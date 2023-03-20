Quá kinh hãi vì việc đàn ông ngoại tình, cô ấy nhận ra điều kín kẽ nhất mà người đàn bà phải có

Tâm sự 20/03/2023 23:12

Làm gì có bất kì lí do nào cho việc người đàn ông ngoại tình. Những mối quan hệ vụng trộm hủy hoại cả gia đình.

Đàn ông ngoại tình nhưng sẽ chẳng có ai chịu thừa nhận rằng lí do là bởi vì mình quá tham lam, quá ích kỷ. Họ không bao giờ biết đủ, biết hài lòng với việc có duy nhất một người đàn bà bên cạnh mình.

Đàn ông ngoại tình ai mà chẳng lén lút và giấu giếm. Và nếu chẳng may bị phát giác, họ sẽ có muôn vàn lý do để ngụy biện cho tội lỗi của mình. Nhưng sẽ luôn luôn là những câu nói hết sức quen thuộc, nhiều khi chúng ta nghe nhiều đến mức thuộc lòng: “Chỉ là vì sinh lý, anh chỉ đến với cô ta vì tình dục còn tình yêu thì anh chỉ dành cho vợ, do anh say xỉn không làm chủ được bản thân mình”. Hoặc đổ tất cả cho nhân tình: “Do cô ta lẳng lơ, mời gọi. Là đàn ông, có ai cưỡng nổi?”. Đàn ông à, sẽ không có một lý do nào đủ sức thuyết phục cho việc ngoại tình đâu.

Quá kinh hãi vì việc đàn ông ngoại tình, cô ấy nhận ra điều kín kẽ nhất mà người đàn bà phải có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu vì sinh lý mà đi ngoại tình thì chỉ chứng minh đàn ông thật hèn kém. Anh thả trôi bản năng và không có bản lĩnh kiềm chế. Không phủ nhận tình dục là một nhu cầu của con người nhưng nó không như những nhu cầu khác như việc ăn uống. Bởi không có nó thì không thể chết được. Đàn ông nào cũng có ham muốn trước những người khác giới, nhưng hơn nhau chính là ở bản lĩnh biết khước từ sự thôi thúc của bản năng. Để bản năng lấn át, chẳng phải là đàn ông quá hèn kém hay sao? Cũng đừng đổ thừa tất cả cho người thứ ba. Bởi nếu đàn ông không muốn đàn bà nào dám lẳng lơ?

Có một kiểu chồng ngoại tình đáng trách nhất chính là đổ thừa mọi lỗi lầm là do vợ. Họ đổ thừa do người vợ không biết chiều chuộng, không biết chồng cần gì và muốn gì. Họ chê bai vợ nhan sắc tàn tạ, người ngợm luộm thuộm. Họ đem nhân tình và vợ đặt lên bàn cân so sánh… So với kiểu đàn ông lấy lí do bia rượu hay sinh lý thì kiểu đàn ông ngoại tình này khiến vợ đau đớn và tổn thương vô cùng.

Quá kinh hãi vì việc đàn ông ngoại tình, cô ấy nhận ra điều kín kẽ nhất mà người đàn bà phải có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông ngoại tình nhưng sẽ chẳng có ai chịu thừa nhận rằng lí do là bởi vì mình quá tham lam, quá ích kỷ. Đàn ông không bao giờ biết đủ, biết hài lòng với việc có duy nhất một người đàn bà bên cạnh mình. Nhưng mà “tham thì thâm”, cái gì có được mà không phải đánh đổi? Đàn ông nên nhớ, hậu quả ngoại tình sẽ là tan cửa nát nhà, là nỗi đau không nguôi và vết thương không bao giờ lành của vợ. Đàn ông có thể trở về nhà, người vợ có thể gạt nước mắt mà tha thứ cho chồng ngoại tình nhưng gia đình ấy đã mãi mãi không còn có thể bình yên như trước nữa.

Bản lĩnh của đàn ông không nằm ở chiến tích tình trường, càng không nằm ở sự mạnh mẽ trong chuyện giường chiếu. Đàn ông hơn nhau chính là ở hạnh phúc của người vợ bên cạnh mình. Một người đàn ông biết dừng lại trước những cuộc chơi, biết nói không trước những cám dỗ mới chính là người đàn ông chân chính nhất.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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