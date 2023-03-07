Đó là câu chuyện của Tâm Thảo, người vợ nhu mì cam chịu vừa được giải thoát ra khỏi cuộc hôn nhân đẫm nước mắt nhờ chính "kẻ thù" của cô.

Xưa nay vợ và người tình của chồng luôn ở hai đầu chiến tuyến không đội trời chung. Thế nhưng cũng có một số trường hợp hi hữu, vợ với bồ lại tác chiến, kết hợp khiến chồng "ra bã". Giống như câu chuyện dưới đây khiến nhiều người nghe xong mà ngạc nhiên, không dám tin là có thật.

Niềm tin vỡ vụn, cô gọi chồng ra chất vấn. Nghĩ Tùng sẽ nhận sai, xin lỗi vợ. Thật tiếc, thái độ của anh khiến Thảo sốc hẳn: "Phải đó, tôi cặp bồ thì đã sao. Với loại đàn bà ăn bám như cô, tôi chán lắm rồi. Tôi với cô ly hôn đi".

Thảo kể, cô với Tùng kết hôn được 5 năm, cuộc sống những ngày đầu hôn nhân diễn ra suôn sẻ. Tùng thuộc tip đàn ông thông minh, hoạt bát, biết kiếm tiền. Song từ khi con gái đầu lòng bước sang tuổi thứ 2 thì cô phát hiện anh ngoại tình.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm ấy, Tùng bắt đầu công khai mối quan hệ với tình nhân. Thi thoảng mở điện thoại, lén xem tin nhắn của chồng, Thảo thấy Tùng với ả đó chát chít mùi mẫn lắm. Anh còn hứa sẽ bỏ vợ để cưới ả trong thời gian sớm nhất.

Uất ức quá, Thảo lại làm ầm. Lần này Tùng ném thẳng đơn ly hôn vào mặt vợ rồi đuổi hai mẹ con Thảo ra khỏi nhà.

Thảo quyết định tìm tới Hương - người tình của chồng để nói chuyện thẳng thắn một lần. Thảo nghĩ, cùng lắm thì cô sẽ sống chết với ả 1 trận để giữ mái ấm cho con gái mình, chứ thực sự Thảo không cam tâm dâng công sức của mình bao năm vun đắp cho kẻ khác hưởng.

Thảo kể, hôm đó cô vừa nhắn tin hẹn, Hương đã đồng ý gặp luôn. Cứ nghĩ cô ả vênh váo, xấc xược lắm nhưng tới nơi, Thảo lại khá bất ngờ với vẻ ngoài nhã nhặn, ăn nói hết sức lễ độ của cô nàng. Thấy Thảo, Hương mỉm cười bảo: "Chắc chị hận em lắm hả. Nhưng loại đàn ông phụ bạc như Tùng, chị níu kéo làm gì. Bỏ đi cho đỡ khổ chị ạ".

Ảnh minh họa: Internet

Nghe cô ta nói, Thảo có chút ngạc nhiên, nghĩ cô ả cố tình nói thế để dụ cô nhanh chóng ký đơn. Song ngay sau đó, Hương mở túi đặt vào tay Thảo 1 xấp tiền, ghé tai cô thì thầm vài phút rồi cười bảo: "Nghe em đi, em không hại chị đâu. Chị cầm tạm số tiền này lo cho hai mẹ con, tìm chỗ nào đó ở tạm. Chịu khó đợi một chút, kịch còn hay lắm, chưa hạ màn đâu".

Nói rồi, bồ của Tùng xách túi đi trước để lại Thảo ngồi đấy với sự hoang mang vô độ.

Thảo kể, từ sau khi gặp "tình địch", đầu óc cô lúc nào cũng vẩn vơ nghĩ tới câu chuyện Hương kể. Thảo cũng chưa hẳn đã tin, nhưng với tình cảnh khi ấy, ngoài việc im lặng theo dõi thì Thảo cũng không biết làm gì hơn.

Phía Tùng, ép được vợ ly hôn, anh rước ngay bồ về sống cùng, thi thoảng lại tung ảnh đưa cô nàng đi ăn đi chơi nhìn hạnh phúc viên mãn lắm. Vậy mà đùng cái, Thảo nghe được thông tin Tùng phá sản. Mà nghe đâu, anh bị người tình lừa mất hết tiền bạc, nhà cửa. Giờ anh trắng tay phải đi thuê trọ.

Nghĩ tới những lời to nhỏ lần trước Hương nói, Thảo ớ người lẩm bẩm: "Lẽ nào kịch hay mà cô ấy nói là thế".

Thảo kể, cô vừa nói dứt câu thì có tin nhắn thông báo tài khoản của cô được chuyển vào hơn 3 tỷ cùng lời nhắn: "Đúng như những gì em nói. Em đã lấy tiền của Tùng về cho mẹ con chị. Em chỉ muốn anh ta phải trả giá về sự bội bạc vô nhân tính của mình 10 năm về trước. Chị hãy mạnh mẽ sống để nuôi con nhé. Gã chồng như Tùng bỏ không phải tiếc đâu chị ạ".

Thảo thần người, không dám tin vào những gì mình vừa đọc được. Hương là em gái người yêu cũ của Tùng. Mười năm trước, Tùng lừa chị gái Hương, khiến cô ấy mang bầu nhưng lại bỏ rơi. Tới ngày sinh, chị Hương bị băng huyết mất cả mẹ lẫn con. Hương biết chuyện đã lên kế hoạch tiếp cận Tùng để trả thù cho chị gái.

Thảo kể, sau đó, cô cũng mấy lần gọi điện muốn gặp Hương nói chuyện cảm ơn, nhưng Hương từ chối. Tới giờ Thảo vẫn luôn thầm cảm ơn Hương, cũng nhờ có Hương mà mẹ con Thảo có được cuộc sống đoàng hoàng như bây giờ, và hơn hết là cô biết được bộ mặt bì ổi của Tùng.