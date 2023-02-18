Bắt quả tang gái lạ ăn mặc hở hang, uốn éo trong nhà mình, tôi giận điên người định về 'bắt gian' thì tái mặt khi phát hiện ra danh tính cô ta

Tâm sự 18/02/2023 23:27

Kể từ khi tôi phát hiện ra sự việc kinh hoàng đó, tôi gần như tránh mặt chồng mình. Nói thật, dù đã bên nhau nhiều năm, tôi cũng không thể chấp nhận được việc làm của anh được.

Đêm ấy tôi viện lý do bận công việc để trốn chồng sang ngủ ở phòng làm việc. Những ngày sau đó tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào chồng, chứ đừng nói là ngủ chung, trong lòng bị ám ảnh bởi những hình ảnh kia. 

Tôi vừa sinh con được 6 tháng và cũng mới đi làm lại được ít hôm. Qua người quen giới thiệu tôi thuê được một bác giúp việc học trông khá hiền lành, thật thà để nhờ bác trông bé giúp cho tôi đi làm.

Con còn quá nhỏ, bác giúp việc thì mới chưa phải quen thân gì nên tôi cũng khá lo lắng. Chính vì thế tôi đã lén lắp camera để kiểm tra xem bác ấy ở nhà làm việc thế nào, có chu đáo và tận tình hay không. Chuyện này tôi cũng không nói với chồng vì bác giúp việc là người quen đằng nhà chồng giới thiệu, nói ra lại lằng nhằng, đến tai người họ hàng giới thiệu họ lại tự ái.

Bắt quả tang gái lạ ăn mặc hở hang, uốn éo trong nhà mình, tôi giận điên người định về 'bắt gian' thì tái mặt khi phát hiện ra danh tính cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Mấy ngày liền quan sát và kiểm tra, tôi rất hài lòng với cách làm việc và sự tận tâm của bác giúp việc. Hôm đó là thứ bảy nhưng tôi vẫn phải đi làm. Mẹ đẻ tôi ngay từ tối hôm trước đã gọi bảo rằng hôm sau bà sẽ qua đón cháu về chơi một ngày.

Tất nhiên là bác giúp việc cũng đi theo con tôi vì bác ấy quen với việc cho con bé ăn uống và dỗ dành bé hơn. Mẹ đẻ tôi hiện tại đã về hưu nhưng sức khỏe của bà hơi yếu nên tôi không muốn phiền bà trông con hộ.

 

Giờ nghỉ trưa hôm ấy, con tôi không có nhà nhưng tôi vẫn mở camera để kiểm tra xem chồng ở nhà một mình làm gì. Để rồi tôi đã chứng kiến được một cảnh tượng ám ảnh mà có lẽ cả đời cũng không thể quên nổi.

Khi mở camera lên, tôi giật nảy mình nhìn thấy một người phụ nữ mặc chiếc váy điệu đà bước ra từ phòng ngủ của vợ chồng tôi. Lúc ấy tim tôi đập thình thịch, chân tay bủn rủn cho rằng chồng tranh thủ dẫn gái lạ về nhà hú hí.

Song nhìn kỹ lại thì chiếc váy cô ta mặc đúng là váy của tôi, trên chân cũng đi giày cao gót của tôi. Và mái tóc cô ta rất giống với bộ tóc giả mà thi thoảng tôi vẫn dùng khi muốn thay đổi diện mạo.

Cô ta đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách nhà tôi xoay đi xoay lại, ngắm nghía đủ kiểu và tạo dáng những tư thế lả lơi mời gọi. Quan sát cô ta một lát tôi cảm thấy có điều là lạ.

Để rồi khi khuôn mặt cô ta chợt hướng về phía camera thì tôi không khỏi hãi hùng khiếp vía. Người đó chính là chồng tôi chứ không phải ai khác. Thảo nào mà tôi thấy dáng cô ta hơi thô, không được mềm mại nữ tính cho lắm.

Chồng tôi chẳng những mặc váy, đi giày và đội tóc giả của vợ mà còn tô son trát phấn loè loẹt khắp mặt. Anh uốn éo tạo dáng trước gương đầy gợi cảm như thể một người phụ nữ muốn phô diễn sự hấp dẫn để thu hút ánh mắt của đàn ông.

Từ lúc ấy tới khi tan làm trở về nhà, tôi không tập trung làm được bất cứ việc gì nữa, trong đầu chỉ là hình ảnh của chồng tôi khi không ai ở nhà. Tại sao anh ấy lại làm thế? Có phải chỉ những người thuộc giới tính thứ ba mới làm vậy? Nếu là một người đàn ông bình thường thì họ đời nào có sở thích quái gở đó?

Bắt quả tang gái lạ ăn mặc hở hang, uốn éo trong nhà mình, tôi giận điên người định về 'bắt gian' thì tái mặt khi phát hiện ra danh tính cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi ấy về nhà nhìn thấy chồng vẫn bình thường như mọi lần, dường như người đóng giả phụ nữ uốn éo trước kia chẳng liên quan gì đến anh ấy cả. Đêm ấy tôi viện lý do bận công việc để trốn chồng sang ngủ ở phòng làm việc. Những ngày sau đó tôi vẫn không thể nhìn thẳng vào chồng, chứ đừng nói là ngủ chung, trong lòng bị ám ảnh bởi những hình ảnh kia.

Chồng tôi là một người tốt, có trách nhiệm với vợ con, trong cuộc sống hàng ngày cư xử cũng rất tâm lý và chu đáo. Trong chuyện ân ái, mọi thứ không được nồng nàn và mãnh liệt lắm nhưng cũng không quá khô khan và ít ỏi. Vậy tôi phải nghĩ thế nào về sở thích quái đản kia của chồng mình hả mọi người? Tôi có nên tìm hiểu cho đến tận cùng sự việc hay cứ để mặc mọi thứ diễn ra như thế này và coi như không hề biết gì? Nhưng sự ám ảnh này chẳng biết bao giờ tôi mới quên nổi, có khi cả đời cũng nên...

Lấy chồng giàu tưởng nửa đời sau sung sướng, ai ngờ sau đêm tân hôn tê dại vì hạnh phúc, anh bỏ đi với đống tiền vàng ngày cưới

Lấy chồng giàu tưởng nửa đời sau sung sướng, ai ngờ sau đêm tân hôn tê dại vì hạnh phúc, anh bỏ đi với đống tiền vàng ngày cưới

Tôi và anh lấy nhau có thể nói là "xứng lứa vừa đôi" vì cả hai đều thành đạt và thu nhập ổn định. Ai ngờ rằng, sau đêm tân hôn đê mê đó anh lại bỏ trốn như một gã hèn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 3 giờ 27 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 3 giờ 29 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 3 giờ 36 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 3 giờ 37 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 3 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 3 giờ 57 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường