Đau khổ tới chết đi sống lại, cô túm lấy Lâm gào hét, trách móc. Những tưởng Lâm sẽ ăn năn hối lỗi, xin vợ tha thứ. Nhưng không, thái độ lạnh lùng tới vô tình của anh khiến cô sốc nặng: "Cô vào soi gương nhìn lại bản thân mình đi xem có khác gì cục thịt đông không? Bảo sao tôi không ngán cô cho được".

Cách đây 5 năm cô từng có một mái ấm hạnh phúc. Lâm – chồng cô là người đàn ông thành đạt, giỏi kiếm tiền, sống trách nhiệm với vợ con. Bản thân cô luôn nghĩ mình quá may mắn mới lấy được người chồng tuyệt vời như Lâm. Ấy vậy mà vào một ngày đẹp trời, đùng cái Ngọc nhận ngay được tin chồng mình đang có người đàn bà khác bên ngoài.

Câu nói của Lâm khiến tim Ngọc rỉ máu. Ngọc bảo, cả đêm ấy cô nằm ôm con khóc. Trước đây cô cũng từng là hoa khôi trường, nhưng sau khi sinh con, số cân của cô tăng lên chóng mặt, lại suốt ngày bận bịu bỉm sữa không có thời gian chăm sóc bản thân thành ra mới đầu bù tóc rối. Cô biết nhan sắc mình đi xuống, nhưng đó là vì chồng vì con. Lẽ ra Lâm phải hiểu điều đó hơn ai hết. Vậy mà cuối cùng anh lại lấy đó làm lý do để phản bội vợ. Đã thế từ khi vợ biết mọi chuyện, Lâm càng ngày càng quá đáng, công khai dẫn người tình đi khắp nơi coi như không có sự tồn tại của Ngọc.

Nhẫn nhục cũng có giới hạn, khi nhận ra không thể níu kéo hạnh phúc lại cho mình, Ngọc quyết định chọn ly hôn như một sự giải thoát cho bản thân, dù rằng khi đặt bút kí trái tim cô như vỡ vụn.

Đúng kế hoạch, cô bắt đầu chịu khó up ảnh của mình lên face cùng những bộ cánh điệu đà, siêu gợi cảm khiến bạn bè, người thân vào comment, thả tim liên tục. Ai cũng khen cô trẻ đẹp như gái chưa chồng. Lâm cũng bắt đầu "theo dõi" lại vợ cũ. Không bức hình nào Ngọc đưa lên mà Lâm không nhấn like. Cuối cùng, không cầm nổi lòng nữa, anh ibox lại cho vợ: "Em dạo này có khỏe không? Con trai có ngoan không em?".

Ngọc bảo, đó là lần đầu tiên từ khi ra tòa, Lâm hỏi thăm vợ cũ. Cô để anh đợi cả ngày mới nhắn lại. Đươc vợ cũ trả lời, Lâm vui lắm. Từ hôm sau anh ta bắt đầu đến thăm con trai thường xuyên, liên tục.

Ảnh minh họa: Internet

Mỗi lần gặp Ngọc, anh lại thêm một lần ngẩn ngơ luyến tiếc vợ cũ, bởi cô không chỉ đẹp mà còn rất sexy. Đặc biệt thái độ của Ngọc mới khiến Lâm càng thêm hối tiếc. Gặp anh, cô vẫn nhẹ nhàng không một lần nhắc lại chuyện quá khứ. Song Ngọc chỉ đáp lại bằng sự im lặng đầy ẩn ý. Thi thoảng cô thở dài nhìn Lâm với ánh mắt buồn bã mà than rằng, ngày đó nếu cô khéo hơn có lẽ đã giữ được chồng. Sự lập lờ của Ngọc khiến Lâm nghĩ rằng mình còn cơ hội. Anh cuống cuồng nắm tay vợ cũ van xin: "Tại anh đã làm em phải khổ. Xin em cho anh cơ hội được bù đắp cho 2 mẹ con". Rồi anh hứa hẹn: "Cho anh 1 khoảng thời gian ngắn nữa, anh sẽ ly hôn để gia đình mình tái hợp".

Đúng như lời hứa, ngay sau khi được vợ cũ mở lòng, Lâm lập tức về ruồng rẫy cô vợ mới. Anh phải thỏa thuận nhường hết nhà cửa đất đai thì ả mới ký đơn. Ngày tòa giải quyết xong thủ tục, Lâm hớn hở chạy đến khoe với Ngọc: "Xong hết rồi em ơi, từ nay vợ chồng mình lại là một".

Lâm cứ nghĩ Ngọc sẽ sung sướng mà ôm lấy anh, nhưng không, cô đanh mặt hất tay chồng cũ ra khỏi người mình, rồi bảo: "Anh vẫn bội bạc như xưa nhỉ. Nói bỏ vợ là bỏ, không mảy may động lòng. Thật tiếc, loại đàn ông lòng lang dạ thú như anh tôi không có cảm hứng. Chẳng qua tôi chỉ muốn cho anh nếm trải cảm giác bị người mình yêu thương nhất ruồng bỏ sẽ như thế nào. Giờ thì mời anh ra khỏi nhà tôi".

Vậy là Lâm mất hết, anh thất thểu ra về. Ngọc chia sẻ thêm, những ngày sau Lâm cũng gọi điện van xin cô nghĩ lại nhưng cô tuyên bố thẳng không bao giờ có chuyện cô tha thứ cho anh. Vì đó chính là cái giá cô muốn anh phải trả cho sự bội bạc của chính mình.