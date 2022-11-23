Bị thúc giục tôi quyết định lao đầu vào yêu đương và chọn cho mình 1 người chồng tử tế. Thế nhưng ở cái tuổi này trai trẻ thì chẳng ai dám yêu bà chị già như tôi, còn toàn những gã góa vợ, bỏ vợ các thể loại mới ngỏ lời yêu tôi mà tôi chán toàn tập. Chẳng lẽ đứa con gái giàu có như tôi lại phải cưới mấy kiểu đàn ông hết date rồi đó sao? Không, không bao giờ tôi chấp nhận lấy họ dù có ế thế ế nữa.

Bao nhiêu năm hy sinh tình yêu nam nữ để tập trung phát triển sự nghiệp giờ tôi đã là giám đốc 1 công ty thời trang . Thành danh trên con đường công danh, ngoảnh lại tôi đã 35 tuổi, nhan sắc ngày 1 phai tàn trong khi bạn bè đứa con nào cũng con cái đuề huề hết cả rồi. Cứ 1 mình trong căn hộ chung cư cao cấp tôi thấy cũng buồn, tẻ nhạt. Bố mẹ thì ngày nào cũng gọi điện nói rát tay chuyện chồng con.

Sốc vì bố mẹ tự ý làm chuyện này không báo trước với tôi 1 tiếng, tôi tuyên bố không cưới xin gì anh ta hết mà bỏ về thì mẹ tôi liền gọi lại và đe dọa nếu không lấy anh ta thì từ mặt mẹ đi. Có quả b.om n.ổ chậm như tôi là điều sỉ nhục với ông bà, ai đời con gái 35 rồi mà vẫn ế thế này cơ chứ? Bị bố mẹ tổng sỉ vả giữa khách sạn, tôi dỗi khóc và chấp nhận thuận theo lời bố mẹ.

Thấy tôi đã già ế chỏng chơ rồi lại còn chảnh chọe, làm cao bố mẹ tôi liền âm thầm nhờ người mai mối và úp sọt tôi. Hôm ấy, bố mẹ gọi tôi đến khách sạn ăn tối. Tưởng ăn cơm gia đình bình thường tôi vui vẻ đến, nào ngờ vừa ngồi xuống cái bố mẹ đã giới thiệu người đàn ông gần bằng tuổi bố tôi là vị hôn phu của tôi. Hai nhà đã tính tới chuyện cưới xin xem ngày hết rồi, lão này cũng thuộc tuýp người giàu có mỗi tội đã qua 1 đời vợ và có 2 đứa con riêng rồi.

Đám cưới được 2 nhà định đoạn ngày đẹp cách đó có hơn tháng. Khoảng thời gian đó tôi gần như rơi vào trầm cảm, không nói không cười suốt ngày khóc. Bố mẹ thấy tôi như thế rồi lại thở dài ngao ngán. Ngày cưới đến, mặt tôi cứ chảy xị như cái bánh đa nhúng nước theo lão chồng già về nhà anh ta. Ai đời gái tân như tôi lại phải cưới 1 người kém bố mình có 9 tuổi như thế chứ? Đời tôi thế là hết, hạnh phúc ư làm gì có ở cái lão già này chứ? Không hiểu sao anh ta đút lót bố mẹ tôi cái gì mà ông bà lại ưng anh ta đến vậy.

Đêm tân hôn đến, tôi giận dỗi lừa lừa anh ra ngoài rồi khóa chặt cửa không cho lão chồng già vào tân hôn. Tôi thà ngủ 1 mình, thà không đẻ con còn hơn để hắn ta chạm vào người. Thật là ghê tởm. Đang ung dung ngồi ăn bánh xem phim, bỗng lão chồng già đ.ập cửa ầm ầm bắt tôi mở cửa cho lão. Anh ta nghĩ chuyện gì vậy. Tôi còn lâu mới mở, nhà anh ta rộng anh ta tự kiếm 1 phòng mà ngủ đi.

