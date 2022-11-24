Đêm tân hôn chú rể thì thầm "chơi trốn tìm em nhé", lúc mở mắt cô dâu đứng không vững nổi vì cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 24/11/2022 17:22

Có được chồng đẹp trai thế này, ai mà không mê. Không chỉ đẹp trai, Phương còn tận tình chăm sóc vợ chưa cưới, cô làm gì anh cũng ủng hộ.

Phương đẹp trai nhưng yêu Ngọc dù có hình thức rất bình thường song quan tâm săn sóc đến mức ai nhìn vào cũng thèm. Ai cũng bảo Ngọc tốt số, gái ế 30 lại có hoàng tử tới rước, người gì đã đẹp trai hết phần thiên hạ lại còn yêu chiều Ngọc chẳng ai sánh nổi. Nhìn Phương lấy thau nước gừng ấm để Ngọc ngâm chân sau buổi chụp ảnh cưới thì bố mẹ Ngọc cũng phải cười thầm chúc phúc cho con gái.

Trước đây Ngọc cũng có người này người kia tới nhưng đa phần vì họ chưa tính chuyện lâu dài nên Ngọc bỏ qua. Còn Phương đã ga lăng, chiều chuộng lại xác định mọi chuyện tương đối rõ ràng, 3 tháng tìm hiểu hợp là cưới vì anh bảo nhà anh họ hàng ở xa, nhà lại neo người, thêm người thêm con càng sớm càng vui. Nhưng chỉ sau khi Phương dẫn Ngọc về nhà ra mắt nhà Phương đã đi xem ngày và chọn được ngày đẹp sau 3 tuần, nếu không phải đợi 3 năm nữa. Thế là đám cưới được tiến hành rất nhanh.

Hôm nay đám cưới, bạn bè Ngọc ngưỡng mộ: "Kiếp trước mày tu kiểu gì đó bày cách tao tu ngay kiếp này để đợi kiếp sau được làm công chúa như mày nhé". Ngọc tươi cười bảo: "Duyên số hết mày ơi. Tao đã định chấp nhận lấy anh 1 lần đò rồi đấy nhưng mà đùng cái anh ý xuất hiện và quấn nhau như sam tới giờ".

Đêm tân hôn chú rể thì thầm 'chơi trốn tìm em nhé', lúc mở mắt cô dâu đứng không vững nổi vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đám cưới người tươi nhất cười không ngớt mồm là Ngọc bởi xung quanh ai cũng nhìn cô thán phục: "Con bé thế mà có giá ghê. Cứ tưởng nó ế mà hóa ra có người yêu ngon lành thế này mà giấu".

Sau tất cả những thủ tục linh đình, cả việc nhận của hồi môn 5 cây vàng cũng khiến quan khách choáng váng về độ chịu chơi của bố mẹ cô dâu dù biết nhà Ngọc vốn có của ăn của để. Lâng lâng trong men say tình ái và niềm hạnh phúc đến quá bất ngờ Ngọc đã nhận tất cả những lời chúc rượu của bạn bè đến mức cô đi không vững và nói cười nhiều hơn thường lệ.

Về đến nhà, là căn nhà bố mẹ Ngọc đang cho thuê cho 2 con làm tổ ấm trước vì Phương nói anh đang mua chung cư, phải 1 năm sau mới đến thời hạn nhận nhà. Phương ân cần lấy khăn mặt lạnh rửa cho vợ, pha cho vợ cốc nước chanh. Phương còn bảo Ngọc: "Chơi trốn tìm trước khi động phòng em nhé". Thế rồi Phương túm được Ngọc ngay dưới bàn trang điểm làm Ngọc cười ngất.

Lâu rồi không chơi trò thơ bé này. Giờ đến lượt Phương đi trốn, Phương bảo Ngọc: "Cấm được ti hí, phải đếm từ 1 đến 1000 như anh đã đếm. Đừng để anh trốn lâu quá mà em không tìm được đó nhé". Ngọc cấu má Phương: "Em mà thèm ăn gian với anh đừng hòng mà thoát được khỏi tầm mắt em. Trò này ngày bé em chơi hơi bị siêu đấy". Thế rồi Ngọc nhớ lời Phương chẳng đếm ăn gian chút nào, vừa đếm vừa cười: "Có chồng biết vui thế này thì giá được gặp Phương sớm hơn có phải tốt không?".

