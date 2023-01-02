Bỏ vợ bầu bì sắp sinh để đi du lịch, ngờ đâu lúc trở về nhìn giấy khai sinh của con mà tôi tím mặt

Tâm sự 02/01/2023 18:56

Cái hôm vợ đau bụng sinh non là khi đó tôi, bố mẹ và vợ chồng chị gái cùng mấy đứa cháu đang đi du lịch. Thời điểm ấy vợ nói cô ấy bụng to lắm rồi không đi được. Một mình ở nhà sợ có chuyện gì nên vợ cũng không cho tôi đi.

Vợ tôi bị sinh non con trai ở tuần thai thứ 35. May mắn con tôi được nuôi dưỡng tốt từ trong bụng mẹ nên vẫn nặng 2 cân rưỡi và chỉ phải nằm lồng kính 3 ngày. Hôm vừa rồi con trai tôi đã tổ chức lễ đầy tháng. Từ lúc con sinh ra phải ở viện theo dõi, rồi bận bịu nhiều việc nên tôi cũng quên bẵng mất chuyện làm giấy khai sinh cho con.

Hôm qua tôi bảo vợ chọn cái tên đẹp để tôi đi khai sinh cho thằng bé. Ai ngờ vợ mở túi xách đưa ra một tờ giấy, tôi ngỡ ngàng nhận ra đó chính là giấy khai sinh của con. Hóa ra vợ đã đi làm ngay sau hôm đầy tháng thằng bé mà không nói gì cho chồng biết cả.

Bỏ vợ bầu bì sắp sinh để đi du lịch, ngờ đâu lúc trở về nhìn giấy khai sinh của con mà tôi tím mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vợ thích đặt tên con thế nào tôi cũng đồng ý song điều khiến tôi choáng nhất là thằng bé lại mang họ vợ! Tôi không thể tin nổi hỏi cô ấy tại sao lại như thế. Vợ bảo tôi có đủ tư cách làm bố đâu mà chẳng để con mang họ mẹ.

Cái hôm vợ đau bụng sinh non là khi đó tôi, bố mẹ và vợ chồng chị gái cùng mấy đứa cháu đang đi du lịch. Thời điểm ấy vợ nói cô ấy bụng to lắm rồi không đi được. Một mình ở nhà sợ có chuyện gì nên vợ cũng không cho tôi đi, bắt phải ở nhà chăm sóc vợ.

Tôi nghĩ còn cả tháng nữa mới đến ngày dự sinh nên mặc vợ ngăn cản, tôi vẫn đi cùng gia đình vì mấy khi có dịp. Ai ngờ cô ấy đột ngột đau bụng sinh sớm, phải một mình vào viện. Từ sáng đến chiều chỉ có mình vợ loay hoay, chiều tối mẹ vợ mới từ quê lên. Còn đến hôm sau thì gia đình tôi mới về, lúc ấy vợ đã mổ lấy thai xong xuôi đâu đấy rồi.

Bỏ vợ bầu bì sắp sinh để đi du lịch, ngờ đâu lúc trở về nhìn giấy khai sinh của con mà tôi tím mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ hôm đẻ đến nay không thấy vợ trách móc, cằn nhằn gì, ai ngờ cô ấy vẫn để bụng không quên. Bây giờ còn cố tình khai sinh cho con theo họ mẹ để trả đũa tôi.

“Con theo họ ai chẳng được, vẫn là con anh đi đâu mất mà lo”, vợ còn cãi cùn như vậy đấy. Đúng là tôi sai khi không ở nhà với vợ ngày hôm đó nhưng chuyện đã qua rồi, cô ấy làm thế này thật quá đáng. Tôi phải làm thế nào để vợ chịu sửa giấy khai sinh?

Ly hôn cả một năm nay nhưng chồng cũ vẫn ở lì trong nhà, cứ mỗi đêm chủ nhật anh ấy lại lẻn vào phòng tôi để làm chuyện không tưởng

Ly hôn cả một năm nay nhưng chồng cũ vẫn ở lì trong nhà, cứ mỗi đêm chủ nhật anh ấy lại lẻn vào phòng tôi để làm chuyện không tưởng

Sau khi ra tòa, tôi phải bỏ ra 500 triệu để lấy được nhà. Nhưng tôi không có tiền để đưa cho chồng mà anh ấy cũng không có ý định cầm tiền của mẹ con tôi. Thế nên dù đã ly dị nhưng vợ chồng tôi vẫn sống chung một nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tình yêu tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 52 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 1 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 2 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Giấc mộng "sang trang" dở dang và sự cố muối mặt của người đàn ông sắp cưới vợ kém tuổi

Tâm sự gia đình 2 giờ 22 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Tâm sự 2 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài chiếu cố, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Nỗi lòng người con dâu trẻ ảo tưởng về gia cảnh nhà chồng sau ngày cưới linh đình

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Sự thật đằng sau hành động bất ngờ của cô vợ trẻ khiến người chồng ê chề trước ngày cưới

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Giọt nước tràn ly vì sự thờ ơ của người chồng và cơn thịnh nộ bùng phát trong đêm

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài

Nỗi lòng người vợ khi nhà chồng phân biệt đối xử và lý do thực sự khiến cả hai bị đuổi ra ngoài