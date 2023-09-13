Bị mẹ chồng cũ mỉa mai, dè bỉu, tôi chỉ mỉm cười nhẹ nhàng đáp nhưng mặt mẹ chồng biến sắc

"Mẹ chồng không ưa mình ngay từ những ngày đầu. Nhưng vì chồng cũ kiên quyết muốn lấy mình nên bà đành chịu. Cuộc sống chung không đơn giản như mình nghĩ, đó là chỉ cần cố gắng đối xử tốt với người ta thì người ta cũng thương lại mình. Chồng mới đầu còn thông cảm cho vợ, dần dà anh ta vào hùa với mẹ trách móc, lên án mình. Anh ta cho rằng mình kém cỏi không khiến mẹ chồng hài lòng, mình làm chưa tốt, chưa đủ cố gắng...", chị kể về cuộc hôn nhân cũ.

Chị (42 tuổi) đã ly hôn 4 năm. Thời điểm chồng chị đưa cho vợ lá đơn ly hôn, con gái của 2 người mới tròn 1 tuổi. Thật ra chồng chị và nhà chồng chỉ chờ đến lúc đó để họ được chủ động ly hôn.

Chị lúc ấy chỉ biết cắn răng nhẫn nhịn tất cả để đợi con cứng cáp hơn. Khi con gái chị tròn 1 tuổi, chồng chị vứt vào mặt vợ tờ đơn ly hôn lạnh lẽo. Chị bảo, lúc ấy chị cũng chán ngấy anh ta rồi, 2 người đường ai nấy đi một cách nhanh chóng, gọn nhẹ. Con gái chị nhận nuôi, anh ta nói chu cấp nhưng nào thấy đồng xu lẻ nào từ anh ta gửi cho chị đâu!

Rồi chồng chị có người khác đúng thời điểm chị mang bầu sắp sinh, khi ấy cuộc hôn nhân của chị mới đi được 1 năm rưỡi. Chị bụng to vượt mặt, sau đó lại ở cữ rồi chăm con mọn, trong khi chồng mặc sức vui vẻ bên bồ, mẹ chồng còn ủng hộ con trai "thay vợ" nhiệt liệt.

Chị tâm sự, chị một mình nuôi con, chồng cũ thế nào chị chẳng muốn quan tâm. Nhưng mới đây chị bất chợt gặp lại mẹ chồng cũ, chị mới sực nhớ ra thế mà bản thân đã ly hôn được 4 năm. Chị đang phân vân không biết có nên chào bà một câu hay không thì bà đã gọi chị lại.

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Sau khi hỏi han vu vơ vài câu, bà thở dài nói với chị thế này: "Hôm nào đưa con về chơi, giờ tôi cho phép đấy!". Chị nghe giọng điệu đầy vẻ bố thí đó của mẹ chồng cũ vẫn chẳng lấy làm khó chịu. Thực ra chị đã quên sạch những con người đó nên sẽ chẳng bận tâm họ nghĩ hay làm gì.

Chị mỉm cười trả lời: "Cháu nó có biết bác là ai đâu, con gái cháu lại sợ người lạ". Nói xong chị cũng học mẹ chồng cũ thở dài một cái. Con gái chị nào biết bố nó là ai, chưa nói đến bà nội. Khi chị bế con ra khỏi căn nhà đó, con bé mới được 1 tuổi. 4 năm qua nhà chồng và chồng cũ có bao giờ ngó ngàng đến bé, nó chẳng biết ai với ai là điều bình thường.

Cảm thấy chẳng còn chuyện gì để nói nên chị tạm biệt mẹ chồng cũ ra về. Câu nói kia, chị chỉ nói ra hiện thực chứ chẳng có ý mỉa mai, mát mẻ gì bà. Nhưng nó lại thành công khiến bà tái nhợt mặt mũi. Dẫu bà có ghét bỏ mẹ con chị đi chăng nữa thì việc máu mủ của bà lại chẳng biết bà là ai, càng không thèm về nhận họ nội vẫn khiến bà phẫn nộ xen lẫn hoảng loạn và mất mát.

Chị kể, sau hôm gặp lại mẹ chồng cũ, chị có hỏi thăm tình hình thì được biết họ sống chẳng hạnh phúc gì. Cô vợ mới kia ghê gớm hơn chị, thì rõ ràng, không ghê gớm sao dám ngang nhiên làm kẻ thứ ba. Mẹ chồng cũ của chị mới đầu khá ưng ý cô ta nhưng về sống chung mới nảy sinh lắm chuyện. Cảnh tượng mẹ chồng - nàng dâu mâu thuẫn lặp lại, có điều cô ta làm sao nhẫn nhịn được như chị.

Chồng cũ chị vẫn thế, lại quay ra trách móc vợ, thế là vợ chồng cãi nhau, không khí trong nhà căng như dây đàn. Anh ta chán chường, nghe nói vừa "tậu" một ả bồ nhí bên ngoài. Chị biết đến đó thì cười nhạt, đúng là bản tính khó dời, dù sống với ai cũng sẽ như vậy thôi. Âu cũng là may mắn cho chị khi sớm thoát khỏi những con người đó!