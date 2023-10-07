Vì Trang là người mua bao cao su cho chồng nên cô nắm rất rõ. Trong khi đó, từ hôm mua hộp mới này, vợ chồng cô còn chưa quan hệ lần nào.

Mới cưới được gần 2 năm nên vợ chồng Trang vẫn còn rất âu yếm, cuồng nhiệt trong chuyện ấy. Vì thế, Trang chưa bao giờ nghĩ chồng mình lại phản bội mình để ngoại tình . Cho đến 1 lần, cô dọn nhà thì phát hiện hộp bao cao su mới mua hôm qua còn chưa dùng tới đã mất 1 chiếc. Sang hôm sau, Trang để ý lại mất thêm cái nữa, và cứ liên tục như vậy cả tuần nay mỗi ngày đều vơi 1 chiếc.

Chồng cô dạo này vẫn như trước kia, không hề có biểu hiện gì khác, vì thế Trang bán tín bán nghi, vậy nên cô mới đành phải dùng cách đó, nếu có chuyện gì thì cô còn có bằng chứng, còn nếu không thì đỡ xấu hổ vì nghi ngờ chồng.

Thấy nghi ngờ, nhưng Trang không hỏi thẳng chồng mà lén lắp camera trong nhà để theo dõi.

Hôm sau, Trang vẫn đi làm ca tối như bình thường còn chồng cô thì đã về nhà từ lúc 7 giờ. Anh nhắn tin cho Trang hỏi:

- Tối nay em vẫn về 10 giờ đúng không?

Trang nhắn lại ngay:

- Đúng rồi anh, hôm nào em cũng về giờ đó, mà sao anh cứ hỏi hoài nhỉ.

Chồng Trang giải thích:

- Vì anh lo cho em thôi, vì anh muốn quan tâm vợ.

Trang nghĩ vừa mừng vừa lo. Cả buổi hôm đó, cô sốt ruột để về nhà kiểm tra camera. Lúc Trang về tới nhà là hơn 10 giờ, chồng cô đã lên giường, Trang hỏi:

Ảnh minh họa: Internet

- Sao trông anh có vẻ mệt mỏi thế? Dạo này toàn đi ngủ sớm.

Chồng cô vẫn nhắm mắt vừa trả lời:

- Dạo này công việc bận rộn, anh đau đầu quá, ngủ sớm lấy sức mai còn đi làm.

Trang ngó vào lại thấy mất 1 chiếc bao cao su, cô mỉm cười với chồng:

- Vậy anh ngủ đi.

Trang nói đi tắm nhưng rồi cô lén vào phòng mở máy tính xem camera. Vừa thấy cảnh tượng đó diễn ra, Trang sốc ngất, cô ú ớ:

- Cái..gì..thế này?

Chồng Trang đúng lúc đó đi ra nhìn thấy vợ đang xem hình ảnh mình và cô gội đầu hàng xóm lăn lộn trên giường thì anh run rẩy:

- Em..nghe anh giải thích đã.

Trang đứng lên dơ tay cho chồng 1 cái tát rồi nói:

- Anh im đi, tôi thật không ngờ, mỗi ngày mất 1 chiếc bao cao su, tôi đã nghĩ mình hiểu lầm anh, nhưng quả thực, anh khốn nạn hơn tôi tưởng. Nhân lúc tôi đi làm học mặt, anh gọi ả hàng xóm sang làm chuyện đồi bại ngay trên chiếc giường của tôi sao?

Trang khóc thét lên còn chồng cô nắm chặt lấy cổ tay vợ rồi quỳ xuống van xin:

- Anh xin em…tại vì cô ta quyến rũ anh..cô ta…mồi chài anh..anh không có ý gì với cô ta hết.

Trang càng nghe càng tức giận:

- Loại đàn ông như anh thật khốn kiếp, dám làm không dám nhận. Tôi và anh ly dị đi.

Chồng Trang vội vã cầu xin vợ:

- Em ơi em nghĩ lại đi, anh chỉ yêu mình em thôi, anh với cô ta chỉ là thoáng qua thôi, 1 phút nhất thời, tình nghĩa vợ chồng chúng ta mới là vĩnh cửu, anh xin em.

Trang mặc kệ sự năn nỉ của chồng, cô bỏ vào phòng đóng cửa. Cả đêm hôm đó Trang nằm suy nghĩ xem cô phải giải quyết trường hợp này thế nào?