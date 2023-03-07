Trót dại dột ‘tình một đêm’ với người yêu cũ, sau đêm ân ái cuồng nhiệt, vợ rụng rời chứng kiến cảnh thất kinh trong điện thoại

Tâm sự 07/03/2023 16:49

Sau những câu nói mập mờ ấy, cô đồng ý lên giường với anh nhưng cô nào ngờ, cái giá phải trả cho sự tin tưởng là quá đắt.

Tôi lấy chồng hoàn toàn không phải vì tình yêu, chỉ vì đến tuổi thì lấy. Ngược lại, anh vì yêu tôi nên quyết tâm theo đuổi suốt 5 năm trời. Nghĩ mình lớn tuổi lại gặp người thương mình thật lòng, được bạn bè gia đình đều vun vén nên tôi gật đầu làm đám cưới.

 

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không gặp lại người cũ, người đàn ông đã bỏ rơi tôi để đi theo tiếng gọi của công danh. Yêu nhau cả 4 năm đại học nhưng vừa ra trường được vài năm, nhận được cơ hội tiến thân vào Nam công tác, anh lấy lý do xa cách để chia tay tôi. Tôi đau khổ cầu xin, níu kéo nhưng anh nhất quyết lựa chọn sự nghiệp. Cuối cùng rồi tôi cũng buông xuôi, chấp nhận để anh ra đi với những toan tính của riêng mình.

Run rủi thế nào chúng tôi lại gặp nhau trên một chuyến bay. Tôi đi vào Nam công tác còn anh vừa về quê có việc gia đình. Tình cũ không rủ cũng tới, trái tim tôi đập loạn nhịp khi bất ngờ ngồi vào hàng ghế có ánh mắt quen thuộc của anh đang nhìn tôi. Những cảm xúc ngày xưa ùa về. Tay tôi run rẩy không cầm nổi ly nước. Anh bắt chuyện với tôi trước rồi chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời đi cà phê với anh vào ngay tối hôm đó.

Trót dại dột ‘tình một đêm’ với người yêu cũ, sau đêm ân ái cuồng nhiệt, vợ rụng rời chứng kiến cảnh thất kinh trong điện thoại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Anh kể tôi nghe chuyện gia đình anh không hạnh phúc, anh vội vàng lấy vợ vì sự sắp đặt của gia đình. Còn tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc hôn nhân không có tình yêu của mình. Chúng tôi lao vào nhau và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi chính thức vượt rào cùng người yêu cũ của mình mặc dù lúc trước yêu nhau, tôi chưa từng để chuyện đó xảy ra.

Sau chuyến công tác, tôi bắt đầu nhớ nhung đến anh. Tôi đánh liều nhập số điện thoại của anh để dò tìm facebook của anh. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước cuộc sống của anh trên mạng xã hội. Anh có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan và sống vô cùng sung túc. Những comment đùa giỡn giữa hai vợ chồng họ, ánh mắt tình tứ khi họ chụp ảnh cùng nhau…không thể nào là một gia đình không hạnh phúc được. Cộng với sự thờ ơ của anh sau đêm vượt rào cùng tôi, gọi điện hay nhắn tin anh đều không trả lời. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang bị lừa dối một cách đáng thương giống như 10 năm trước anh ta từng rời bỏ tôi như thế.

Tôi dằn vặt bản thân trong đau đớn, xóa số điện thoại của anh ta và chặn facebook. Tôi lao về nhà, chồng tôi và con trai đang chờ tôi. Thấy tôi có vẻ mệt anh giục tôi nghỉ ngơi rồi tắm rửa cho khỏe, anh sẽ thay tối nấu cơm và tắm cho con. Tôi vào phòng và khóc như mưa cho ngu muội của mình. Chồng tôi vẫn không hay biết gì, anh nhìn tôi lo lắng, sờ trán tôi, quan tâm hỏi han. Tự dưng tôi cảm thấy những quan tâm của chồng không phiền phức như trước nữa. Tôi thấy cảm động thực sự vì tình yêu của chồng dành cho tôi. Tôi ôm lấy anh mà khóc trong sự ngạc nhiên của chồng.

Trót dại dột ‘tình một đêm’ với người yêu cũ, sau đêm ân ái cuồng nhiệt, vợ rụng rời chứng kiến cảnh thất kinh trong điện thoại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi yêu ai thì thường trao hết tim gan cho người đó. Dù có thông minh đến đâu cũng trở thành dại dột trong tình yêu. Đúng sai chẳng còn ý nghĩa gì trong tâm trí họ khi đang trong cơn say tình. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, khi nhận đủ sự phũ phàng, họ mới chấp nhận buông bỏ thì lúc đó, tổn thương cũng đã quá nhiều rồi.

Tôi may mắn hơn những người phụ nữ khác vì có một người đàn ông yêu thương mình bên cạnh. Mặc cho những tính nết khó chiều của mình, anh vẫn yêu thương vô điều kiện. Cũng có thể anh không biết tôi đã phản bội sau lưng anh nên vẫn yêu chiều tôi. Cũng có thể vì tôi luôn là một người phụ nữ chu toàn, biết vun vén gia đình, hiếu thảo với cả hai bên bố mẹ, chưa từng làm điều gì làm phật lòng người lớn trừ những lúc thờ ơ, lạnh nhạt với anh. Nhưng anh càng làm thế thì tôi càng cảm thấy mình là một người vợ tồi tệ, xấu xa.

Tình cảm chân thành của anh đã cảm phục tôi. Tôi thấy anh thật đẹp, thật lý tưởng. Tôi bắt đầu lo sợ anh biết được việc tội lỗi mà tôi đã làm. Tôi không dám lạnh nhạt với anh nữa. Tôi run sợ mỗi khi có cuộc gọi lạ hay một người bạn không quen biết add facebook của chồng. Tôi thường xuyên vào trang cá nhân của anh để kiểm tra. Tôi sợ ai đó sẽ tiết lộ bí mật xấu xa của tôi. Và hơn hết, là tôi sợ mất anh.

 

Có lẽ bí mật này sẽ cùng tôi đi đến cuối đời. Sau bao nhiêu đau đớn tôi mới nhận ra, cái tình của con người đối với nhau mới là quan trọng chứ không phải là tình yêu. Thứ mà con người ta thường đánh đổi tất cả để chạy theo. Đặc biệt là đối với phụ nữ, đừng bất chấp tất cả để đổi lấy một vài phút giây nhất thời. Hãy biết trân trọng người đang ở bên cạnh mình, người khiến bạn có cảm giác an toàn nhất chứ không phải là người đàn ông bạn yêu nhất.

 

Bị sếp lao vào phòng làm nhục trong đêm khuya, ngày ra mắt nhà người yêu, tôi đứng tim khi chứng kiến gương mặt, vội xách dép bỏ về

Bị sếp lao vào phòng làm nhục trong đêm khuya, ngày ra mắt nhà người yêu, tôi đứng tim khi chứng kiến gương mặt, vội xách dép bỏ về

Vừa thấy tôi hé cửa, sếp cũng lao vào ngay để rồi hôm sau, tôi chính thức thất nghiệp lại vô cùng đau khổ vì mối quan hệ tình yêu của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (27/9/2026), 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 37 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 17 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 17 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 11 giờ 53 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 12 giờ 4 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 7 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 12 giờ 15 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 12 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường