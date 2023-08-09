Biết vợ có mối quan hệ bất chính với đồng nghiệp, chồng bắt quả tang tại trận nhưng cô lại thốt lên một câu không thể vô tình hơn

Nghi ngờ vợ ngoại tình cùng đồng nghiệp, anh Lãnh thuê thám tử bí mật theo dõi hành tung của vợ. Không ngoài dự đoán, chẳng bao lâu sau khi thuê thám tử, anh Lãnh nhận được tin báo, cô Hà cùng với anh Tùng, đồng nghiệp tại một công ty thương mại sau khi dùng cơm trưa xong đã cùng vào một khách sạn.

Theo thông tin đăng tải, cô Hà (40 tuổi, ở Đ.L,T.Q) cùng anh Lãnh lấy nhau được nhiều năm. Tuy vậy, cuộc sống vợ chồng không mấy hạnh phúc, tình cảm cũng lạnh nhạt từ lâu.

Cố chịu đựng đến khi xong chuyện, anh Lãnh cùng thám tử xông vào phòng bắt gian tại giường. Hai người tìm thấy nhiều giấy vệ sinh đã dùng có dấu vết quan hệ.

Nhận được tin, anh Lãnh vội vã đến địa chỉ khách sạn được cung cấp. Đứng ngoài, anh nghe được những âm thanh vô cùng nhạy cảm, khiến cõi lòng tan nát.

Nhìn thấy vợ mình thân mật cùng người đàn ông khác, anh Lãnh tức giận hét lên với vợ: "Các người làm chuyện tốt gì đây?".

Thấy chồng xông vào bắt quả tang, cô Hà không hề sợ hãi, xấu hổ, ngược lại còn lớn tiếng quát lại: "Đúng thế! Bọn tôi đã quan hệ đấy! Anh định làm gì?"

Ảnh minh họa: Internet

Phẫn nộ bởi thái độ trơ tráo, không chút ân hận của vợ, anh Lãnh quyết định kiện cả vợ và nhân tình ra tòa.

Tại tòa án, cô Hà bao biên, nói rằng, ngày đó sau khi cùng anh Tùng ăn một bữa hải sản liền cảm thấy khó chịu, đau bụng. Vì vậy, cô cùng anh Tùng mới rẽ vào một khách sạn để nghỉ ngơi, không phát sinh quan hệ. Lúc đó, cô thừa nhận "Bọn tôi đã quan hệ", chỉ là bực bội quá mà nói liều.

Ảnh minh họa: Internet

Cả cô Hà và anh Tùng đều từ chối xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, trước những chứng cứ xác đáng, cặp đôi không thể chối tội, theo đúng luật khởi tố.

Đáng nói, trong lúc xử án, cô Hà và anh Lãnh đạt được hòa giải, anh Lãnh rút đơn kiện vợ, chỉ còn kiện anh Tùng.

Kết quả, anh Tùng bị phán định mắc tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, phạt tù 3 tháng, bồi thường cho anh Lãnh một khoản tiền lớn.