Biết con dâu tái hôn, mẹ chồng cũ tìm đến, nghẹn ngào, cho căn nhà tiền tỷ còn nắm tay bảo: Yên tâm con nhé, cực khổ lại quay về đây

Thời gian sau đó, do bạn bè rủ rê nên chồng em ngày càng ham chơi bài bạc, bỏ bê con cái không lo toan cho gia đình. Đỉnh điểm là chuyện anh ngang nhiên cặp bồ và sống chung với cô ta như vợ chồng, không quan tâm gì tới vợ con.

Em về làm dâu mẹ chồng cũ của em đã được hơn 8 năm. Trong suốt thời gian ấy, nhờ bố mẹ tình cảm, yêu thương con dâu nên cuộc sống của em rất hạnh phúc.

Cứ thế, chồng em ham chơi có khi bỏ mặc vợ con đi cả tuần, cả tháng không về nhà, mẹ con em cứ ở với bố mẹ chồng. Nhiều lần thương con dâu và đứa cháu trai, bố mẹ chồng em còn bảo:

Nhiều lần em muốn ly hôn người chồng tệ bạc, song bố mẹ chồng em lại buồn. Thương ông bà, em lại cố gắng nhẫn nại, níu kéo hôn nhân. Bố mẹ chồng rất hiểu những tâm tư của con dâu. Họ thường động viên, cuộc sống mỗi người có 1 số phận, cái gì đến trong đời cũng là một cái duyên, con cố gắng khuyên nhủ chồng, sẽ có ngày chồng hồi tâm chuyển ý.

Ảnh minh họa: Internet

“Con đừng buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe, chồng không chăm sóc thì có bố mẹ yêu thương con”

Nghe mẹ chồng nói vậy, em cảm động đến rơi nước mắt. Em không ngờ mẹ lại đối tốt với con dâu như vậy.

Cho tới một chiều đang đi làm trên công ty thì em nhận được cuộc điện thoại của mẹ chồng. Trong điện thoại bà khóc nức nở. Bà bảo em về nhà ngay, chồng em đã mất do bị tai nạn ngay đầu ngõ khi đi đám cưới bạn về. Em đau đớn ngã quỵ.

Thời gian sau đó là quãng thời gian khủng hoảng đối với em, cuộc sống đảo lộn, mới gần 30 tuổi mà em đã trở thành mẹ góa con côi. Nhưng nhờ có bố mẹ chồng ở bên mà em vơi bớt được nỗi đau phần nào.

Tròn 5 năm sau ngày chồng mất, nỗi đau cũng đã nguôi ngoai, một lần nữa em mở rộng trái tim mình với anh đồng nghiệp hơn em 3 tuổi. Anh chín chắn, trững trạc và cũng có 1 đời vợ. Tuy nhiên vợ anh ngoại tình nên chỉ sau 8 tháng cưới nhau, họ đã chia tay. Anh cũng sống tại Hà Nội và gia đình anh bố mẹ cũng rất tâm lý nên mọi người trong công ty muốn vun vén cho em với anh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy rất mến anh nhưng em thương vố mẹ chồng vô cùng, thời gian qua bố mẹ yêu thương em như con đẻ, giờ em tái hôn chắc bố mẹ sẽ đau lòng lắm.

Chuyện tình cảm của chúng em cứ âm thầm như vậy được một năm thì mẹ chồng em biết chuyện. Bà bảo: “Con không thể sống cả đời ở đây với bố mẹ được. Hãy đi bước nữa nếu con muốn. Con trai con cứ để sống với ông bà nội. Bố mẹ sẽ yêu thương và dạy bảo nó nghiêm khắc. Con cứ yên tâm đi lấy chồng”.

Ngày em tái hôn lần 2, chính bố mẹ chồng đã bỏ tiền ra tổ chức hôn lễ cho em. Trước mặt bao quan khách, bố mẹ chồng còn nói cảm ơn con dâu vì suốt 8 năm đã làm con dâu nhà họ, sinh cho họ đứa cháu nội ngoan ngoãn. Đặc biệt, hôm em cưới, bố mẹ chồng cũ còn trao em sổ đỏ căn nhà chung cư 2 tỷ bố mẹ mua trước đó. Họ bảo em xứng đáng được nhận căn nhà này. Rồi bố mẹ còn bảo, nếu lấy chồng khổ quá, em có thể về lại đây sống với họ bất cứ lúc nào…

Em vừa cảm động, vừa thương bố mẹ chồng cũ quá. Đời này, em sẽ chẳng bao giờ quên những ân tình của họ dành cho mẹ con em…