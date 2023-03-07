Bị chồng chê xấu xí ê chề, sau 4 năm, vợ có màn lột xác ngoạn mục, niềm khao khát của soái ca nhà giàu khiến anh ta phải ngỡ ngàng

Tâm sự 07/03/2023 17:38

Sau khi ly hôn làm lại cuộc đời, tôi một mình bươn chải và quyết định quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, về phần anh ta, đúng lúc tôi gặp lại trong bộ dạng bảo vệ...

Tôi vừa gặp lại chồng cũ trong một hoàn cảnh éo le. Lúc đó, anh ta không hề biết người đứng trước mặt mình lại là người phụ nữ anh ta từng ruồng rẫy. Bởi trong tâm trí ấy, tôi xấu xí, kém cỏi muôn phần. Làm sao có thể tự tin và can đảm như tôi lúc này.

Chồng cũ của tôi là một người vừa gia trưởng vừa lăng nhăng. Sống với nhau 4 năm thì tôi phải đi đánh ghen 5 lần. Lần nào cũng vậy, tôi đi đánh người ta nhưng chẳng làm gì được. Ngược lại về nhà còn bị chồng cũ túm tóc đánh tơi bời.

Nhưng bấy nhiêu thôi vẫn chưa đủ để tôi tỉnh ngộ. Tôi chỉ thực sự bừng tỉnh sau khi con trai của mình bị bệnh nặng. Hôm ấy con sốt cả đêm, tôi nhắn tin cho chồng cũ bảo anh ta về nhà đưa con đi viện. Nhưng chồng cũ của tôi không thèm quan tâm, vì lúc đó anh ta đang vui vẻ bên cô bồ nóng bỏng.

Bị chồng chê xấu xí ê chề, sau 4 năm, vợ có màn lột xác ngoạn mục, niềm khao khát của soái ca nhà giàu khiến anh ta phải ngỡ ngàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy lại đúng ngày trời mưa bão. Chật vật mãi tôi mới bắt được taxi để đưa con vào viện. Và rồi trong lúc ấy, cũng chỉ có hai mẹ con tôi ở bên nhau.

Đột nhiên tôi nghĩ, có lẽ do tôi quá nhu nhược hoặc sức chịu đựng khủng khiếp lắm mới sống được với người đàn ông như vậy. Vì thế, tôi quyết định ly hôn sau khi con ra viện. Chồng cũ của tôi vì lúc đó còn mải mê bồ bịch nên anh ta về nhà ký đơn rồi mang hết đồ sang nhà bồ ở.

Sau ly hôn, tôi chật vật làm lại từ đầu. Nhà cửa không có, mẹ con tôi phải ở trọ trong một căn phòng chật hẹp, quanh năm chẳng thấy ánh sáng mặt trời. Cũng may hồi ấy tôi có cô bạn thân, cứ đi qua giúp đỡ rồi cho tôi tiền đi học quản lý khách sạn.

Tôi học trong vòng 4 năm, nhưng năm thứ 2 đã bắt đầu xin việc làm. May mắn là tôi làm ở đâu cũng được mọi người tạo điều kiện. Đến giờ, dù tôi chưa nhiều tiền nhưng ít nhất cũng chẳng phụ thuộc ai. Từ ngày ly hôn, tôi cũng yêu bản thân mình hơn nên có ăn mặc và quan tâm về ngoại hình.

Bị chồng chê xấu xí ê chề, sau 4 năm, vợ có màn lột xác ngoạn mục, niềm khao khát của soái ca nhà giàu khiến anh ta phải ngỡ ngàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nói thật ở tuổi 33, tôi vẫn có nhiều người đàn ông theo đuổi. Người thành đạt có, người nhiều tiền cũng có. Nhưng thương con, tôi chưa muốn đi bước nữa vì sợ con thiệt thòi. Hôm nay tôi vô tình gặp lại chồng cũ. Dù anh ta không thảm hại, nhưng thật đáng thương.

Chẳng biết tại sao chồng cũ của tôi lại đến khách sạn xin làm bảo vệ. Tôi đã cho anh ta một cơ hội để được làm việc ở đây. Nhưng không biết chồng cũ của tôi có đủ can đảm đối diện với vợ cũ không.

Đến giờ phút này, tôi tin vào hai chữ Nhân quả mọi người ạ. Ở hiền thì sẽ gặp lành, còn người đàn ông không biết trân trọng vợ con như chồng cũ của tôi, sớm muộn gì cũng gặp quả báo.

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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