Biết bạn thân qua lại với chồng cùng nhiều ‘khách ruột’ sớm khuya, tôi lẳng lặng tìm đến cô ta rồi đưa một tờ giấy khiến ả ngất lịm

Học đại học xong tôi gặp Thắng, Thắng là người yêu đầu tiên của tôi, có lẽ trời thương tôi thiệt thòi nên cho tôi 1 người yêu thương tôi vô điều kiện. Nhà Thắng ở Hà Nội, vì hơn tôi 3 tuổi nên lúc tôi mới ra trường anh đã có công việc ổn định, 2 đứa không quá chật vật.

Tôi và Hà chơi với nhau 10 năm, từ lúc còn đi học cấp 3, tới lúc học đại học rồi lấy chồng sinh con. Từ nhỏ, Hà may mắn hơn tôi, có bố mẹ thương yêu, lại có anh chị em giúp đỡ còn tôi, bố mất sớm, mẹ đi bước nữa, tôi ở với ông bà tới tận lúc đi lấy chồng.

Kết hôn được 3 tháng thì tôi có bầu, vốn dĩ định để 1-2 năm nữa mới có nhưng lỡ kế hoạch nên đành phải chịu. Từ lúc có con, tôi gần như chẳng đi đâu được vì nhà mẹ đẻ chẳng có ai, bố mẹ chồng thì còn bận đi làm, ngày nào cũng chỉ có 2 mẹ con lủi thủi, chồng đi tối ngày, đêm muộn mới về trông được 1 chút. Cũng may có Hà thường xuyên tới thăm mom, giữ con hộ. Hồi mới sinh, Hà còn ở cữ với tôi hết 3 tháng mới về.

Bố mẹ Thắng cũng rất quý tôi, vừa về ra mắt hôm trước hôm sau đã bàn chuyện đám cưới. Ông bà tuy chỉ có mình Thắng nhưng sống rất hiện đại, không để ý gia đình tôi phức tạp, cũng không bắt phải làm dâu. Cưới về bố mẹ chồng bảo bây giờ cho 2 đứa chọn, hoặc là cưới rồi mua nhà ra ở riêng, nếu muốn thì có thể ở với bố mẹ 1 thời gian. Tất nhiên là tôi chọn ra ở riêng rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Lại nói, Hà cái gì cũng tốt, chỉ có đường tình duyên là đen đủi, chẳng hiểu sao nó yêu ai cũng chỉ được dăm bữa nửa tháng, có khi còn chưa được nổi 3 người đã chia tay. Hà hay bảo chỉ muốn kiếm được tấm chồng như chồng tôi, vừa hiền lành điềm đạm, yêu chiều vợ con, nhà chồng cũng tốt, thương tôi như con đẻ. Những lần như vậy tôi hay trêu có thích thì tôi nhường cho, chồng tôi ấy mà, ra đường chẳng ai thèm.

Cứ nghĩ câu nói đùa không chết ai, ai ngờ sau này tôi mới biết sau lưng tôi Hà làm thế thật. Cô ta tính cướp chồng tôi!

Chẳng là cách đây 1 tháng, khi con cứng cáp, tôi gửi con rồi bắt đầu đi làm lại. Công việc mới khiến tôi bận bù đầu, hôm nào cũng đi làm sớm, tối tranh thủ về nấu cơm, tắm rửa, cho con ăn rồi ăn vội vào làm nốt việc. Thắng thì vẫn như cũ, có lúc cả tuần 2 vợ chồng mới ngồi ăn được với nhau bữa cơm.

Cho tới 1 hôm tôi lấy nhầm balo của Thắng đi làm, bình thường 2 vợ chồng tôi có thói quen nhét rác, hóa đơn vào ngăn bé bé của balo mang về nhà vứt.

