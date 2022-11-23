Gặp chồng chở nhân tình, vợ không nói nhưng lẳng lặng đi theo đưa cho 1 thứ, nửa tiếng sau anh ta khép nép về nhà sợ xanh mặt

Tâm sự 23/11/2022 14:43

Với sự hành động này, anh ta và ả nhân tình trợn tròn mắt, không ngờ vợ có thái độ 'ủng hộ' cao tay đến như vậy.

Tôi đã cho anh quá nhiều cơ hội, cũng nhiều lần nhắc nhở anh về hậu quả của việc ngoại tình nhưng dường như anh đều bỏ ngoài tai. Có lẽ anh nghĩ người đàn bà suốt ngày ở nhà như tôi thì biết gì chuyện nhân tình thế thái, cũng không thể biết được bí mật động trời của anh.

Với vợ, anh vẫn là người chồng hết mực nhiệt tình, vui vẻ. Về đến nhà, anh liên tục nói những câu mát tai, dễ nghe, anh nịnh nọt, tặng quà, tặng hoa, anh liên tục nói lời hay ý đẹp để làm tôi mềm lòng. Thi thoảng anh còn làm tôi bất ngờ về những gì anh làm cho mình. Những tưởng anh đã thay đổi, không ngờ tất cả chỉ là lấp liếm, là che đậy điều dơ bẩn của anh mà thôi.

Mỗi tháng lương anh trích cho cô bồ một ít để làm quỹ ngoại tình còn lại anh dành cho vợ. Tôi bằng lòng anh không vô trách nhiệm với vợ con nhưng tôi không bao giờ chấp nhận kiếp chung chồng.

Gặp chồng chở nhân tình, vợ không nói nhưng lẳng lặng đi theo đưa cho 1 thứ, nửa tiếng sau anh ta khép nép về nhà sợ xanh mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không cam lòng nhìn người đàn ông tôi dày công chăm sóc lại cung phụng người đàn bà khác. Vả lại nếu chuyện ngoại tình này bại lộ, anh sẽ không còn mặt mũi nào đối diện với người thân, với bố mẹ tôi và nhất là bố mẹ anh. Họ rất thương tôi và sẽ không bao giờ chấp nhận một câu con trai ngoại tình làm bại hoại gia phong.

Tuy nhiên tôi chưa dám nói chuyện này với bất cứ ai vì tôi biết, nói ra anh sẽ mất tất cả, anh cũng không muốn bỏ vợ bỏ con. Anh luôn mong người khác nhìn mình bằng con mắt ngưỡng mộ, một người đàn ông mẫu mực hết mình. Anh sợ tiếng xấu đeo bám và nơi anh làm việc cũng không chấp nhận chuyện trai trên gái dưới này.

Hôm đó, tôi đã lập kế hoạch đi theo chồng để biết được anh cặp với cô ả nào, xem cô ta ra sao. Tôi muốn tận mắt nhìn họ đi với nhau để trừng trị họ, để họ hiểu tôi cao tay thế nào. Tôi không muốn ầm ĩ, càng không thích đánh ghen chợ búa. Nghĩ cho cùng cũng là đàn bà, tôi chẳng việc gì phải đi đánh đập người đàn bà khác cho phiền lòng.

Gặp chồng chở nhân tình, vợ không nói nhưng lẳng lặng đi theo đưa cho 1 thứ, nửa tiếng sau anh ta khép nép về nhà sợ xanh mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện cô gái đó đang ôm ấp anh, còn anh thì vui vẻ với cô nàng, cười nói không thôi, tôi đã phi xe thật nhanh đến gần họ. Vừa đi song song tôi vừa cười, liếc mắt chồng: “Anh có bồ à, đẹp đấy, khá khen cho anh. Anh cầm lấy cái này mà đi gái cho an toàn nhé, nhìn cô ta cũng không sạch sẽ gì đâu, cẩn thận rước bệnh vào người rồi hại vợ hại con. Xong việc thì về nhà…”.

Nói xong tôi đưa cho chồng chiếc bao cao su rồi lao đi vun vút. Ngay nửa tiếng sau tôi thấy chồng cun cút về nhà, mặt cắt không còn giọt máu. Anh ấp úng không nói thành lời rồi quỳ xuống xin lỗi tôi. Anh van tôi đừng nói chuyện này ra ngoài nếu không anh sẽ thân bại danh liệt.

Nhìn bộ mặt của người đàn ông ấy tôi không thể nào hết sự khinh bỉ. Có gan làm mà không có gan chịu, suốt ngày nói đạo lý mà sống không ra gì. Thật không thể nào tin nổi người đàn ông này chính là người đầu gối tay ấp với mình.

Tôi không nói câu nào vì tôi quá ngán ngẩm nhưng chuyện này hôm nay có lẽ cũng là một bài học đắt giá để anh ta phải chắp tay xin tôi tha thứ và có lẽ sẽ không dám tái phạm nữa. Từ hôm đó, tối nào anh cũng về nhà sớm ăn cơm với vợ và chơi với con, không dám liên hoan nhậu nhẹt gì bên ngoài…

Quen với trai già để trả đũa chuyện chồng cặp kè, không ngờ sau đó, chồng tiết lộ chuyện anh làm với cô gái nọ khiến vợ bàng hoàng

Quen với trai già để trả đũa chuyện chồng cặp kè, không ngờ sau đó, chồng tiết lộ chuyện anh làm với cô gái nọ khiến vợ bàng hoàng

Sau tất cả, khi quyết định chọn thực hiện điều này, Hà đã suy nghĩ kĩ, chỉ là một tiết lộ của anh chồng khiến cô không ngờ...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

TIN MỚI NHẤT

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 26 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đời sống 29 phút trước
Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Sao quốc tế 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày tới (1/10-2/10/2026), 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Xã hội 44 phút trước
Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Loại nấm trắng quen thuộc không ngờ lại có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 57 phút trước
Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Trúng số độc đắc vào ngày 30/10/2026, 3 con giáp HÚT HẾT LỘC TRỜI, năng lượng giàu có vây quanh, thời kỳ hoàng kim rực rỡ, cuộc sống giàu sang

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Thần Tài 'điểm mặt chỉ tên' sau ngày 30/9/2026, 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 30/9/2026: Vàng miếng SJC và nhẫn trơn đồng loạt tăng 1 triệu đồng

Đời sống 2 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau