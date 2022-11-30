Vợ liên tục về trễ, biểu hiện đầy mệt mỏi, lén lút, bất ngờ tìm đến công ty, tôi cay mắt khi thấy sự thật

Tâm sự 30/11/2022 17:26

Hơn cả tuần nay, vợ liên tục có biểu hiện lạ, đi sớm về khuya, thái độ lạ lẫm đầy sự mệt mỏi. Tôi rất yêu thương vợ chẳng tránh khỏi nghi ngờ.

Hai vợ chồng đều là nhân viên hành chính nên tổng lương không bao giờ quá 20 triệu đồng, ngoài tiền ăn tiền thuê phòng, hàng tháng chúng tôi phải gửi một triệu đồng để anh trai tôi chăm mẹ bị ốm nặng.

Tính vợ tôi bướng lắm, sau khi sinh con được hai tháng cô ấy gửi con cho bà ngoài và đi làm, cho dù tôi đã cố gắng khuyên bảo vợ ở nhà nghỉ ngơi vài tháng nữa cho khỏe nhưng không thành.

Vài tháng đầu vợ đi làm về tâm trạng rất vui vẻ, trong gia đình lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười khiến tôi cũng yên tâm để cho cô ấy làm việc. Nhưng một tuần nay vợ làm về rất trễ, gương mặt luôn mệt mỏi, tôi hỏi lý do đi làm về muộn thì cô ấy chỉ nói là công ty nhiều việc nên tăng ca.

Vợ nói chuyện nhưng mặt luôn cúi xuống không dám nhìn trực diện vào mắt chồng nên tôi có cảm giác cô ấy đang cố giấu diếm điều gì đó. Nghi ngờ vợ ngoại tình nên tôi quyết định đến công ty để xem cô ấy có làm việc thật hay tăng ca chỉ là cái vỏ bọc che lấp sự dối trá.

Vợ liên tục về trễ, biểu hiện đầy mệt mỏi, lén lút, bất ngờ tìm đến công ty, tôi cay mắt khi thấy sự thật - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến 7h tối chưa thấy vợ về, tôi phóng xe đến thẳng công ty của cô ấy, tới nơi thì chẳng còn ai làm việc nữa, mọi phòng đều tắt điện hết, chỉ còn duy nhất một phòng WC là còn sáng. Thấy tiếng nước xả tôi lặng lẽ bước đến, để rồi thực sự sốc khi thấy vợ mặc bộ đồ lao công và đang lau bồn vệ sinh.

Tôi cay mắt khi nhìn thấy công việc vợ đang làm, phải mất một lúc mới đủ bình tĩnh thốt lên lời: "Sao em lại làm công việc này vậy?". Vợ tôi giật mình và rất bối rối khi nhìn thấy sự hiện diện của chồng trong khung cảnh trớ trêu này.

Tôi kéo cô ấy ra hành lang để hỏi chuyện cho rõ ràng, vợ bảo một tháng nay công ty gặp khó khăn về tài chính nên cắt giảm rất nhiều lao động. Lo sợ bị đuổi việc nên vợ tôi đã kiêm luôn công việc dọn vệ sinh trong công ty vào cuối mỗi buổi làm việc.

Sợ chồng coi thường và ngăn cản nên vợ không dám nói sự thật về công việc mới mà âm thầm chịu tủi nhục một mình. Không muốn vợ làm lao công nên tôi khuyên cô ấy nghỉ việc, ở nhà chăm sóc con, một mình chồng sẽ đi làm nuôi cả gia đình.

Vợ tôi lắc đầu nói là đã gắn bó với công ty 12 năm rồi, không muốn thay đổi nơi làm việc khác, cô ấy tin rằng sự cố gắng sẽ có ngày được sếp để tâm và tương lai sẽ sáng sủa hơn.

Mọi người ơi tôi phải làm sao để khuyên cô ấy nghỉ việc nhanh nhất có thể đây?

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