Đêm tân hôn chú rể thì thầm 'chơi trốn tìm em nhé', lúc mở mắt cô dâu đứng không vững nổi vì cảnh tượng trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đến lúc Ngọc mở mắt đi tìm thì tìm quanh nhà tịnh không thấy bóng Phương đâu cả. Cô đi tìm khắp các tầng không thấy, lên sân thượng cũng không thấy, cô còn mở cả tủ quần áo cũng không có dấu vết. Cuối cùng Ngọc nghĩ ra chỉ còn 1 chỗ, chính là gầm giường, ngày bé cô trốn ở đó suốt. Ngọc hét lên: "Quả này anh chết với em" rồi kéo chiếc ga trùm lên và... gầm giường trống trơn. Ngọc tiếp tục hét lên: "Thôi chơi thế đủ rồi. Em mệt rồi. Em thua rồi. Anh ra đây mau". Thế nhưng càng nói càng chả có ai đáp lại.

Ngọc bắt đầu thấy trò này không vui nữa. Cô bỗng đưa mắt nhìn quanh nhà và thấy có gì không ổn. Số tiền mừng và vàng hồi môn của bố mẹ cô để trên bàn trang điểm đã không cánh mà bay. Ngọc bắt đầu càm thấy điều bất thường là có thật. Ngọc gọi điện cho Phương thì thấy thuê bao không liên lạc được. Sao mà anh lừa cô được, còn nhà anh, còn bố mẹ, còn nơi làm việc của Phương nữa cơ mà. Bố mẹ cô lọc lõi kinh doanh cũng chưa từng bảo cô phải dè chừng Phương.

Ngọc bốc máy gọi cho mẹ chồng thì thấy cũng thuê bao không liên lạc được. Cô chạy xuống tầng 1 thì cửa đã được mở khóa, Phương đã ra ngoài. Ngọc đi không vững nữa, ngồi bệt xuống mà gọi điện cho mẹ.

 

Cuối cùng đêm tân hôn 2 mẹ con đánh thẳng xe sang nhà Phương thì thấy cửa khóa. Cực chẳng đã mẹ Ngọc đành gọi hàng xóm thì biết được rằng: "Nhà thuê bên cạnh đã chuyển đi ngay sau đám cưới rồi". Ngọc cay đắng hiểu ra tất cả chỉ là 1 màn kịch, bố mẹ Phương cũng chỉ là bố mẹ thuê, cả "đường dây lừa đảo" đã bốc khói qua đời cô sau khi ôm trọn số tiền vàng .

Ngọc khóc trên vai mẹ: "Mẹ ơi chẳng có hạnh phúc nào đến quá bất ngờ phải không?". Mẹ Ngọc an ủi cô: "Thôi của đi thay người. Yên tâm rồi con sẽ tìm được người đàn ông khác. Còn ảnh cưới đó, mai mình ra báo công an, ít ra cũng có thể giúp ích cho những cô gái nhẹ dạ khác".

 

Ưng ý vì được chồng theo đuổi, hôm làm đám cưới có sếp nữ tham dự, nửa đêm phát hiện anh không về, vợ mở máy tính bàng hoàng với những gì mình chứng kiến

Ưng ý vì được chồng theo đuổi, hôm làm đám cưới có sếp nữ tham dự, nửa đêm phát hiện anh không về, vợ mở máy tính bàng hoàng với những gì mình chứng kiến

Bà than vãn, không hiểu con trai bận rộn gì mà đưa vợ về đến nơi là quay lại nhà sếp, giờ vẫn chưa thấy về. Nhìn đồng hồ báo 7 giờ tối, tôi lấy điện thoại gọi cho chồng.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 22 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 25 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 39 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau