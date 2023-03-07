Trót dại dột ‘tình một đêm’ với người yêu cũ, sau đêm ân ái cuồng nhiệt, vợ rụng rời chứng kiến cảnh thất kinh trong điện thoại

Tôi lấy chồng hoàn toàn không phải vì tình yêu, chỉ vì đến tuổi thì lấy. Ngược lại, anh vì yêu tôi nên quyết tâm theo đuổi suốt 5 năm trời. Nghĩ mình lớn tuổi lại gặp người thương mình thật lòng, được bạn bè gia đình đều vun vén nên tôi gật đầu làm đám cưới.

Run rủi thế nào chúng tôi lại gặp nhau trên một chuyến bay. Tôi đi vào Nam công tác còn anh vừa về quê có việc gia đình. Tình cũ không rủ cũng tới, trái tim tôi đập loạn nhịp khi bất ngờ ngồi vào hàng ghế có ánh mắt quen thuộc của anh đang nhìn tôi. Những cảm xúc ngày xưa ùa về. Tay tôi run rẩy không cầm nổi ly nước. Anh bắt chuyện với tôi trước rồi chẳng hiểu sao tôi lại nhận lời đi cà phê với anh vào ngay tối hôm đó.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không gặp lại người cũ, người đàn ông đã bỏ rơi tôi để đi theo tiếng gọi của công danh. Yêu nhau cả 4 năm đại học nhưng vừa ra trường được vài năm, nhận được cơ hội tiến thân vào Nam công tác, anh lấy lý do xa cách để chia tay tôi. Tôi đau khổ cầu xin, níu kéo nhưng anh nhất quyết lựa chọn sự nghiệp. Cuối cùng rồi tôi cũng buông xuôi, chấp nhận để anh ra đi với những toan tính của riêng mình.

Ảnh minh họa: Internet

Anh kể tôi nghe chuyện gia đình anh không hạnh phúc, anh vội vàng lấy vợ vì sự sắp đặt của gia đình. Còn tôi cũng kể cho anh nghe về cuộc hôn nhân không có tình yêu của mình. Chúng tôi lao vào nhau và chuyện gì đến cũng phải đến. Tôi chính thức vượt rào cùng người yêu cũ của mình mặc dù lúc trước yêu nhau, tôi chưa từng để chuyện đó xảy ra.

Sau chuyến công tác, tôi bắt đầu nhớ nhung đến anh. Tôi đánh liều nhập số điện thoại của anh để dò tìm facebook của anh. Tôi hoàn toàn bất ngờ trước cuộc sống của anh trên mạng xã hội. Anh có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp con ngoan và sống vô cùng sung túc. Những comment đùa giỡn giữa hai vợ chồng họ, ánh mắt tình tứ khi họ chụp ảnh cùng nhau…không thể nào là một gia đình không hạnh phúc được. Cộng với sự thờ ơ của anh sau đêm vượt rào cùng tôi, gọi điện hay nhắn tin anh đều không trả lời. Tôi bàng hoàng nhận ra mình đang bị lừa dối một cách đáng thương giống như 10 năm trước anh ta từng rời bỏ tôi như thế.

Tôi dằn vặt bản thân trong đau đớn, xóa số điện thoại của anh ta và chặn facebook. Tôi lao về nhà, chồng tôi và con trai đang chờ tôi. Thấy tôi có vẻ mệt anh giục tôi nghỉ ngơi rồi tắm rửa cho khỏe, anh sẽ thay tối nấu cơm và tắm cho con. Tôi vào phòng và khóc như mưa cho ngu muội của mình. Chồng tôi vẫn không hay biết gì, anh nhìn tôi lo lắng, sờ trán tôi, quan tâm hỏi han. Tự dưng tôi cảm thấy những quan tâm của chồng không phiền phức như trước nữa. Tôi thấy cảm động thực sự vì tình yêu của chồng dành cho tôi. Tôi ôm lấy anh mà khóc trong sự ngạc nhiên của chồng.

Ảnh minh họa: Internet

Đàn bà khi yêu ai thì thường trao hết tim gan cho người đó. Dù có thông minh đến đâu cũng trở thành dại dột trong tình yêu. Đúng sai chẳng còn ý nghĩa gì trong tâm trí họ khi đang trong cơn say tình. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn, khi nhận đủ sự phũ phàng, họ mới chấp nhận buông bỏ thì lúc đó, tổn thương cũng đã quá nhiều rồi.

Tôi may mắn hơn những người phụ nữ khác vì có một người đàn ông yêu thương mình bên cạnh. Mặc cho những tính nết khó chiều của mình, anh vẫn yêu thương vô điều kiện. Cũng có thể anh không biết tôi đã phản bội sau lưng anh nên vẫn yêu chiều tôi. Cũng có thể vì tôi luôn là một người phụ nữ chu toàn, biết vun vén gia đình, hiếu thảo với cả hai bên bố mẹ, chưa từng làm điều gì làm phật lòng người lớn trừ những lúc thờ ơ, lạnh nhạt với anh. Nhưng anh càng làm thế thì tôi càng cảm thấy mình là một người vợ tồi tệ, xấu xa.

Tình cảm chân thành của anh đã cảm phục tôi. Tôi thấy anh thật đẹp, thật lý tưởng. Tôi bắt đầu lo sợ anh biết được việc tội lỗi mà tôi đã làm. Tôi không dám lạnh nhạt với anh nữa. Tôi run sợ mỗi khi có cuộc gọi lạ hay một người bạn không quen biết add facebook của chồng. Tôi thường xuyên vào trang cá nhân của anh để kiểm tra. Tôi sợ ai đó sẽ tiết lộ bí mật xấu xa của tôi. Và hơn hết, là tôi sợ mất anh.

Có lẽ bí mật này sẽ cùng tôi đi đến cuối đời. Sau bao nhiêu đau đớn tôi mới nhận ra, cái tình của con người đối với nhau mới là quan trọng chứ không phải là tình yêu. Thứ mà con người ta thường đánh đổi tất cả để chạy theo. Đặc biệt là đối với phụ nữ, đừng bất chấp tất cả để đổi lấy một vài phút giây nhất thời. Hãy biết trân trọng người đang ở bên cạnh mình, người khiến bạn có cảm giác an toàn nhất chứ không phải là người đàn ông bạn yêu nhất.