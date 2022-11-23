Gặp chồng chở nhân tình, vợ không nói nhưng lẳng lặng đi theo đưa cho 1 thứ, nửa tiếng sau anh ta khép nép về nhà sợ xanh mặt

Với vợ, anh vẫn là người chồng hết mực nhiệt tình, vui vẻ. Về đến nhà, anh liên tục nói những câu mát tai, dễ nghe, anh nịnh nọt, tặng quà, tặng hoa, anh liên tục nói lời hay ý đẹp để làm tôi mềm lòng. Thi thoảng anh còn làm tôi bất ngờ về những gì anh làm cho mình. Những tưởng anh đã thay đổi, không ngờ tất cả chỉ là lấp liếm, là che đậy điều dơ bẩn của anh mà thôi.

Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội, cũng nhiều lần nhắc nhở anh về hậu quả của việc ngoại tình nhưng dường như anh đều bỏ ngoài tai. Có lẽ anh nghĩ người đàn bà suốt ngày ở nhà như tôi thì biết gì chuyện nhân tình thế thái, cũng không thể biết được bí mật động trời của anh.

Tôi không cam lòng nhìn người đàn ông tôi dày công chăm sóc lại cung phụng người đàn bà khác. Vả lại nếu chuyện ngoại tình này bại lộ, anh sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với người thân, với bố mẹ tôi và nhất là bố mẹ anh. Họ rất thương tôi và sẽ không bao giờ chấp nhận một câu con trai ngoại tình làm bại hoại gia phong.

Mỗi tháng lương anh trích cho cô bồ một ít để làm quỹ ngoại tình còn lại anh dành cho vợ. Tôi bằng lòng anh không vô trách nhiệm với vợ con nhưng tôi không bao giờ chấp nhận kiếp chung chồng.

Tuy nhiên tôi chưa dám nói chuyện này với bất cứ ai vì tôi biết, nói ra anh sẽ mất tất cả, anh cũng không muốn bỏ vợ bỏ con. Anh luôn mong người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ, một người đàn ông mẫu mực hết mình. Anh sợ tiếng xấu đeo bám và nơi anh làm việc cũng không chấp nhận chuyện trai trên gái dưới này.

Hôm đó, tôi đã lập kế hoạch đi theo chồng để biết được anh cặp với cô ả nào, xem cô ta ra sao. Tôi muốn tận mắt nhìn họ đi với nhau để trừng trị họ, để họ hiểu tôi cao tay thế nào. Tôi không muốn ầm ĩ, càng không thích đánh ghen chợ búa. Nghĩ cho cùng cũng là đàn bà, tôi chẳng việc gì phải đi đánh đập người đàn bà khác cho phiền lòng.

Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện cô gái đó đang ôm ấp anh, còn anh thì vui vẻ với cô nàng, cười nói không thôi, tôi đã phi xe thật nhanh đến gần họ. Vừa đi song song tôi vừa cười, liếc mắt chồng: “Anh có bồ à, đẹp đấy, khá khen cho anh. Anh cầm lấy cái này mà đi gái cho an toàn nhé, nhìn cô ta cũng không sạch sẽ gì đâu, cẩn thận rước bệnh vào người rồi hại vợ hại con. Xong việc thì về nhà…”.

Nói xong tôi đưa cho chồng chiếc bao cao su rồi lao đi vun vút. Ngay nửa tiếng sau tôi thấy chồng cun cút về nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ấp úng không nói thành lời rồi quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh van tôi đừng nói chuyện này ra ngoài nếu không anh sẽ thân bại danh liệt.

Nhìn bộ mặt của người đàn ông ấy tôi không thể nào hết sự khinh bỉ. Có gan làm mà không có gan chịu, suốt ngày nói đạo lý mà sống không ra gì. Thật không thể nào tin nổi người đàn ông này chính là người đầu gối tay ấp với mình.

Tôi không nói câu nào vì tôi quá ngán ngẩm nhưng chuyện này hôm nay có lẽ cũng là một bài học đắt giá để anh ta phải chắp tay xin tôi tha thứ và có lẽ sẽ không dám tái phạm nữa. Từ hôm đó, tối nào anh cũng về nhà sớm ăn cơm với vợ và chơi với con, không dám liên hoan nhậu nhẹt gì bên ngoài…