Cả tuần chưa gần chồng nhưng thấy có bất thường, vợ bí mật lắp camera theo dõi rồi chết đứng với cảnh tượng kinh hoàng từ chồng

Tâm sự 07/10/2023 04:48

Chồng cô dạo này vẫn như trước kia, không hề có biểu hiện gì khác, vì thế Trang bán tín bán nghi, vậy nên cô mới đành phải dùng cách đó, nếu có chuyện gì thì cô còn có bằng chứng, còn nếu không thì đỡ xấu hổ vì nghi ngờ chồng.

Mới cưới được gần 2 năm nên vợ chồng Trang vẫn còn rất âu yếm, cuồng nhiệt trong chuyện ấy. Vì thế, Trang chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại phản bội mình để ngoại tình. Cho đến 1 lần, cô dọn nhà thì phát hiện hộp bao cao su mới mua hôm qua còn chưa dùng tới đã mất 1 chiếc. Sang hôm sau, Trang để ý lại mất thêm cái nữa, và cứ liên tục như vậy cả tuần nay mỗi ngày đều vơi 1 chiếc.

Vì Trang là người mua bao cao su cho chồng nên cô nắm rất rõ. Trong khi đó, từ hôm mua hộp mới này, vợ chồng cô còn chưa quan hệ lần nào.

Thấy nghi ngờ,  nhưng Trang không hỏi thẳng chồng mà lén lắp camera trong nhà để theo dõi.

Chồng cô dạo này vẫn như trước kia, không hề có biểu hiện gì khác, vì thế Trang bán tín bán nghi, vậy nên cô mới đành phải dùng cách đó, nếu có chuyện gì thì cô còn có bằng chứng, còn nếu không thì đỡ xấu hổ vì nghi ngờ chồng.

Hôm sau, Trang vẫn đi làm ca tối như bình thường còn chồng cô thì đã về nhà từ lúc 7 giờ. Anh nhắn tin cho Trang hỏi:

- Tối nay em vẫn về 10 giờ đúng không?

Trang nhắn lại ngay:

- Đúng rồi anh, hôm nào em cũng về giờ đó, mà sao anh cứ hỏi hoài nhỉ.

Chồng Trang giải thích:

- Vì anh lo cho em thôi, vì anh muốn quan tâm vợ.

Trang nghĩ vừa mừng vừa lo. Cả buổi hôm đó, cô sốt ruột để về nhà kiểm tra camera. Lúc Trang về tới nhà là hơn 10 giờ, chồng cô đã lên giường, Trang hỏi:

Cả tuần chưa gần chồng nhưng thấy có bất thường, vợ bí mật lắp camera theo dõi rồi chết đứng với cảnh tượng kinh hoàng từ chồng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

- Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế? Dạo này toàn đi ngủ sớm.

Chồng cô vẫn nhắm mắt vừa trả lời:

- Dạo này công việc bận rộn, anh đau đầu quá, ngủ sớm lấy sức mai còn đi làm.

Trang ngó vào lại thấy mất 1 chiếc bao cao su, cô mỉm cười với chồng:

- Vậy anh ngủ đi.

Trang nói đi tắm nhưng rồi cô lén vào phòng mở máy tính xem camera. Vừa thấy cảnh tượng đó diễn ra, Trang sốc ngất, cô ú ớ:

- Cái..gì..thế này?

Chồng Trang đúng lúc đó đi ra nhìn thấy vợ đang xem hình ảnh mình và cô gội đầu hàng xóm lăn lộn trên giường thì anh run rẩy:

- Em..nghe anh giải thích đã.

Trang đứng lên dơ tay cho chồng 1 cái tát rồi nói:

- Anh im đi, tôi thật không ngờ, mỗi ngày mất 1 chiếc bao cao su, tôi đã nghĩ mình hiểu lầm anh, nhưng quả thực, anh khốn nạn hơn tôi tưởng. Nhân lúc tôi đi làm học mặt, anh gọi ả hàng xóm sang làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường của tôi sao?

Trang khóc thét lên còn chồng cô nắm chặt lấy cổ tay vợ rồi quỳ xuống van xin:

- Anh xin em…tại vì cô ta quyến rũ anh..cô ta…mồi chài anh..anh không có ý gì với cô ta hết.

Trang càng nghe càng tức giận:

- Loại đàn ông như anh thật khốn kiếp, dám làm không dám nhận. Tôi và anh ly dị đi.

Chồng Trang vội vã cầu xin vợ:

- Em ơi em nghĩ lại đi, anh chỉ yêu mình em thôi, anh với cô ta chỉ là thoáng qua thôi, 1 phút nhất thời, tình nghĩa vợ chồng chúng ta mới là vĩnh cửu, anh xin em.

Trang mặc kệ sự năn nỉ của chồng, cô bỏ vào phòng đóng cửa. Cả đêm hôm đó Trang nằm suy nghĩ xem cô phải giải quyết trường hợp này thế nào?

Biết chồng ngoại tình, vợ không đánh ghen chỉ ‘lao vào chồng’ mỗi đêm, đúng 1 tuần chồng quỳ gối: ‘Anh xin em, anh mệt lắm rồi’ và cái kết nhân tình chạy mất dép

Biết chồng ngoại tình, vợ không đánh ghen chỉ ‘lao vào chồng’ mỗi đêm, đúng 1 tuần chồng quỳ gối: ‘Anh xin em, anh mệt lắm rồi’ và cái kết nhân tình chạy mất dép

Hôm đó, thấy tin nhắn điện thoại của chồng reo, Nga biết chắc là bồ gọi đi nhà nghỉ, liền túm chồng lại cởi phăng áo anh ra rồi cởi áo mình. Cô đè lên người chồng hôn chụt lên ngực anh rồi vuốt ve

Xem thêm
Từ khóa:   vợ phát hiện chồng ngoại tình chồng ngoại tình với hàng xóm ngoại tình

TIN MỚI NHẤT

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 25 phút trước
Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 34 phút trước
Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Đời sống 38 phút trước
3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà' sau ngày 21/9/2026

Tâm linh - Tử vi 55 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Đời sống 1 giờ 11 phút trước
Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Thẩm Vũ Khiết và Thừa Lỗi hoàn thành phim mới sau thời gian ghi hình

Sao quốc tế 1 giờ 25 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp sau được Thần Tài 'nhắm trúng', sự nghiệp rạng rỡ, tiền bạc đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 21/9/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026 Thần Tài biếu vàng tặng bạc, 3 con giáp công danh sáng sủa, tiền của đầy nhà, xoè tay hứng hồng phúc, phú quý giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Lý Liên Kiệt xuất hiện khỏe khoắn ở tuổi 63, phong độ khiến khán giả chú ý

Sao quốc tế 3 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Tử vi thứ Ba 21/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tài lộc, tiền bạc đầy túi, Tý - Thân dễ mất tiền mất của, khó khăn trùng trùng

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu