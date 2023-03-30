Bí mật về quê thăm vợ bầu, chồng điên tiết đánh đuổi vợ khi thấy cô hất nguyên chậu nước bẩn vào người mẹ nhưng 20 phút sau hối hận không kịp

Tâm sự 30/03/2023 11:00

Từ ngày về quê chồng ở đến giờ đã sinh cu Bi được 2 tháng rồi, Thu có vẻ trầm tính và hay khóc nhiều hơn. Người ta bảo phụ nữ sinh xong hay bị trầm cảm nên Hoàn cũng thương vợ lắm.

Bầu đến tháng thứ 7 thì Hoàn cho vợ về quê ở với bố mẹ chồng để ông bà chăm sóc vợ hộ anh. Anh thì đi công trình suốt, để vợ bầu bì 1 mình trên thành phố nhỡ mà có đẻ non thì chết. Thôi thì không gì bằng người nhà, Hoàn cứ đưa vợ vè quê cho chắc, ở quê không khí trong lành, đồ ăn sạch nên tốt hơn cho 2 mẹ con Thu.

Từ ngày về quê chồng ở đến giờ đã sinh cu Bi được 2 tháng rồi, Thu có vẻ trầm tính và hay khóc nhiều hơn. Người ta bảo phụ nữ sinh xong hay bị trầm cảm nên Hoàn cũng thương vợ lắm. Cuối tuần nào anh cũng về thăm vợ con và mỗi lần về Hoàn không quên đưa cho mẹ 1 triệu để nhờ mẹ mua đồ tẩm bổ cho vợ. Thấy Cu Bi mập lên mỗi ngày Hoàn vui lắm, thằng bé nhìn giống Thu lắm. Nước da trắng hồng và cái miệng suốt ngày mỉm cười khiến Hoàn chỉ muốn ở chơi với con thôi. Cảm giác lần đầu tiên được làm bố thật tuyệt vời.

Bí mật về quê thăm vợ bầu, chồng điên tiết đánh đuổi vợ khi thấy cô hất nguyên chậu nước bẩn vào người mẹ nhưng 20 phút sau hối hận không kịp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hoàn cứ đi đi về về suốt như thế chẳng biết mệt là gì, thế rồi hôm nay giữa tuần thứ 5 anh xin nghỉ phép 2 hôm bí mật về quê mừng sinh nhật vợ anh. Có lẽ anh sẽ mua tặng vợ 1 chiếc ipad xịn để làm quà cho cô ấy, khổ từ hồi về quê không có điện thoại cảm ứng hay máy tính vợ suốt ngày kêu mù thông tin các kiểu. Giờ thì tốt rồi, món quà này sẽ làm vợ hài lòng và yêu anh nhiều hơn cho mà xem.

Tan làm, Tú ra bắt xe khách về quê luôn thì trời cũng nhá nhem tối rồi. Về đến nhà ngó đồng hồ đã hơn 9h tối mà không hiểu sao trời lại đổ mưa lớn vậy chứ. Thật là… Chạy vội vào nhà kẻo ướt áo, chưa kịp cất tiếng lên gọi vợ thì Hoàn sốc nặng thấy mẹ và vợ giành nhau bô nước tiểu của cu Bi rồi được đà vợ hất luôn cái bô nước bẩn thỉu, bốc mùi khó chịu đó vào mặt mẹ chồng không do dự.

Sốc về hành động đó của vợ, Hoàn lao vào tát vợ bốp 1 cái rồi lấy cái khăn ướt cửa cu Bi vội vã lau mặt cho mẹ rồi mắng chửi vợ thậm tệ.

- Cô được lắm, cô ăn gan hùm sao mà dám làm thế với mẹ tôi. Nói cho cô biết nhé, vợ như cô tôi có thể bỏ bất cứ lúc nào còn mẹ tôi thì không bao giờ. Cả nhà chồng tôi đối xử tốt với cô như thế mà cô dám hỗn à? Đồ mất nết này, cút… cút ngay khỏi nhà tao.

- Con không biết đâu, những lúc con không về con vợ con nó còn túm tóc đánh mẹ rồi chửi mắng như con nó không bằng ấy. Hôm nay hất nước tiểu là chuyện bình thường thôi. Mẹ đã làm gì sai chứ mà nói đối xử với bà già này như vậy? – Mẹ Hoàn khóc lóc tỏ vẻ rất tội nghiệp.

