Chồng tôi làm ở một cơ quan nhà nước. Công việc của anh ổn định nhưng lương thấp. Anh sống an phận vì nhà cửa bố mẹ đã xây cho. Anh bảo: "Cứ thế này sống cả đời cũng được, cần gì phấn đấu gì nhiều. Con mình thì 1 trai 1 gái, con gái sẽ đi lấy chồng, còn con trai thì ở với mình. Thế cũng xong."

Chào các bạn, tôi thực sự đang khổ tâm và mệt mỏi quá nên muốn tâm sự để cảm thấy nhẹ lòng hơn. Tôi với chồng cưới nhau được 10 năm nhưng 2 năm gần đây, do kinh tế khó khăn nên tôi xin làm việc ở xa nhà. Tôi thuê trọ ở gần công ty và chỉ về thăm chồng con vào cuối tuần. 2 con tôi đành gửi bà nội trông nom giúp.

Nghe anh "hoạch định tương lai", tôi chỉ biết thở dài. Tôi biết, nếu tôi bật lại, tôi và anh sẽ cãi nhau. Vì chuyện này, tôi với anh đã tranh luận với nhau rất nhiều lần rồi.

2 năm trước, tôi trót say nắng, cảm mến một người đàn ông tên Hào- là đối tác của công ty tôi. Hào đã ly dị vợ và hiện đang nuôi một cậu con trai. Trong một lần về thăm chồng con, chồng tôi phát hiện tôi và Hào nhắn tin tâm sự vợ nhau.

Ảnh minh họa: Internet

Trong đoạn tâm sự, Hào bày tỏ nỗi cô đơn khi phải nuôi con một mình. Tôi thì nói rõ cảm giác nhàm chán khi sống với người chồng an phận, chỉ lấy chuyện ngâm thơ, chơi cờ làm thú vui như chồng tôi.

Chồng tôi biết chuyện thì nổi giận lôi đình. Tôi cũng đã giải thích rõ với chồng rằng tình cảm của tôi với anh ấy chỉ là say nắng thôi. Chúng tôi chưa bao giờ nói lời yêu đương hay quan hệ giường chiếu gì với nhau cả.

Nhưng chồng tôi vẫn không tin và liên tục nhiếc móc, chửi mắng tôi. Sau chuyện đó, tình cảm vợ chồng tôi rạn nứt nhiều. Tôi cũng ít về nhà vì cứ về là anh kiếm cớ gây chuyện với tôi.

Ít lâu sau đó, tôi phát hiện chồng cặp bồ với Tiên- cô kế toán cùng cơ quan anh. Khi tôi đưa ra bằng chứng để đối chất với chồng, anh thản nhiền thừa nhận mọi chuyện. Không những thế, anh còn cấm tôi đụng vào cô bồ vì...cô ta rất có lòng tự trọng. Lòng tự trọng của một con giáp thứ 13 mọi người ạ! Khái niệm này lần đầu tiên tôi nghe được.

Tôi ngại không muốn mang chuyện này làm ầm ĩ vì sợ mang tiếng với mọi người. 2 người họ được thể ngang nhiên qua lại với nhau, còn chụp ảnh ôm, hôn nhau tình tứ rồi đăng lên mạng. Tôi đến gặp cô bồ kia, cô ta cũng ngang ngược nói rằng cô ta không giật chồng mà là vì tôi không chung thủy, quan hệ lang chạ bên ngoài khiến chồng không còn yêu tôi và tự nguyện đến bên cô ta.

"Ở bên Tiên, tôi cảm nhận được lòng chung thủy, một lòng một dạ, còn cô thì sao? Xa chồng một cái là tơ tưởng đến đàn ông bên ngoài. Không biết cô đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông rồi. Làm sao tôi có thể tin cô nữa?", chồng tôi đay nghiến.

Không thể sống được với người chồng như vậy, tôi đâm đơn ly hôn, đưa con ra ngoài thuê trọ. Tôi không ngờ, chỉ một phút giây say nắng với người đàn ông bên ngoài đã khiến gia đình tôi tan đàn, xẻ nghé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, gần đây, tôi thấy con gái tôi học hành sa sút. Cháu hay khóc vì bạn bè ở lớp đều biết chuyện chồng tôi cặp bồ, ruồng rẫy vợ con và mang chuyện ấy ra chế giễu con bé. Tôi thấy con bé ngày càng ít nói, hay cáu gắt và có biểu hiện trầm cảm.

Đêm đó, tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm thì không thấy con gái đâu. Hóa ra, con đang nằm gục trên bàn, bên cạnh là cuốn nhật ký của con.

"Vậy là bố mẹ mình sắp ly dị. Bố sắp cưới người khác và không còn yêu thương mẹ con mình nữa. Mình chỉ sợ mẹ rồi cũng sẽ có người mới. Bố dượng sẽ đánh đập mình và em Quang. Mình ước mơ gia đình mình lại được như xưa. Bố mẹ ơi, bố mẹ có thể quay lại với nhau được không? Bố mẹ ơi!", đọc những dòng chữ của con mà nước mắt tôi cứ rơi.

Hôm đó, tôi tìm đến nhà chồng cũ. Tôi muốn nói chuyện với anh một lần vì các con. Nhưng vừa nhìn thấy cô bồ của chồng trong nhà, tôi khựng lại. Theo mọi người, tôi có nên cố gắng níu kéo cuộc hôn nhân này hay không? Tôi đang buồn chán và đau khổ quá!