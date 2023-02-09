Bỏ người yêu nghèo rồi qua đêm cùng đại gia mới quen, sáng hôm sau đang đắm chìm trong tê dại, tôi bật dậy khi thấy người này đứng nhìn mình không chớp mắt

Tâm sự 09/02/2023 10:39

Tôi chia tay với tình đầu của mình vì anh ấy vẫn còn quá lông bông, chưa thể lo chu toàn được cho tôi. May mắn thay, ít lâu sau đó tôi đã gặp được một người cho tôi được những gì tôi muốn.

Ngay từ khi dậy thì, tôi đã nhận được vô số những lời khen ngợi vì vẻ ngoài xinh xắn, vóc dáng cân đối, ưa nhìn của mình. Càng lớn nhan sắc của tôi lại càng quyến rũ hơn. Điều đó cũng giúp tôi được nhiều anh để ý.

Trước đây, tôi đã từng có một mối tình với cậu bạn học cùng khối từ cấp 3. Hai chúng tôi yêu nhau tới tận khi tốt nghiệp đại học. Khi đó tôi còn chưa có nhiều toan tính nên thấy tình yêu đó thật ngọt ngào, lãng mạn. Nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường, có nhiều người thành đạt theo đuổi, tôi bỗng cảm thấy không bằng lòng với những gì mình có. Bạn trai của tôi tốt, yêu thương tôi chân thành nhưng anh bằng tuổi tôi, cũng còn đang vật lộn với việc kiếm tiền. Anh chưa có một sự nghiệp vững vàng, chưa thể đảm bảo là chỗ dựa cho tôi. Trong khi đó, có biết bao anh chàng sẵn sàng cung phụng vật chất, lo cho tôi mọi thứ…

Bỏ người yêu nghèo rồi qua đêm cùng đại gia mới quen, sáng hôm sau đang đắm chìm trong tê dại, tôi bật dậy khi thấy người này đứng nhìn mình không chớp mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Và rồi, tôi quyết định chia tay. So với bạn bè tôi đâu có kém cạnh gì. Mấy đứa bạn tôi đứa nào cũng yêu được những anh nhà khá giả, cuộc sống chẳng phải lo nghĩ gì. Tôi còn tình cảm với người cũ nhưng tôi không muốn cố gắng thêm nữa. Cuộc đời trăm thứ phải lo, đâu phải chỉ có mỗi tình yêu mà sống được.

Khi tôi dừng lại, bạn trai đã rất đau khổ. Anh cố gắng níu giữ tôi nhưng không được vì tôi đã quyết tâm. Sau lần gặp cuối, anh không còn liên lạc với tôi nữa. Tôi cũng buồn mất cả tháng trời… Rồi sau đó tự nhủ phải bắt đầu lại mọi thứ.

Chưa đầy 2 tháng sau, tôi tình cờ quen một người. Anh ấy hơn tôi 9 tuổi. Tôi gặp nhau là do anh vô tình mở cửa xe ô tô va phải tôi. Anh tỏ ra là người đàn ông ga lăng, lịch thiệp và giàu có. Anh đưa tôi vào viện thăm khám, còn mua cho tôi nhiều đồ ăn ngon, mời tôi đi ăn tối… Tôi choáng ngợp trước cái vẻ ngoài quá điển trai, giọng nói ấm áp và cả phong cách đầy thượng lưu của anh.

 

Rất nhanh chóng, 3 tuần sau đó, ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau. Anh không tiếc tiền để đưa tôi đến những nơi mà tôi muốn. Tôi “đổ đứ đừ” trước người đàn ông đó. Càng ngày tôi lại càng thấy việc mình chia tay với người bạn trai cũ là đúng đắn.

Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tối hôm đó, bạn trai lắm tiền đã tỏ tình với tôi rất hoành tráng tại một nhà hàng. Tôi hạnh phúc đến độ còn quay trực tiếp phát trên facebook để khoe với mọi người. Ai cũng vào chúc mừng tôi khi tìm được người đàn ông xứng đáng.

Tất nhiên, đêm hôm đó, chúng tôi đã ở cùng nhau, trải qua sự thăng hoa của cảm xúc. Tôi ngây ngất với những dư vị tuyệt vời. Tôi không ngờ, những điều tồi tệ còn đang chờ tôi phía trước. Sáng hôm sau, khi vừa tỉnh dậy, tôi thấy trong phòng có sự hiện diện của một người: Là tình cũ của tôi! Anh ta ngồi ở ghế cùng với bạn trai hiện tại của tôi. Cả hai người họ đầy đắc thắng.

Bỏ người yêu nghèo rồi qua đêm cùng đại gia mới quen, sáng hôm sau đang đắm chìm trong tê dại, tôi bật dậy khi thấy người này đứng nhìn mình không chớp mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi giật mình hoảng hốt, vơ vội lấy bộ quần áo mặc lên người. Tình cũ bước tới nhìn tôi đầy khinh bỉ:

 

- “Thế nào, em hạnh phúc chứ? Yêu được người xuất chúng như vậy chắc hãnh diện lắm. Yêu tôi bao năm, em giữ gìn không cho động đến người vì tôi không xứng đáng. Thế mà giờ, em lại trao thân cho một kẻ em chỉ vừa mới quen hơn 1 tháng. Em còn chưa hiểu gì về anh ta. Thực chất, anh ta chỉ là một gã phụ hồ. Anh đã thuê anh ta dạy cho em một bài học. Sống trên đời này, tìm chân tình mới khó, chứ bạc tiền dối lừa đâu có khó”.

Tôi thất thần không tin nổi những gì mình vừa nghe. Thì ra mọi thứ là màn trả thù tình của anh người yêu cũ. Tôi đã mắc bẫy vì lòng tham của mình. Anh người yêu cũ đứng dậy, rút tiền đưa cho gã phụ hồ kia tiền công. Hắn ta rời đi chẳng cả thèm chào tôi lấy một câu. Chỉ vừa mới đây thôi, tôi còn ngây ngất hạnh phúc vì tưởng yêu được đại gia, nào ngờ, giờ tôi ôm nhục thế này đây!

Ôm ấp nhân tình cả đêm mới mò về nhà nhưng không tìm thấy vợ đâu, nghe mẹ nói câu này mà tôi sững sờ, khóc không thành tiếng

Ôm ấp nhân tình cả đêm mới mò về nhà nhưng không tìm thấy vợ đâu, nghe mẹ nói câu này mà tôi sững sờ, khóc không thành tiếng

Sau một đêm đê mê cùng cô nhân tình trẻ, tôi trở về nhà như không có gì xảy ra. Tuy nhiên, lần này thì đã không còn gia đình tôi ở đấy.

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