- Không phải thế đâu anh, mẹ nói dối đấy. Em không có… – Thu lên tiếng thanh minh nhưng cô càng nói Hoàn lại càng điên hơn.

- Đủ rồi. Cô cút, cút ngay khỏi nhà tôi.

Bí mật về quê thăm vợ bầu, chồng điên tiết đánh đuổi vợ khi thấy cô hất nguyên chậu nước bẩn vào người mẹ nhưng 20 phút sau hối hận không kịp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hoàn kéo vợ ra ngoài cổng rồi đánh đấm đóng sầm cửa đuổi vợ đi trong đêm mưa sấm chớp đùng đùng. Bất lực khi chồng không chịu tin lời mình, Thu lững thững bước đi trong đêm mưa như kẻ mất hồn. Nước mắt với nước mưa đã hòa trộn thành 1, chưa bao giờ cô lại cảm giác bị bỏ rơi, đau đớn thế này. Đêm rồi, cô biết đi về đây bây giờ, về đâu có người hiểu và cảm thương cho cô đây khi bố mẹ cô đều mất cả rồi.

Đuổi được vợ đi, Hoàn vào quỳ xuống xin lỗi mẹ vì đã để mẹ phải chịu đau đớn, tủi nhục bởi cô vợ mất nết của anh. Hoàn hứa với mẹ sẽ bỏ vợ và lấy người mới chứ chuyện tha thứ cho Thu là không bao giờ có. Mọi chuyện êm xuôi được chừng 20 phút thì bất chợt điện thoại của mẹ đổ chuông kêu. Là thằng Tám (cháu bà) nó gọi thông báo "Thu vừa bị xe máy tông cách nhà khoảng chừng 1km rất nặng giờ mọi người đang đưa cô ấy đến viện, bà đến ngay"

Sốc về chuyện này, bà vội nói với con trai rồi cả 2 dắt díu nhau vào viện ngay lập tức. Ngồi ngoài đợi mà Hoàn lo lắng cho vợ khôn cùng, anh chỉ đuổi vợ ra đường có 1 tý mà chuyện đã như vậy rồi. Đèn cấp phòng cấp cứu tắt, bác sĩ đi ra lắc đầu và bảo Hoàn về lo hậu sự đi khiến anh ngã gục đau đớn. Chính lúc ấy mẹ anh rớt nước mắt ra thú tội với con trai.

- Con à, lỗi là tại mẹ. Mẹ đã giết cái Thu rồi. Không phải lúc tối cái Thu nó hất bô nước tiểu vào mặt mẹ đâu, lúc đấy mẹ thấy con về nên mẹ cố tình cầm tay nó hất bô nước ấy vào mặt. Còn chuyện mẹ bảo nó đánh mẹ ấy là mẹ dựng chuyện nên thôi. Thấy cu Bi đẻ ra chả giống con tý nào nên mẹ nghĩ nó đã ngoại tình và bắt con đổ vỏ nên mẹ ghét mà đối xự tệ bạc với nó để nó tự ôm con bỏ đi, ai ngờ…

- Hả??? Mẹ nói gì cơ? Thu bị oan, mẹ đã gián tiếp giết cô ấy sao? Tại sao? Tại sao vậy, cu Bi là con cơ mà…

- Mẹ xin lỗi.

Sốc về những gì mẹ vừa thú nhận, Hoàn như người điên lao vội vào phòng cấp cứu tay run run kéo tấm khăn trắng xuống nhìn mặt vợ. Máu chảy khắp người cô ấy nhìn rất đau đớn, giọt nước mắt vẫn đọng trên khóe mắt vợ làm anh thấy ân hận vô cùng. Chỉ vì không chịu tìm hiểu kỹ mọi chuyện Hoàn đã nóng nẩy đuổi đánh vợ đi trong đêm mưa mới dẫn đến cơ sự này. Ôm chầm lấy vợ, Hoàn khóc rồi liên tục xin lỗi Thu khiến anh lấy cũng lặng người đi xót thương cho người đã khuất và kẻ ở lại.

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