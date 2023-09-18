Phận làm con dâu nên tôi cũng không dám can thiệp, chỉ nói nhỏ với chồng, nhưng anh cũng bận quá không để ý. Vậy nên tôi cũng mặc kệ, để ông bà tự giải quyết với nhau tại công việc của tôi cũng bận tối mắt. Là bác sĩ phụ khoa nên gần như ngày nào tôi cũng không có thời gian cho riêng mình. Khi làm nghề này tôi mới biết phụ nữ có quá nhiều nỗi khổ thầm kín, không thể nói với chồng.

Bố chồng tôi năm nay cũng đã 51 tuổi rồi, còn mẹ chồng cũng đã 45 tuổi. Cả hai người trông đều trẻ hơn tuổi rất nhiều, bố chồng thì phương phi và phong độ lắm, còn mẹ chồng thì biết làm đẹp nên trông tươi tắn và xì teen lắm. Tuy nhiên, từ ngày tôi về làm dâu khi nào cũng thấy ông bà lục đục, mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Tuy nhiên, thời gian này thấy ông bà giận hờn nhau nhiều hơn nên tôi vô lo lắng. Hôm đó tôi và chồng được nghỉ, bố chồng cũng ở nhà nhân lúc mẹ chồng đi vắng, tôi mạnh rạn hỏi ông về chuyện của 2 người. Chắc thấy chồng tôi ở đó nên ông ngại. Vậy nên khi chồng tôi lên trên phòng, chỉ còn ông và tôi, lúc này tôi hỏi ông thêm lần nữa.

- Bố và mẹ có chuyện gì vậy, sao cứ lục đục, nói con nghe đi, con là bác sĩ phụ khoa, biết đâu có thể giúp bố.

- Ừ nhỉ. Con là bác sĩ phụ khoa mà. Nhưng bố hơi ngại khi nói đến vấn đề này, chuyện thầm kín con à.

- Bố cứ nói đi, không sao đâu, mẹ đi vắng, chồng con cũng lên trên phòng rồi, kể cho con nghe đi có gì còn nghĩ cách cho.

- Ừ thì….

- Thôi bố kể đi, bố và mẹ có chuyện gì, nói con nghe đi đừng ấp úng nữa.

- Thực ra đi…suốt ngày thấy bà ấy ăn diện nên bố nghi ngờ có thể mẹ ngoại tình. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Hóa ra là thế. Chuyện này là này bình thường mà bố. Chuyện mẹ ngoại tình thì con nghĩ không thể xảy ra. Mẹ đang ở tuổi thay đổi nhiều trong cơ thể nên nóng nảy thất thường là chuyện dĩ nhiên. Bố cố gắng chăm sóc, chiều chuộng để mẹ vui.

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Từ sau lần ấy, tôi thấy bố chồng quan tâm đến mẹ hơn, không còn cãi nhau nữa, mẹ thì nhìn bố với ánh mắt đầy trìu mến và tự hào, thỉnh thoảng lại lườm yêu, gia đình cũng vui vẻ, thường xuyên có những bữa cơm thân mật cùng nhau.

Bố chồng cũng thường xuyên theo mẹ chồng đi học khiêu vũ, hai ông bà dạo này cũng cuốn lấy nhau, cứ như cặp vợ chồng mới cưới, đôi khi còn có cử chỉ lãng mạn, khiến vợ chồng tôi ngượng đỏ mặt.

Đúng là ở tuổi nào cũng có nhu cầu, dù ít hay nhiều. Vì thế, sau lần đó cứ có vấn đề tế nhị khói nói là bố sẽ tâm sự thầm kín với tôi. Lâu lâu ông hẹn tôi ra quán cá phê nói chuyện cho dễ, vì sợ ở nhà mẹ chồng và chồng tôi nghe được thì ngại.