Đêm tân hôn đến, tôi giận dỗi lừa lừa anh ra ngoài rồi khóa chặt cửa không cho lão chồng già vào tân hôn. Tôi thà ngủ 1 mình, thà không đẻ con còn hơn để hắn ta chạm vào người. Thật là ghê tởm. Đang ung dung ngồi ăn bánh xem phim, bỗng lão chồng già đ.ập cửa ầm ầm bắt tôi mở cửa cho lão. Anh ta nghĩ chuyện gì vậy. Tôi còn lâu mới mở, nhà anh ta rộng anh ta tự kiếm 1 phòng mà ngủ đi.

Thấy im im 1 lúc, ngỡ là lão chồng già bỏ đi rồi tôi mở cửa ra xem thế nào. Vừa mở cửa ra anh ta lao đến trước mắt khiến tôi hú hồn đóng sầm cửa lại. Đứng núp sau cánh cửa tôi đuổi anh ta đi.

Ảnh minh họa: Internet

- Tôi cưới anh là vì bố mẹ ép thôi, còn chuyện tân hôn á anh đừng hòng nhé. Đêm nay tôi không cho anh vào đâu nên đừng có mơ tưởng gì đến chuyện bậy bạ kia nữa.

- Không, anh không vào ngủ cùng với em. “Cái ấy” của anh nó đang dở chứng, em có thể cho anh vào lấy cái này rồi ra luôn được không?

- Cái gì vậy, anh đừng có mà lừa tôi nhé.

- Không tin em ngó ra cửa rồi sẽ rõ. Em không nhanh là anh c.hết bây giờ.

Ngó ra cửa xem thế nào, tôi choáng váng thấy “cái đó” động đậy dữ dội trong quần anh rất ghê. Nhìn chồng nằm sõng xoài dưới sàn nhà co giật phần dưới mà tôi sợ quá, vội mở cửa ra tôi đỡ lão chồng già rồi hỏi.

- Anh bị co giật phần dưới à, nhìn nửa người dưới của anh ghê quá.

- Ừ, mỗi khi thời tiết thay đổi hay uống rượu vào là cái chân của anh nó lại giật đùng đùng lên đấy. Em đặt anh nằm giường anh lấy viên thuốc cho nhanh đỡ.

Tưởng lão chồng lấy thuốc tôi đặt anh ta xuống giường thật, ai ngờ 30 giây sau lão kéo tôi xuống đòi tân hôn bằng được khiến tôi choáng váng vô cùng mà hét lên.

- Bỏ tôi ra, đồ tồi này. Anh lừa tôi bị co giật để làm chuyện này sao?

- Anh xin lỗi, nhưng không làm thế sao em mở cửa. Thôi, là vợ anh rồi trước sau gì chẳng phải tân hôn. Đêm nay cứ để anh làm chồng em đi.

Bị lừa 1 cú đau đớn, tôi cay lắm. Tân hôn xong tôi đạp lão ta xuống giường không nói lời nào nữa. Ấy vậy mà nửa đêm lão lại mò lên ôm chầm lấy tôi kêu sợ ma nữa chứ. Bó tay với lão chồng già nhiều mưu mẹo, tôi không cấm anh ta ngủ chung giường nữa.

Thật bất ngờ sau đêm tân hôn ngượng ép đó tôi lại có bầu luôn chứ. Biết tôi bầu bí lão chồng già chăm sóc bồi bổ tôi hết mức. Hôm nào anh cũng tháp tùng tôi đi làm rồi đón về. Nói chung cuộc sống hôn nhân của tôi khá ổn, tôi chỉ việc đi làm về tắm rửa ăn cơm là xong. Lão ấy chiều tôi lắm, nhưng duy chỉ có cái tật ham hố kia thì bỏ được.

Nhiều lúc ngồi 1 mình suy nghĩ, tôi nhủ lòng có lẽ lấy chồng muộn, chồng già cũng có cái sướng của nó. Nếu không phải là anh sao tôi được chăm bẵm, chiều chuộng hết cỡ thế này. Lúc đầu cứ tưởng anh già sẽ không thể có con với tôi được, ai ngờ 1 phát ăn ngay.