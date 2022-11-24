Tôi sinh ra và lớn lên ở một huyện miền núi tỉnh Nghệ An. Đến nay tôi đã lập gia đình được gần chục năm, có hai con, một trai một gái kháu khỉnh.

“Một lần về sớm, tôi vô cùng bẽ bàng khi thấy vợ mình và người đàn ông đó ôm nhau, sờ mó giữa ban ngày ban mặt”, đó là tâm sự của anh L. về cô vợ lăng loàn của mình.

Thế nhưng, sóng gió bắt đầu ập xuống khi một người đàn ông ở đâu chuyển về, sống ngay cạnh nhà tôi. Người đàn ông đó tên là Thành, đã có vợ nhưng nghe đâu vợ mất cách nay 5 năm, có một cậu con trai năm nay lên lớp 2.

Tôi làm ở một nhà máy xi măng xa nhà nhưng có thu nhập cao, ổn định, vì vậy mà cuộc sống của vợ con tôi đầy đủ không thiếu thứ gì. Ở quê người ta nhìn vào vẫn tấm tắc khen gia đình hạnh phúc, con cái có nếp có tẻ, vợ đẹp con xinh, chồng thành đạt.

Ảnh minh họa: Internet

Thấy anh Thành tử tế, hiền lành nên hai gia đình sớm thân thiết với nhau. Tôi thì bảo vợ “Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, gia cảnh nhà người ta như thế mình hỗ trợ chút âu cũng giúp thằng bé con anh Thành đỡ tủi thân”. Tôi đâu ngờ, cũng vì câu nói đó mà gia đình tôi tan nát sau này.

Vì công việc xa nhà thường xuyên, cuối tuần, thậm chí 2 tuần tôi mới về nhà với vợ con một lần nên mọi thứ trong nhà từ hỏng hóc máy bơm, quạt điện đến hỏng cái chuồng gà, chuồng lợn vợ tôi đều sang nhờ anh Thành cả.

Tuy nhiên, hàng xóm từ đó cũng bắt đầu đàm tiếu những điều không hay về vợ tôi và anh ta. Tôi không tin, môt mực bảo vệ vợ cho rằng sống với cô ấy bao lâu nay tôi thừa hiểu tính vợ như thế nào.

Thế nhưng gần đây, các cô chú trong họ cũng gọi tôi nhắc nhở. Thậm chí anh Hai con bác Bính còn nói rằng thấy vợ tôi thường hay liếc mắt đưa tình mỗi khi gặp anh Thành người đường. Có hôm còn thấy vợ tôi son phấn, ăn mặc mát mẻ sang nhà anh Thành tận khuya mới chịu về.

Mặc dù vậy, tôi vẫn quyết định điều tra xem thực hư như thế nào, không thì vừa oan cho vợ, vừa tội cho hai đứa nhỏ. Một lần tôi quyết về nhà giữa tuần, không báo trước cho vợ con. Về nhà thấy hai đứa đang đánh nhau, đứa bé nằm khóc giữa nhà bảo anh đánh nó. Tôi hỏi mẹ chúng đâu, sao không ở nhà dạy các con học bài, thằng anh nhanh nhẩu bảo mẹ sang nhà bác Thành nhờ sửa đài. Con em vẫn tiếp tục khóc kể tội thằng anh.

Tôi thấy thế nóng quá, dỗ dành đứa em bảo “ngoan ở nhà chơi với anh để bố đi mua bánh cho nhé”. Nói rồi tôi đi thẳng qua nhà anh Thành xem sự tình thế nào.

Ảnh minh họa: Internet

Vừa bước đến sân nhà hàng xóm, tôi sững người khi nghe thấy tiếng vợ tôi thở hổn hển rồi cười nói khúc khích “dâm đãng” với gã hàng xóm.

Không kìm nén được, tôi đạp tung cửa nhà anh ta chạy vào cầm đèn bin chiếu thẳng vào hai con người đốn mạt đó. Tôi kéo vợ dậy, ném thẳng bộ quần áo tả tơi giữa nhà vào người cô ta rồi lao vào đánh đấm gã hàng xóm tới tấp. Thật không ngờ bấy lâu tôi giao trứng cho ác, tin tưởng cô vợ lăng loàn, mất nhân phẩm dám cho tôi “mọc sừng” mấy năm nay, tin tưởng gã hàng xóm đốn mạt quyến rũ vợ tôi. Lúc đó tôi chỉ muốn cắt luôn “của quý” của gã can tội dám quyến rũ vợ người khác, mẹ của hai đứa con tôi.

Tôi không thể nào tin được đó là sự thật, càng không thể kìm nén nỗi nhục nhã bị vợ “cắm sừng”. Ngay đêm đó, tôi về khóa trái cửa không cho cô ta vào nhà. Tôi điện về nhà ngoại tuyên bố trả con gái họ để họ về dạy bảo lại cái thứ lăng loàn, mất nết đó.

Đêm đó, sau khi khóc lóc, la hét cầu xin tôi tha thứ không được, cô ta bỏ đi luôn đến nay vẫn chưa về. Đã 1 năm trôi qua, các con tôi nhớ mẹ thường xuyên đòi tôi đưa đi gặp nhưng tôi chỉ biết nói dối bảo mẹ đi làm xa không về với các con được. Ông bà ngoại xấu hổ vì con gái hư hỏng không dám gặp tôi, chỉ lén lút sang mang đồ cho hai đứa nhỏ.

Còn cô ta, bỏ con, bỏ nhà đi không một lời từ biệt các con và mất tích đến nay. Tôi vẫn tự hỏi “cô ta vô tâm với con cái như vậy thì làm sao mà không ngoại tình được. Tiếc là tôi lấy phải thứ lẳng lơ đó về nhà để giờ không chỉ tôi khổ mà các con tôi cũng khổ. Không chỉ thiếu đi tình mẹ, sau này lớn lên, người ta xì xào về người mẹ hư thân mất nết của chúng, chúng sống sao nổi. Tôi thực sự không biết nên làm gì lúc này, có nên đưa các con đi thật xa để tránh điều tiếng, để các con sống tốt hơn. Và tôi có nên lấy vợ mới, tìm người mẹ mới để các con tôi có được hơi ấm tình mẹ thiếu thốn 1 năm qua hay không? Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên đúng đắn lúc này.