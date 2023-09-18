Bố chồng thường ngày lạnh nhạt, khinh nhà thông gia nghèo kiết xác, bỗng 1 đêm tìm đến để tâm sự chuyện khó tin, nghe lời ông nói mà tôi sượng trân, không biết trả lời thế nào

Tâm sự 18/09/2023 08:19

Hôm đó tôi và chồng được nghỉ, bố chồng cũng ở nhà nhân lúc mẹ chồng đi vắng, tôi đánh liều hỏi ông về chuyện của 2 người.

Bố chồng tôi năm nay cũng đã 51 tuổi rồi, còn mẹ chồng cũng đã 45 tuổi. Cả hai người trông đều trẻ hơn tuổi rất nhiều, bố chồng thì phương phi và phong độ lắm, còn mẹ chồng thì biết làm đẹp nên trông tươi tắn và xì teen lắm. Tuy nhiên, từ ngày tôi về làm dâu khi nào cũng thấy ông bà lục đục, mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Phận làm con dâu nên tôi cũng không dám can thiệp, chỉ nói nhỏ với chồng, nhưng anh cũng bận quá không để ý. Vậy nên tôi cũng mặc kệ, để ông bà tự giải quyết với nhau tại công việc của tôi cũng bận tối mắt. Là bác sĩ phụ khoa nên gần như ngày nào tôi cũng không có thời gian cho riêng mình. Khi làm nghề này tôi mới biết phụ nữ có quá nhiều nỗi khổ thầm kín, không thể nói với chồng.

Bố chồng thường ngày lạnh nhạt, khinh nhà thông gia nghèo kiết xác, bỗng 1 đêm tìm đến để tâm sự chuyện khó tin, nghe lời ông nói mà tôi sượng trân, không biết trả lời thế nào - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, thời gian này thấy ông bà giận hờn nhau nhiều hơn nên tôi vô lo lắng. Hôm đó tôi và chồng được nghỉ, bố chồng cũng ở nhà nhân lúc mẹ chồng đi vắng, tôi mạnh rạn hỏi ông về chuyện của 2 người. Chắc thấy chồng tôi ở đó nên ông ngại. Vậy nên khi chồng tôi lên trên phòng, chỉ còn ông và tôi, lúc này tôi hỏi ông thêm lần nữa.

- Bố và mẹ có chuyện gì vậy, sao cứ lục đục, nói con nghe đi, con là bác sĩ phụ khoa, biết đâu có thể giúp bố.

- Ừ nhỉ. Con là bác sĩ phụ khoa mà. Nhưng bố hơi ngại khi nói đến vấn đề này, chuyện thầm kín con à.

- Bố cứ nói đi, không sao đâu, mẹ đi vắng, chồng con cũng lên trên phòng rồi, kể cho con nghe đi có gì còn nghĩ cách cho.

- Ừ thì….

- Thôi bố kể đi, bố và mẹ có chuyện gì, nói con nghe đi đừng ấp úng nữa.

- Thực ra đi…suốt ngày thấy bà ấy ăn diện nên bố nghi ngờ có thể mẹ ngoại tình. Chuyện chỉ có vậy thôi.

- Hóa ra là thế. Chuyện này là này bình thường mà bố. Chuyện mẹ ngoại tình thì con nghĩ không thể xảy ra. Mẹ đang ở tuổi thay đổi nhiều trong cơ thể nên nóng nảy thất thường là chuyện dĩ nhiên. Bố cố gắng chăm sóc, chiều chuộng để mẹ vui.

Bố chồng thường ngày lạnh nhạt, khinh nhà thông gia nghèo kiết xác, bỗng 1 đêm tìm đến để tâm sự chuyện khó tin, nghe lời ông nói mà tôi sượng trân, không biết trả lời thế nào - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Từ sau lần ấy, tôi thấy bố chồng quan tâm đến mẹ hơn, không còn cãi nhau nữa, mẹ thì nhìn bố với ánh mắt đầy trìu mến và tự hào, thỉnh thoảng lại lườm yêu, gia đình cũng vui vẻ, thường xuyên có những bữa cơm thân mật cùng nhau.

Bố chồng cũng thường xuyên theo mẹ chồng đi học khiêu vũ, hai ông bà dạo này cũng cuốn lấy nhau, cứ như cặp vợ chồng mới cưới, đôi khi còn có cử chỉ lãng mạn, khiến vợ chồng tôi ngượng đỏ mặt.

Đúng là ở tuổi nào cũng có nhu cầu, dù ít hay nhiều. Vì thế, sau lần đó cứ có vấn đề tế nhị khói nói là bố sẽ tâm sự thầm kín với tôi. Lâu lâu ông hẹn tôi ra quán cá phê nói chuyện cho dễ, vì sợ ở nhà mẹ chồng và chồng tôi nghe được thì ngại.

Bắt tận tay cảnh chồng và nhân tình ôm nhau trên giường ngủ, chưa kịp đánh ghen, anh ta đã kéo tôi đi rồi nói ra sự thật bẽ bàng

Bắt tận tay cảnh chồng và nhân tình ôm nhau trên giường ngủ, chưa kịp đánh ghen, anh ta đã kéo tôi đi rồi nói ra sự thật bẽ bàng

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự gia đình Tâm sự hôn nhân tâm sự thầm kín tâm sự tình yêu bí mật eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva bố chồng

TIN MỚI NHẤT

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 27 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 57 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 1 giờ 27 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Tâm sự 1 giờ 57 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Có 11 “Thư viện Hạnh phúc” trên toàn quốc 

Đời sống 2 giờ 17 phút trước
2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

2 người đàn ông lao vào ẩu đả trên máy bay vì tranh chấp chỗ ngồi, hành khách la hét

Video 2 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Bắt đầu từ câu nói vô tư của con gái sau giờ học, tôi âm thầm tìm kiếm sự thật

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Cuộc hội ngộ người yêu cũ tại đám cưới bạn chung và câu trả lời bất ngờ trước đám đông

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Câu chuyện họp lớp năm ấy và sự thật về người bạn trai đi xe máy cũ sau 6 năm

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Sự thật đằng sau di nguyện trao tài sản bạc tỷ cho đứa cháu từng bị ruồng bỏ

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng

Ôm con ra ban công dỗ lúc 1 giờ sáng, tôi vô tình nghe thấy bí mật của chồng