Buổi đó, chẳng hiểu ma xui kiểu gì tôi lại thò tay vào kiểm tra xem Thắng có quên hóa đơn nào trong đó không để dọn đi luôn thì mới tá hỏa thấy Thắng có 1 lố hóa đơn khác nhau. Trong đó, có hóa đơn của các quán karaoke, còn có hóa đơn khách sạn, mỗi lúc 1 khách sạn khác nhau. Xem thời gian xuất hóa đơn thì thường là trước giờ về nhà khoảng 30 phút, có khi còn có hóa đơn khách sạn vào buổi trưa.

Đợi tới tối Thắng ngủ rồi tôi lấy điện thoại Thắng kiểm tra, trước đây tôi tin tưởng chồng tuyệt đối nên việc lục lọi, ghen bóng ghen gió không bao giờ có. Thắng cũng biết thế nên mới chủ quan, để lại toàn bộ tin nhắn, cuộc gọi trong máy.

Lần theo những ngày trong hóa đơn, tôi té ngửa khi Thắng không chỉ có 1 người bồ, mà có tới cả chục người. Trong đó có 5 người là "khách ruột" mà Thắng thích. Đau lòng hơn, trong những tin nhắn gần nhất có tin nhắn của Hà.

Ảnh minh họa: Internet

Tìm kĩ, tôi thấy Hà và Thắng đã qua lại hơn 1 năm nay, qua mặt tôi đã đành còn qua mặt cả những người đang yêu Hà. Kinh tởm tới thế là cùng.

Buổi chiều hôm sau, sau khi tan làm tôi gửi con cho ông bà rồi hẹn Hà ra nói chuyện nghiêm túc. Nghe tôi nói xong Hà bắt đầu khóc rồi nói nào là Hà quá ghen tị với tôi, nào là Hà thích Thắng từ trước cả tôi nhưng Thắng lại chỉ thích tôi nên Hà không cam tâm... Chốt lại là giờ loan có thai rồi, thai này là của Thắng và Hà muốn Thắng phải chịu trách nhiệm.

Tôi thản nhiên, cười khẩy rồi ra điều kiện, tôi nói tôi sẽ ly hôn để Hà và Thắng đến với nhau vì giờ với tôi Thắng không còn giá trị gì nữa, kể cả có tha thứ quay về cũng không còn yêu như ban đầu. Cách tốt nhất cho 3 chúng tôi là rõ ràng từ bây giờ.

Tuy nhiên, tôi biết loan đang yêu 1 anh chàng khác, người đó cũng là bạn chung của 2 đứa tôi, tôi muốn Hà gọi cho anh ta nói Hà có thai với chồng tôi rồi và chia tay. Bên cạnh đó, cũng phải gọi về cho bố mẹ, báo có thai rồi, con của Thắng, chỉ cần như vậy thôi. Tất nhiên, Hà đồng ý vội.

Đợi sau khi mọi chuyện xong xuôi, tôi vứt lại 1 tờ giấy rồi đi thẳng, trước khi đi còn nói Hà, lần sau cướp chồng ai thì cũng nên hỏi cho rõ rồi hẵng cướp.

Tôi bước ra ngoài, nghe loáng thoáng đường sau có tiếng nhân viên phục vụ hốt hoảng kêu Hà ngất rồi. Ngất là đúng thôi, tờ giấy tôi để lại Hà đọc xong mà không ngất mới lạ. Cô ta đời nào nghĩ được từ hồi sinh con xong Thắng đã đi triệt sản, cũng bởi tôi và Thắng chỉ muốn có 1 đứa con lại sợ vỡ kế hoạch nên triệt sản cho an tâm.

Giờ thì hay rồi, Thắng không chấp nhận cô ta, người yêu cô ta cũng sẽ không chấp nhận, gia đình ở quê gia giáo bao đời như vậy, chắc sẽ có 1 phen nháo nhào. Còn về phần Thắng, tôi dĩ nhiên sẽ ly hôn nhưng vẫn còn đang chờ lấy được kha khá tài sản từ anh ta, tôi không thể dễ dàng ra đi tay trắng được.