Cô vợ ấy kể: "Giờ nghĩ lại vẫn bực các chị ạ nhưng dẫu sao thì em cũng dạy cho lão được bài học rồi. Chắc từ nay có các vàng lão cũng chẳng dám vớ vẩn nữa.

Tận mắt chứng kiến chồng ôm hôn người tình có người vợ nào mà không cay đắng. Song xử lý chồng như thế nào cho thỏa đáng để vừa giải quyết được cơn uất hận trong lòng lại vừa cho chồng với kẻ thứ 3 một bài học mới là điều đáng nói. Giống như cô vợ cao tay trong bài chia sẻ trên mạng xã hội dưới đây hẳn không phải ai cũng làm được.

Chả là lão nhà em thuộc diện nhu cầu cao, cao lắm luôn ấy, tối nào 'thiếu hơi' vợ là lão vật vã khó mà vào giấc. Thế mà đợt gần đây lão bỏ bê hẳn chuyện chăn gối có khi cả tháng không động tới em. Lạ quá em hỏi thì lão bảo cuối năm công việc áp lực quá, đầu óc lúc nào cũng chỉ lo về số mà chẳng còn sức nghĩ tới chuyện khác.

Cho đến cách đây tầm nửa tháng, hôm ấy là chủ nhật, vừa ăn sáng xong lão nói có việc phải ra ngoài giải quyết. Nhìn điệu bộ của lão em tin trăm phần trăm đang nói dối. Vậy là tranh thủ lúc lão đi thay đồ, em xem trộm điện thoại của lão thì thấy có tin nhắn từ số lạ: 'Nhớ nhé tình yêu, hẹn nhau 10h ở quán cà phê XX. Anh mà tới muộn thì đừng có trách em đó'.

Em ghi vội được số điện thoại rồi để máy lại như cũ còn lão ăn vận bảnh bao lên xe phóng thẳng luôn.

Thề chứ chưa bao giờ em thấy thất vọng về chồng tới vậy, có chết em cũng không thể tưởng tưởng mình lại có ngày bị chồng phản bội như thế.

Mấy ngày ấy em sống như đứa mất hồn. Căm quá em tính sẽ ly hôn nhưng nghĩ vậy dễ dàng quá, bản thân em không có chồng chẳng sao nhưng con em chúng cần có bố. Chính xác thì em không muốn 2 đứa nó giống em, bố mẹ em cũng ly hôn từ lúc em còn nhỏ nên hơn ai hết em hiểu bố mẹ ly tán con cái thiệt thòi như thế nào.

Nghĩ vậy em liền tính cách khác. Mấy ngày sau cùng với việc tìm hiểu về con bồ của lão, em vẫn tỏ ra tươi cười vui vẻ với chồng. Đến hôm qua, em đang đứng nấu cơm cho con lại thấy lão hớt hải dắt xe đi bảo có khách hàng hẹn gặp. Em cũng cứ lặng yên để lão đi nhưng 30 phút sau bật phần mềm định vị mà em lén cài vào máy lão trước đó lại thấy báo lão đang ở nhà nghỉ cách nhà em 7km. Không chần chừ hơn nữa, em quyết định sẽ ra tay.

Sang nhờ hàng xóm trông con giúp, em tức tốc lên đường. Em ngồi đợi dưới quán nước cạnh nhà nghỉ gần 2 tiếng sau mới thấy lão mới ôm con kia đi ra. Gớm sau mấy tiếng lăn lộn với nhau nhìn chàng nàng hạnh phúc sung sướng ra mặt. Ra tới cửa thì lão giật bắn người nghe tiếng em gọi: 'Khách hàng của anh đây hả?'.

Thấy em lão hoảng lắm nhưng phản ứng của lão mới làm em đau. Nhìn em đỏ mặt phi lên lão liền ôm ghì con bé đó trợn mắt quát em: 'Có gì vợ chồng về nhà nói chuyện chứ cô thử động tới cô ấy xem tôi sẽ xử cô thế nào'.

Ôi, em như nghẹt thở vì câu nói của chồng. Không ngờ bị em bắt quả tang rồi mà lão vẫn còn dám lớn tiếng bảo vệ nhân tình song em cũng không thèm động chân động tay làm gì cho tốn sức. Nhìn lão em cười tươi bảo: 'Yên tâm, tôi đánh cô ta làm gì cho bẩn tay, để chồng cô ta dạy 2 người luôn cả thể'.

Em vừa dứt lời thì chồng con bé đó tới, nhìn vợ vẫn đang trong tay thằng đàn ông khác anh ta nổi điên lao tới giật vợ ra lôi về nhà. Chả biết thế nào nhưng vừa đi ăn ta còn vừa dặn em 'của đứa nào đứa đấy xử'. Nghĩ mà buồn cười, không cần nói cũng biết về nhà con bồ của chồng em sẽ 'ăn hành cả rổ'.

Chẳng là điều tra về con bồ lão, biết được nó có chồng rồi thế là em liên kết với chồng nó để 'bắt rắn' cả đôi. Chồng em thì không rụng lấy một cọng tóc nhưng cũng được phơi mặt lên mạng xã hội, đáng lắm!

Ảnh minh họa: Internet

Sau lão về lại được em đập thêm cho lá đơn ly hôn vào mặt nhưng lão không chịu ký cứ van xin em cho cơ hội sửa sai. Nói chung em xác định sẽ chưa ly hôn ngay nhưng sẽ ly thân 1 thời gian để lão tự nhìn nhận lại mình, sau rồi tính tiếp".

Theo dõi hết câu chuyện của cô vợ này, ư dân mạng chia thành 2 luồng ý kiến. Người thì tán thành với cách giải quyết của cô, họ khen cô bình tĩnh, sáng suốt khi không trực tiếp ra tay đánh ghen mà để cho chồng của ả bồ ra tay trị gian hộ. Người lại trách cô thâm độc quá, dù không trực tiếp ra tay mà góp phần làm nhục mặt chồng giữa nơi công cộng thế kia cũng chẳng hay ho gì. Thế nhưng, hội chị em phụ nữ lại động viên cô cố gắng lấy lại tinh thần để chăm con cho tốt. Còn với anh chồng kia, thiết nghĩ cô nên suy nghĩ cho thấu đáo. Nếu bản thân cô còn tình cảm, anh ta cũng biết sửa sai thì cô hãy cho anh ta cơ hội, còn không cứ mạnh dạn buông bỏ làm lại từ đầu cho khỏe sức.