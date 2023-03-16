Bị nhân tình của chồng bêu rếu làm mất mặt ở công ty, tôi liền làm một việc khiến cô ta xanh mặt tái mét chỉ sau 2 ngày

Tâm sự 16/03/2023 15:05

Chỉ hai ngày sau, tôi nghe những người hàng xóm cũ kể lại, người đàn ông đó đã đến nhà và uy hiếp vợ mới của chồng tôi.

Vợ chồng tôi quen biết qua công việc, lúc đó anh ấy là người theo đuổi tôi. Tôi chưa từng yêu ai và cũng không quan tâm đến việc trước đây anh đã yêu bao nhiêu người. Tôi chỉ cần anh ấy đối xử tốt với tôi, cả hai cùng yêu thương nhau vậy là đủ rồi.

Đến giờ tôi mới hiểu ra một điều, đứng trước sự phản bội thì những lời nói ngọt ngào, những câu thề nguyền sống chết thật nực cười biết bao. Tôi có thu nhập cao, không sống dựa dẫm vào chồng. Tôi có một công việc tốt, nhan sắc cũng tàm tạm. Nhưng có một điều tôi không có đó là hạnh phúc hôn nhân.

Vì anh là tình đầu nên tôi cảm giác đó là tình yêu. Lấy được một người mình yêu và cũng yêu mình thì đó được xem là điều vô cùng hạnh phúc rồi. Nhưng giờ nghĩ lại thấy chuyện đó thật buồn cười. Kết hôn mới được 1 năm chồng tôi đã ngoại tình. Lúc này chúng tôi chưa có con cái. Mặc dù không có gì để ràng buộc nhưng tôi cũng không thể dễ dàng ly hôn với anh ta. Nếu như tôi đồng ý ly hôn như vậy hóa ra lại quá nhân từ với họ.

 

Bị nhân tình của chồng bêu rếu làm mất mặt ở công ty, tôi liền làm một việc khiến cô ta xanh mặt tái mét chỉ sau 2 ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Kỳ thực tôi không hề muốn đấu đá với họ, tôi chỉ muốn nhanh chóng ly hôn. Nhưng họ lại đối xử quá đáng khiến tôi không thể chịu đựng được nữa. Vì muốn ly hôn chồng tôi tìm đủ mọi cách ép buộc tôi ký đơn. Còn cô nhân tình thì suốt ngày gọi điện quấy rối. Cô ta còn mắng tôi không có sức hút, vì vậy mới không thể giữ được người đàn ông của mình.

Sau đó mọi chuyện càng ngày càng lớn, mọi người trong công ty tôi đều biết chồng tôi ngoại tình. Tôi vô cùng xấu hổ. Tôi đồng ý ly hôn nhưng có điều kiện, chồng tôi phải cho tôi 1 tỷ, còn những cái khác tôi không cần đến. Vì muốn nhanh chóng sống với người phụ nữ đang mang thai kia nên chồng tôi đã đồng ý điều kiện đó. Đợi có đủ tiền tôi lập tức ký đơn.

Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc như thế nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Vì sống trong cùng một thị trấn nên người đàn bà kia thường xuyên làm phiền tôi, đi đến đâu cũng nói xấu tôi. Cô ta tự cho mình là người bị hại, chửi tôi thủ đoạn nên mới lấy số tiền lớn đó.

Mọi người trong công ty tôi bắt đầu để ý đến. Ngay cả lãnh đạo cũng nghi ngờ nhân phẩm của tôi. Sau đó không còn cách nào khác tôi phải chủ động nghỉ việc. Cô ta nói tôi thủ đoạn. Được thôi, tôi sẽ để cô ta thấy tôi thủ đoạn đến mức độ nào.

Tôi dò la được thông tin chồng cũ của người phụ nữ này là một tay nghiện cờ bạc, nợ rất nhiều tiền. Cũng chính vì điều này người đàn bà đó mới ly hôn với anh ta. Tôi tìm cách lấy được số điện thoại của anh ta và dần dần tiếp cận. Trong những lần nói chuyện tôi cố ý để lộ thông tin về người phụ nữ đó. Tôi ngầm thông báo cho người đàn ông kia rằng giờ đây cô ta có rất nhiều tiền. Tôi biết anh ta sẽ hành động nhanh thôi.

Chỉ hai ngày sau, tôi nghe những người hàng xóm cũ kể lại, người đàn ông đó đã đến nhà và uy hiếp vợ mới của chồng tôi. Anh ta có giữ những bí mật mà người phụ nữ này không muốn nói ra. Anh ta đòi 300 triệu nếu cô ta vẫn muốn giữ bí mật đó. Không có đủ tiền đưa cho anh ta, vậy là anh ta nói toàn bộ sự thật với chồng cũ của tôi. Nghe đâu cô ấy và chồng cũ của tôi giờ đây sống cũng chẳng hạnh phúc gì. Biết được điều này tôi vô cùng thỏa mãn. Thực ra tôi không phải là người thủ đoạn nhưng cũng không phải ngốc. Một khi ai đó đối xử với tôi không ra gì, tôi cũng sẽ dùng cách này khiến họ chịu quả báo.

Đau đớn phát hiện chuyện chồng ngoại tình, đã vậy còn bị tiểu tam vênh váo dạy đời nhưng câu nói của mẹ chồng mới là điều khiến tôi mướn dứt áo ra đi

Đau đớn phát hiện chuyện chồng ngoại tình, đã vậy còn bị tiểu tam vênh váo dạy đời nhưng câu nói của mẹ chồng mới là điều khiến tôi mướn dứt áo ra đi

Ác mộng thật sự bắt đầu khi tôi phát hiện chồng ngoại tình. Chồng tôi cặp bồ với một cô gái mà anh ta gặp khi đi ăn cơm trưa ở chỗ làm. Hai người họ luôn nói là yêu nhau thật sự.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 0 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 55 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 6 giờ 31 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 6 giờ 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 45 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 6 giờ 53 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 6 giờ 57 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường