác động tâm lý rồi xung đột, xích mích.

Hầu như cặp vợ chồng nào cũng gặp phải tình trạng này nhưng vẫn chấp nhận nhau được nên không gây ra khủng hoảng lớn. Chúng ta không thể bắt một người từ bỏ sở thích hay theo sở thích của mình. Nhưng cũng không thể nào để cho đối phương muốn làm gì cũng được.

Hãy tìm ra điểm cân bằng giữa hai thái cực để cả đôi bên đều thấy thoải mái. Tương tự, chúng ta cũng không thể thay đổi được quan điểm của một người, quan điểm đó có thể đúng với bạn nhưng chưa chắc đã đúng với họ, vì thế đừng cố áp đặt người khác phải đứng về phía mình.

3. Không còn tin tưởng nhau

Vợ và chồng là mối quan hệ thân mật bậc nhất. Một trong những điều quan trọng trong mối quan hệ này chính là sự tin tưởng lẫn nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Với mối quan hệ nào cũng thế, có tin tưởng thì mới có thể duy trì bền lâu. Vợ chồng lại càng như vậy. Tuy nhiên, một khi lòng tin bị rạn nứt thì cả hai bên đều cảm thấy vô cùng khó xử. Sự nghi ngờ tồn tại sẽ giết chết mối quan hệ cực nhanh. Cả hai bên không thể phân định được lúc nào đối phương nói thật, lúc nào nói dối. Sự nghi ngờ bủa vây khiến cả hai sống vô cùng mệt mỏi.

Mối quan hệ không có lòng tin thì rất khó bền chặt lâu dài. Bởi vậy, khi cảm thấy sự mất tin tưởng xuất hiện, cả hai nên ngồi lại và trao đổi với đối phương. Nếu không thì rất khó để giải quyết toàn bộ vấn đề và cuộc hôn nhân dễ dàng đi đến hồi kết.

4. Không còn hứng thú trong “chuyện ấy”

Mặc dù sự hấp dẫn về sex đã giảm dần sau khi kết hôn nhưng không có nghĩa là “chuyện ấy” trở nên nhạt nhẽo và biến mất. Bất cứ mâu thuẫn nào dẫn đến việc phá hủy đời sống tình dục đều dễ dẫn đến đổ vỡ, bởi sex là một phần không thể thiếu của đời sống vợ chồng.

Sự thân mật là điều rất quan trọng trong một cuộc hôn nhân, nhưng đáng buồn nó thường bị coi là điều hiển nhiên. Nếu những vết rạn lớn và vợ chồng lâu ngày không thân mật thì chứng tỏ cuộc hôn nhân không còn lành mạnh.